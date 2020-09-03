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Rohstoffe
Ölproduktion im Golf von Mexiko zurückgefahren
1 Min.
Von
Sachwert-Redaktion
03.09.2020
©
Depositphotos.com/karenfoleyphotography
Hurricanes Laura
Reuters
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