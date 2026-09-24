Seltene Erden werden zum Hebel im Machtkampf zwischen USA und China

Noch bevor Donald Trump und Xi Jinping zu ihren politischen Gesprächen zusammenkamen, stand das erste wirtschaftliche Ergebnis des chinesischen Staatsbesuchs fest: Die USA und China verlängern ihre Zollpause um zwei Monate. Damit verhindern beide Seiten zunächst eine neue Eskalation ihres Handelskonflikts. Die schwierigeren Fragen bleiben allerdings auf dem Tisch.

Die Zollpause läuft jetzt bis Januar

Die bisher bis zum 10. November vereinbarte Handelsruhe soll bis zum 10. Januar 2027 verlängert werden. US-Finanzminister Scott Bessent bestätigte die Einigung nach mehreren Gesprächen mit Chinas Vizepremier He Lifeng. Beide Seiten wollen die zusätzliche Zeit nutzen, um über ein umfassenderes Handelsabkommen zu verhandeln.

Damit bleibt vorerst ein Teil jener zusätzlichen Zölle ausgesetzt, mit denen sich Washington und Peking seit 2025 gegenseitig überzogen hatten. Im Verlauf des Konflikts waren amerikanische Zusatzzölle auf chinesische Waren zeitweise auf bis zu 145 Prozent gestiegen, China reagierte mit Sätzen von bis zu 125 Prozent. Mehrere Verhandlungsrunden führten anschließend zu schrittweisen Waffenruhen im Handelsstreit.

Seltene Erden bleiben ein entscheidender Hebel

Hinter dem Zollstreit stehen längst weitere wirtschaftliche Konflikte.

Die USA wollen zuverlässigere Lieferungen seltener Erden und anderer kritischer Rohstoffe aus China erreichen. Peking wiederum kritisiert amerikanische Exportbeschränkungen für Hochleistungschips und andere Technologien. Gerade seltene Erden sind für zahlreiche Industrieprodukte von Elektroautos bis zu Rüstungstechnik von großer Bedeutung.

Auch künstliche Intelligenz spielt inzwischen eine größere Rolle. Vertreter beider Regierungen haben bereits einen weiteren Dialog über KI-Sicherheit vereinbart. Ein neues Treffen dazu soll innerhalb der kommenden zwei Monate in Shenzhen stattfinden.

Großer Empfang, schwierige Verhandlungen