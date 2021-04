Angelina Jolie erzielt Rekordpreis für Churchill-Gemälde

Hollywood-Ikone Angelina Jolie hat ein von Winston Churchill gemaltes Werk bei einer Versteigerung in London für 8,2 Millionen Pfund, umgerechnet 9,5 Millionen Euro, an einen anonymen Käufer verkauft, berichtete die BBC. Das Gemälde erwarb Jolie 2011 gemeinsam mit ihrem damaligen Verlobten Brad Pitt. Nachdem mit einem Verkaufspreis von maximal 2,8 Millionen Euro gerechnet worden war, übertraf der erzielte Verkaufspreis alle Erwartungen und stellte einen neuen Rekord auf: Das zuvor am teuersten verkaufte Churchill-Gemälde erzielte einen Preis von umgerechnet 2,1 Millionen Euro.

Bei dem Gemälde handelt es sich um eine Darstellung der Koutoubia-Moschee in Marrakesch. Ein Sprecher des Auktionshauses Christie’s bezeichnete es als „das wichtigste Werk Churchills“, auch weil es das einzige Bild sei, das Churchill während des Kriegs, im Januar 1943, gemalt hat. Als persönliches Geschenk an US-Präsident Franklin D. Roosevelt symbolisiere es die besondere britisch-amerikanische Beziehung, für die sich Churchill stark einsetzte. „Es ist kein einfaches Geschenk zwischen Politikern. Es ist sanfte Macht, und das ist es, was diese besondere Beziehung auszeichnet“, sagt Nick Orchard, Christie’s Leiter für moderne britische und irische Kunst, der BBC.

Der Käufer des Bildes ersteigerte außerdem zwei weitere Werke Churchills und zahlte insgesamt 11,2 Millionen Pfund (13 Millionen Euro) für die drei Gemälde. Seit Churchills Tod in 1965 sind die Preise für die Werke des Hobbymalers stetig gestiegen.