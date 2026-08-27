Der Kampf um Seltene Erden wird zum Finanzierungskampf

Seltene Erden gibt es auch außerhalb Chinas. Was vielerorts fehlt, sind jedoch Unternehmen, die ihre Förderung und Verarbeitung zu wettbewerbsfähigen Bedingungen finanzieren können. Die USA versuchen nun, dieses Problem mit öffentlichem Kapital, langfristigen Abnahmeverträgen und garantierten Mindestpreisen zu lösen. Ein milliardenschweres Geschäft in Brasilien zeigt, wie weit Washington inzwischen zu gehen bereit ist.

1,55 Milliarden Dollar – aber nicht für den Kauf der Mine

Am Montag meldete das US-amerikanische Department of War eine Investition von 750 Millionen Dollar in ein Spezialvehikel, das Seltene Erden aus der brasilianischen Pela-Ema-Mine abnehmen soll. Weitere 500 Millionen Dollar sollen über eine Kreditlinie einer Großbank bereitgestellt werden. Hinzu kommt eine staatliche Kaufzusage über mindestens 300 Millionen Dollar innerhalb von fünf Jahren. Insgesamt erreicht die Finanzierungsstruktur damit 1,55 Milliarden Dollar.

Die Konstruktion ist erklärungsbedürftig. Denn die 1,55 Milliarden Dollar sind nicht mit dem Kaufpreis für die brasilianische Minengesellschaft Serra Verde gleichzusetzen.

USA Rare Earth hat bereits im April vereinbart, Serra Verde für rechnerisch rund 2,83 Milliarden Dollar zu übernehmen: 300 Millionen Dollar sollen bar gezahlt werden, hinzu kommen rund 126,8 Millionen neu ausgegebene Aktien. Die Aktionäre von USA Rare Earth sollen am 28. August über die dafür notwendige Aktienausgabe abstimmen. Erst anschließend könnte die Übernahme abgeschlossen werden.

Das neue Milliardenpaket erfüllt vielmehr eine andere Funktion. Es stattet den Käufer der künftigen Produktion mit genügend Kapital aus und nimmt Serra Verde damit einen erheblichen Teil seines Absatz- und Preisrisikos ab.

Washington garantiert nicht nur Abnahme, sondern Preise

Das Spezialvehikel soll 100 Prozent der Produktion der ersten Ausbauphase übernehmen. Der Vertrag enthält eine Take-or-pay-Regelung: Der Käufer verpflichtet sich also grundsätzlich zur Abnahme beziehungsweise Zahlung vereinbarter Mengen.

Hinzu kommen garantierte Mindestpreise für Neodym, Praseodym, Dysprosium und Terbium – jene vier magnetischen Seltenen Erden, die unter anderem für leistungsfähige Permanentmagnete benötigt werden. Sie stecken in Elektrofahrzeugen und Windkraftanlagen, aber auch in Robotik, Luftfahrt und zahlreichen militärischen Anwendungen.

Damit übernimmt der Staat einen Teil jenes Risikos, das Investoren bislang von vielen Projekten fernhält.

Eine Mine kann geologisch attraktiv sein und trotzdem wirtschaftlich scheitern, wenn die Preise während der langen Entwicklungs- und Hochlaufphase stark fallen. Garantierte Abnahme und eine Preisuntergrenze verbessern dagegen die Planbarkeit künftiger Erlöse – und damit die Chancen, Kredite und weiteres privates Kapital zu bekommen.

In Brasilien wird aus Rohstoffpolitik deshalb zunehmend Finanzmarktpolitik.

Chinas Vorsprung liegt nicht nur unter der Erde

Der Hintergrund wird deutlicher, wenn man betrachtet, wo China die Lieferkette tatsächlich dominiert.

Nach Berechnungen der Internationalen Energieagentur entfielen 2024 rund 60 Prozent der weltweiten Förderung jener Seltenen Erden, die für Permanentmagnete benötigt werden, auf China. Bei der Raffination waren es bereits 91 Prozent. Bei gesinterten Permanentmagneten erreichte der chinesische Anteil sogar rund 94 Prozent.

Das Problem des Westens besteht deshalb nicht einfach darin, zu wenige Lagerstätten zu besitzen.

Zwischen einem Vorkommen im Boden und einem Hochleistungsmagneten liegen Aufbereitung, chemische Trennung, Raffination, Metallisierung, Legierungsherstellung und schließlich die Magnetproduktion. Gerade diese industriellen Zwischenschritte sind technisch anspruchsvoll, kapitalintensiv und außerhalb Chinas bislang nur begrenzt vorhanden.

Serra Verde besitzt deshalb strategische Bedeutung. Die Pela-Ema-Mine im brasilianischen Bundesstaat Goiás produziert seit 2024 kommerziell und gilt nach Unternehmensangaben als derzeit einzige Mine außerhalb Asiens, die Neodym, Praseodym sowie die besonders kritischen schweren Seltenen Erden Dysprosium und Terbium in größerem Maßstab gemeinsam fördern kann. Bis Ende 2027 soll die Produktion auf rund 6.400 Tonnen Seltene-Erden-Oxidäquivalent pro Jahr steigen.

Doch auch Pela Ema liefert zunächst ein gemischtes Seltene-Erden-Karbonat. Der Aufbau einer vom chinesischen Markt unabhängigen Lieferkette ist damit nicht an der Mine beendet.

Die Exportkontrollen haben die Verwundbarkeit sichtbar gemacht

Wie schnell die Konzentration zum wirtschaftlichen Risiko werden kann, zeigte sich 2025.

China führte im April Exportkontrollen unter anderem für Dysprosium und Terbium sowie weitere mittelschwere und schwere Seltene Erden ein. In den folgenden Wochen gingen die Exporte der betroffenen Materialien und bestimmter Permanentmagnete stark zurück. Nach Angaben der IEA mussten einige Autohersteller ihre Produktion drosseln oder zeitweise unterbrechen.

Später erteilte Exportlizenzen entspannten die Lage wieder. Geblieben ist jedoch ein ungewöhnlicher Effekt: Für außerhalb Chinas produzierte Magnete wurden weiterhin deutliche Preisaufschläge gezahlt. Versorgungssicherheit bekam einen eigenen Marktwert.