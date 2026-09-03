Warum Gold nicht überall gleich viel wert ist

86 Tonnen Gold im Wert von mehreren Milliarden Euro verlagert man nicht nebenbei. Genau das hat die niederländische Zentralbank in den vergangenen Monaten getan. Der Goldbestand des Landes ist dadurch nicht größer geworden. Trotzdem bezeichnet De Nederlandsche Bank die Reserve nun ausdrücklich als besser einsetzbar und qualitativ höherwertig. Der Vorgang zeigt eine Besonderheit physischen Goldes, die in der Diskussion über den Sachwert häufig untergeht: Gold kann überall denselben Marktpreis haben – aber längst nicht überall dieselbe Liquidität.

86 Tonnen weg aus Nordamerika

Zwischen März und August hat De Nederlandsche Bank, kurz DNB, rund 86 Tonnen ihrer Goldreserven aus den USA und Kanada nach London verlagert.

Damit verändert sich die geografische Aufteilung erheblich.

Vor der Umschichtung lagen 31,3 Prozent des niederländischen Goldes bei der Federal Reserve Bank in New York und weitere 19,7 Prozent in Ottawa. Inzwischen entfallen auf beide Standorte jeweils nur noch 18,5 Prozent.

London steigt dagegen von 18,1 auf 32,1 Prozent und wird damit zum wichtigsten ausländischen Lagerort. Weitere 30,8 Prozent bleiben im niederländischen DNB Cash Centre in Zeist.

Insgesamt besitzt die niederländische Zentralbank 612,4 Tonnen Gold. Ende 2025 waren sie mit 72,2 Milliarden Euro bewertet. An der Menge hat sich durch die Aktion nichts geändert.

Warum also dieser erhebliche Aufwand? Die DNB nennt ausdrücklich die »zunehmenden geopolitischen Unruhen« und eine stärkere Vorbereitung auf schwere Krisen.

Gold muss im Ernstfall nicht nur da sein

Der entscheidende Begriff der Zentralbank lautet »Verhandelbarkeit«.

Gold in London könne im Krisenfall schneller und einfacher eingesetzt werden als Bestände in New York oder Ottawa, erklärt die DNB. London gehört zu den wichtigsten Zentren des weltweiten physischen Goldhandels; bei der Bank of England eingelagerte Barren entsprechen den international etablierten Handelsstandards.

Damit wird aus einer zunächst banal klingenden Frage des Lagerorts eine finanzielle.

Eine Goldreserve soll im Normalfall jahrzehntelang unberührt bleiben. Ihr eigentlicher Zweck zeigt sich jedoch ausgerechnet dann, wenn normale Finanzierungswege, Währungen oder Märkte unter außergewöhnlichen Druck geraten.

In einem solchen Moment reicht es nicht, einen Goldbarren rechtlich zu besitzen. Er muss verfügbar, anerkannt und ohne aufwendige zusätzliche Prüfung oder Umarbeitung handelbar sein.

Die DNB bezeichnet Gold deshalb ausdrücklich als »ultimativen Vertrauensanker« zur Absicherung extremer Systemrisiken. Präsident Olaf Sleijpen formuliert das Paradox der Reservehaltung ziemlich treffend: Man rechne damit, das Gold niemals einsetzen zu müssen – müsse aber trotzdem dafür sorgen, es im Ernstfall einsetzen zu können.

Nicht alle 86 Tonnen wurden tatsächlich transportiert

Besonders interessant ist dabei, wie die Verlagerung stattfand. Denn die Vorstellung von Flugzeugen oder gepanzerten Transportern voller Goldbarren trifft nur auf einen Teil der Aktion zu.

Knapp 59 Tonnen wurden in New York verkauft und anschließend in London neu gekauft.

Weitere gut 27 Tonnen wurden tatsächlich aus den USA und Kanada physisch nach Zeist gebracht. Gleichzeitig transportierte die DNB ungefähr dieselbe Menge bereits handelsfähigen Goldes von Zeist nach London. Damit vermied die Zentralbank unter anderem, ältere Barren eigens umschmelzen zu müssen.

Hier zeigt sich, warum die DNB sogar von einer Verbesserung der »Qualität« ihrer Goldreserve spricht. Gemeint ist nicht, dass das Metall plötzlich reiner oder sein Börsenpreis höher wäre. Die Reserve ist leichter handelbar geworden.

Der Londoner Standard macht den Unterschied

Im Londoner Großhandel gilt der sogenannte London-Good-Delivery-Standard der London Bullion Market Association, kurz LBMA.