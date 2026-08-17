Eine Billion Dollar unter dem Eis – oder nur eine gewaltige Wette?

Noch ist kein Barrel gefördert. Noch ist nicht einmal bewiesen, dass sich im Osten Grönlands wirtschaftlich nutzbares Öl befindet. Trotzdem wird bereits um Förderrechte, Milliardenwerte und politische Einflusszonen gestritten. Ein amerikanisch-britisches Konsortium will im Jameson-Land-Becken bohren und spricht von einem Rohstoffpotenzial im Billionen-Dollar-Bereich. Grönlands Regierung hat die geplanten Arbeiten jedoch gestoppt. Aus einem Explorationsprojekt wird damit ein Lehrstück darüber, wie Geologie, Kapital und Geopolitik längst miteinander verschmelzen.

Die Bohrung sollte schon in diesem Herbst beginnen

Greenland Energy wollte ursprünglich noch 2026 erste Explorationsbohrungen im abgelegenen Jameson Land an der Ostküste Grönlands niederbringen. Dafür sollte im September umfangreiches Bohrmaterial aus Kanada verschifft werden. Gemeinsam mit dem britischen Rohstoffunternehmen 80 Mile waren zunächst zwei Bohrungen von jeweils etwa 3.500 Metern Tiefe vorgesehen. Die Kosten wurden mit rund 70 Millionen Dollar veranschlagt.

Das Geschäftsmodell ist bemerkenswert: Die eigentlichen Explorationslizenzen hält White Flame Energy, eine Tochter von 80 Mile. Greenland Energy finanziert die Bohrungen und kann sich dadurch schrittweise bis zu 70 Prozent an dem Projekt sichern – zunächst 50 Prozent nach der ersten, weitere 20 Prozent nach der zweiten Bohrung. Der Übergang dieser Rechte steht allerdings unter dem Vorbehalt der Zustimmung der grönländischen Regierung.

Genau an diesem Punkt beginnt der Konflikt.

Grönland zog die Bremse

Im Juli wurde bereits Ausrüstung an der Ostküste angelandet, obwohl dafür nach Darstellung der grönländischen Behörden noch nicht sämtliche Genehmigungen vorlagen. Die Regierung reagierte mit einer deutlichen Warnung: Künftige logistische Aktivitäten müssten vorab mit der zuständigen Rohstoffbehörde abgestimmt und genehmigt werden.

Hinzu kommt, dass Umwelt- und Sozialprüfungen für die geplanten Bohrungen noch nicht abgeschlossen werden konnten. Die vorgesehenen Arbeiten liegen zudem in einem ökologisch empfindlichen Gebiet. Die ursprünglich für 2026 geplante Exploration wurde deshalb mindestens bis zum Winter 2027 verschoben.

Für Greenland Energy war das auch an der Börse schmerzhaft: Nach Bekanntwerden der Verzögerung verlor die Aktie zeitweise mehr als ein Drittel ihres Wertes.

Das ist für Anleger fast die erste Lektion dieser Geschichte:

Der Wert eines Rohstoffprojekts hängt lange vor der eigentlichen Förderung nicht nur von der Geologie ab, sondern von Genehmigungen.

Die Lizenzen stammen aus einer anderen politischen Zeit

Grönland hat 2021 beschlossen, keine neuen Lizenzen für die Suche nach Öl und Gas mehr zu vergeben. Die Regierung begründete den Kurswechsel vor allem mit Klima- und Umweltaspekten. Bereits erteilte Rechte wurden dadurch allerdings nicht automatisch aufgehoben.

Genau diese Alt-Lizenzen machen das Jameson-Projekt überhaupt möglich.

White Flame verfügt über drei Explorationslizenzen, die vor dem politischen Stopp vergeben wurden. Damit besitzt das Unternehmen grundsätzlich exklusive Explorationsrechte in den betreffenden Gebieten. Das bedeutet jedoch nicht, dass jede Bohrung automatisch zulässig ist: Feldarbeiten, Umweltverträglichkeitsprüfungen, Sozialfolgenabschätzungen und konkrete Bohrgenehmigungen benötigen weiterhin die Zustimmung der grönländischen Behörden. Das hat 80 Mile selbst gegenüber Investoren ausdrücklich klargestellt.

Aus einem vermeintlich einfachen Rechtsanspruch wird damit ein kompliziertes Geflecht: Die Lizenz existiert, aber die konkrete Bohrung ist trotzdem genehmigungspflichtig.

Woher kommt die angebliche eine Billion Dollar?

Greenland Energy und 80 Mile werben mit einem gewaltigen Potenzial. Eine im Auftrag des Projekts erstellte Bewertung nennt für das Jameson-Land-Becken in einem optimistischen P10-Szenario rund 13 Milliarden Barrel potenziell förderbares Öl.

Multipliziert man eine solche Menge mit einem hohen Ölpreis, landet man schnell in der Größenordnung von einer Billion Dollar. Das klingt spektakulär.

Es ist aber nicht gleichbedeutend mit einer Billion Dollar wirtschaftlichem Vermögen.

Denn zunächst müsste überhaupt Öl gefunden werden. Danach müsste nachgewiesen werden, wie viel davon technisch und wirtschaftlich förderbar ist. Anschließend würden Erschließungs-, Transport-, Infrastruktur-, Finanzierungs- und Betriebskosten sowie Steuern und Abgaben vom möglichen Erlös abgezogen.

Und gerade in der Arktis können diese Kosten enorm sein.

Greenland Energy selbst bezeichnet Jameson Land in seinen Pflichtunterlagen bei der US-Börsenaufsicht SEC als Hochrisiko-Explorationsgebiet und weist darauf hin, dass dort bislang kein kommerzieller Öl- oder Gasfund gemacht wurde.

Grönland hat schon einmal Milliardenbohrungen erlebt