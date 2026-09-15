Kanadas Rohstoffschatz rückt näher an Europa

Kanadas Premierminister Mark Carney sucht eine engere wirtschaftliche Allianz mit Europa. Dabei geht es um Handel, Verteidigung und künstliche Intelligenz – aber auch um einen Bereich, der für Europas Industrie zunehmend zur strategischen Achillesferse wird: kritische Rohstoffe. Während Kanada seine starke Abhängigkeit vom US-Markt reduzieren will, versucht die EU, bei wichtigen Metallen weniger abhängig von China zu werden. In Lithium, Nickel, Kupfer und Seltenen Erden treffen diese Interessen unmittelbar aufeinander.

Deutschland hat sich bereits positioniert

Für Deutschland beginnt die Zusammenarbeit nicht erst mit Carneys jüngstem Vorstoß.

Bereits im August 2025 vereinbarten Berlin und Ottawa eine engere Kooperation bei kritischen Rohstoffen. Besonders im Fokus stehen Lithium, Seltene Erden, Kupfer, Wolfram, Gallium, Germanium und Nickel. Dabei soll es ausdrücklich nicht nur um den Abbau gehen, sondern auch um Verarbeitung, Raffination und Recycling. Im Februar 2026 wurde die Zusammenarbeit auf Batterieproduktion und weitere industrielle Wertschöpfungsketten ausgeweitet.

Das ist für Deutschland entscheidend. Eine sichere Rohstoffversorgung entsteht nicht schon dadurch, dass Erz irgendwo außerhalb Chinas gefördert wird. Das Material muss anschließend aufbereitet, getrennt, raffiniert und teilweise zu hochreinen Vorprodukten verarbeitet werden, bevor daraus Batterien, Elektromotoren, Halbleiter oder Rüstungsgüter entstehen können. Genau an diesen Zwischenstufen konzentrieren sich heute viele Abhängigkeiten.

Kanada ist ein Bergbauland – aber nicht bei jedem Rohstoff ein Riese

Kanadas Ausgangslage ist außergewöhnlich. 2024 förderte das Land mehr als 60 verschiedene Mineralien und Metalle im Wert von umgerechnet 64,3 Milliarden kanadischen Dollar. Mineral- und Metallprodukte im Wert von rund 153 Milliarden Dollar gingen in den Export – etwa 21 Prozent der gesamten kanadischen Warenausfuhren.

Bei kritischen Rohstoffen fällt das Bild allerdings sehr unterschiedlich aus. Lithium wird derzeit aus zwei kanadischen Minen in Manitoba und Québec gewonnen. 2024 wurden knapp 6.000 Tonnen Lithium produziert. Die nachgewiesenen wirtschaftlich förderbaren Reserven lagen bei rund 1,34 Millionen Tonnen, womit Kanada etwa 4,4 Prozent der weltweiten Reserven hielt. Darüber hinaus existieren wesentlich größere geologische Ressourcen.

Beim Nickel verfügt Kanada über rund 2,2 Millionen Tonnen Reserven, etwa zwei Prozent des weltweiten Bestands. Bei Kobalt waren es zuletzt rund 220.000 Tonnen. 2024 gehörte Kanada mit etwa 3.350 Tonnen Minenproduktion zwar zu den zehn größten Produzenten, blieb aber weit hinter der Demokratischen Republik Kongo zurück.

Auch Graphit wird bereits gefördert, allerdings bislang in vergleichsweise kleinen Mengen. Kanada produzierte 2024 knapp 12.000 Tonnen natürlichen Graphits. China kam im selben Jahr auf mehr als 1,2 Millionen Tonnen und stellte fast 80 Prozent der Weltproduktion.

Bei Seltenen Erden zeigt sich das eigentliche Potenzial – und das Problem

Besonders eindrucksvoll sind die kanadischen Vorkommen Seltener Erden. Das Land verfügt nach Angaben der Regierung über mehr als 15 Millionen Tonnen bekannte Ressourcen an Seltenerdoxiden und damit über einige der größten bekannten Vorkommen weltweit.

Doch Kanada produziert bislang keine Seltenen Erden im kommerziellen Maßstab. Mehrere Projekte befinden sich erst in Exploration, Machbarkeitsprüfung oder Entwicklung.

Eine Ressource bedeutet zunächst, dass ein Rohstoff geologisch vorhanden ist und möglicherweise irgendwann wirtschaftlich gewonnen werden kann.

Eine Reserve ist erheblich strenger definiert: Hier wurde bereits nachgewiesen, dass der Rohstoff unter den heutigen technischen und wirtschaftlichen Bedingungen tatsächlich förderbar ist.

Aus Millionen Tonnen im Boden folgen deshalb weder Millionen Tonnen Produktion noch automatisch ein wirtschaftlich rentables Bergwerk. Bei Rohstoffen entscheidet nicht nur die Geologie, sondern ebenso Preis, Erzgehalt, Energiebedarf, Infrastruktur, Genehmigungsdauer und Verarbeitungstechnik.

China dominiert vor allem nach der Mine

Noch deutlicher wird die Herausforderung bei der Verarbeitung. China förderte 2024 rund 69 Prozent der weltweiten Seltenen Erden. Bei der Raffination lag der Anteil jedoch bei etwa 90 Prozent. Gerade die komplizierte Trennung der einzelnen Elemente ist technisch anspruchsvoll und kapitalintensiv.

Ein ähnliches Konzentrationsproblem besteht bei Graphit, Lithium und anderen Materialien. Deshalb setzt der europäische Critical Raw Materials Act nicht nur Ziele für den heimischen Abbau. Bis 2030 sollen mindestens zehn Prozent des EU-Bedarfs an strategischen Rohstoffen innerhalb Europas gefördert, 40 Prozent verarbeitet und 25 Prozent recycelt werden. Gleichzeitig sollen maximal 65 Prozent eines strategischen Rohstoffs aus einem einzigen Drittstaat stammen.

Kanada könnte bei dieser Diversifizierung eine wichtige Rolle übernehmen. Es kann China aber nicht einfach ersetzen.

Kanada will selbst mehr als Rohstofflieferant sein