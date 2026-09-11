Der übersehene Rohstoff

Gold, Silber und Kupfer bestimmen seit Monaten die Rohstoffschlagzeilen. Zink läuft weitgehend außerhalb des Rampenlichts – und hat dennoch eine der stärksten Preisbewegungen im Industriemetallsektor hingelegt. Der Preis an der London Metal Exchange stieg Anfang September auf den höchsten Stand seit 2022 und notiert inzwischen über 4.000 Dollar je Tonne. Die Erklärung ist allerdings komplizierter als »zu wenig Angebot«: Weltweit wurde im ersten Halbjahr sogar mehr raffiniertes Zink produziert als verbraucht. Knapp wird das Metall dort, wo der Markt es gerade benötigt.

Zink schützt den Stahl, den kaum jemand sieht

Zink gehört nicht zu den Rohstoffen, die Anleger im Alltag unmittelbar wahrnehmen. Seine wichtigste Funktion besteht gerade darin, möglichst unauffällig zu bleiben.

Ein großer Teil des Metalls wird genutzt, um Stahl vor Korrosion zu schützen. Die International Zinc Association beziffert den Anteil der Verzinkung am weltweiten Zinkverbrauch auf rund 60 Prozent. In den USA bezeichnet auch der Geological Survey verzinkten Stahl als wichtigsten Einsatzbereich. Zink steckt damit indirekt in Fahrzeugen, Gebäuden, Brücken, Leitplanken, Windkraftanlagen und Stromnetzen.

Die Nachfrage hängt deshalb stark von Bau, Infrastruktur, Automobilindustrie und industriellen Investitionen ab. Anders als Gold lebt Zink nicht von der Funktion als Wertaufbewahrungsmittel. Es wird verbraucht, verarbeitet und in reale Produktionsketten eingebaut.

Daher wirkt die aktuelle Rallye zunächst überraschend. Die weltweite Industriekonjunktur boomt keineswegs überall, Chinas Immobiliensektor bleibt angeschlagen, und die jüngsten Daten des International Lead and Zinc Study Group, kurz ILZSG, weisen im ersten Halbjahr 2026 sogar einen Überschuss von 120.000 Tonnen raffiniertem Zink aus.

Die Minen produzieren weniger als erwartet

Unterhalb dieser Gesamtzahl hat sich das Bild allerdings deutlich verschlechtert.

Die weltweite Zinkminenproduktion sank im ersten Halbjahr um 2,6 Prozent. Besonders große Rückgänge verzeichnete die ILZSG in Peru, Schweden und den USA. Genannt werden ausdrücklich die Minen Antamina, Garpenberg und Red Dog. Auch Australien verlor durch die Schließung der Lady-Loretta-Mine Ende 2025 Produktion.

Glencore meldete für das erste Halbjahr eine eigene Zinkproduktion von 365.600 Tonnen. Das waren 21 Prozent weniger als im Vorjahr. Verantwortlich waren unter anderem das Ende von Lady Loretta, niedrigere Zinkgehalte bei Antamina und der Verkauf der Kidd-Mine in Kanada.

Auch Tecks Red-Dog-Mine in Alaska steht vor sinkenden Erzgehalten. Das Unternehmen hatte seine Erwartungen für die kommenden Jahre bereits reduziert; die Lagerstätte nähert sich schrittweise dem Ende ihrer bisherigen Lebensdauer.

Aus einem Rohstoffmarkt, für den noch 2025 ein komfortables zusätzliches Angebot erwartet wurde, wurde damit innerhalb weniger Monate ein wesentlich engeres System.

Vom erwarteten Überschuss zum prognostizierten Defizit

Wie stark sich die Einschätzungen verschoben haben, zeigt die ILZSG-Prognose.

Noch im vergangenen Herbst war für 2026 mit einem erheblichen Überschuss gerechnet worden. Im April korrigierte die Organisation ihre Erwartungen und prognostizierte stattdessen für das Gesamtjahr ein kleines Defizit von rund 19.000 Tonnen. Die weltweite Nachfrage sollte auf rund 14 Millionen Tonnen steigen, die Produktion von raffiniertem Zink knapp darunter bleiben.

Dann kam die nächste Überraschung.

Die tatsächlich gemeldeten Daten für das erste Halbjahr zeigen bislang keinen Mangel an raffiniertem Metall, sondern einen Überschuss von 120.000 Tonnen. Gleichzeitig sank aber die Minenförderung deutlich stärker als erwartet.

Beides kann gleichzeitig stimmen.

Zwischen Mine und Endverbraucher liegt die Schmelzhütte. Zinkkonzentrat muss verarbeitet und raffiniert werden. Wenn zu wenig Konzentrat verfügbar ist, konkurrieren Hütten um Rohmaterial. Die sogenannten Treatment Charges – die Gebühren, die Hütten von Minengesellschaften für die Verarbeitung erhalten – sinken dann.

In diesem Jahr sind sie stark unter Druck geraten. Für Hütten außerhalb Chinas verschlechtern sich damit die Margen, während Energiepreise zusätzlich belasten. Reuters beschreibt inzwischen einen strukturellen Engpass bei der westlichen Verarbeitung.

Der Überschuss sitzt zum großen Teil in China

Die globale Bilanz verdeckt noch eine zweite Verschiebung.