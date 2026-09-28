Gold, Lithium, Wolfram: Deutschland schaut wieder unter die eigene Erde

Mehr als 1.000 Jahre lang war der Harz eine der bedeutenden Bergbauregionen Deutschlands. Nun rückt sein Untergrund wieder in den Blick. Das Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie hat ein knapp 495 Quadratkilometer großes Gebiet für die wissenschaftliche Suche nach mehr als 50 Rohstoffen freigegeben. Darunter befinden sich Gold und Silber, aber auch Lithium, Wolfram, Kobalt, Kupfer, Gallium, Germanium und Metalle der Platingruppe. Ein neues Bergwerk ist damit noch lange nicht beschlossen. Doch die Erlaubnis erzählt viel darüber, wie sich der Wert heimischer Rohstoffvorkommen verändert hat.

Knapp 495 Quadratkilometer für die Rohstoffsuche

Das sogenannte Erlaubnisfeld Oberharz erstreckt sich über große Teile des westlichen Harzes. Es reicht von Bad Harzburg über Goslar und Langelsheim bis in Richtung Seesen sowie südlich bis Osterode.

Die Beak Consultants GmbH aus Freiberg darf dort bis zum 14. September 2030 großräumig nach Bodenschätzen suchen. Auf der Liste stehen mehr als 50 Elemente und mineralische Rohstoffe: unter anderem Gold, Silber, Lithium, Kobalt, Kupfer, Wolfram, Zinn, Zink, Gallium, Germanium, Nickel, Platin, Palladium, Seltene Erden sowie Fluss- und Schwerspat.

So spektakulär die Liste wirkt: Sie bedeutet nicht, dass all diese Rohstoffe im Harz bereits nachgewiesen wären – und erst recht nicht, dass sie dort wirtschaftlich gewonnen werden könnten.

Eine bergrechtliche Aufsuchungserlaubnis schafft zunächst nur das Recht, nach bestimmten Rohstoffen zu suchen. Technische Eingriffe oder gar ein späterer Abbau sind damit nicht genehmigt. Das Landesamt kündigt für die erste Phase Untersuchungen von Sedimentproben und bereits vorhandenen Bohrkernen an. Weitergehende Arbeiten würden eigene Betriebspläne und zusätzliche Genehmigungsverfahren erfordern.

Das Gold ist nur der auffälligste Name auf der Liste

Für ein Sachwertethema springt zunächst Gold ins Auge. Der Oberharz besitzt schließlich eine jahrhundertealte Bergbautradition, in der Silber, Blei, Kupfer, Zink und andere Metalle eine zentrale Rolle spielten.

Doch aus industriepolitischer Sicht sind heute einige der unscheinbareren Namen auf der Genehmigungsliste mindestens ebenso interessant.

Lithium wird für Batterien benötigt, Wolfram unter anderem für besonders harte und temperaturbeständige Werkstoffe. Kobalt, Nickel und Mangan spielen in verschiedenen Batterietechnologien eine Rolle. Kupfer ist für Stromnetze, Elektromotoren und zahlreiche Anwendungen der Energietechnik unverzichtbar. Gallium und Germanium werden für Halbleiter und andere Hochtechnologieanwendungen eingesetzt.

Mehrere der im Oberharz zur Suche freigegebenen Stoffe stehen deshalb auf der europäischen Liste strategischer Rohstoffe. Dazu gehören beispielsweise Bismut, Kobalt, Kupfer, Gallium, Germanium, Lithium, Nickel, Metalle der Platingruppe und Wolfram.

Damit verschiebt sich auch die wirtschaftliche Bewertung des Untergrunds. Ein Vorkommen, das vor Jahrzehnten wegen geringer Metallgehalte, schwieriger Erreichbarkeit oder niedriger Weltmarktpreise uninteressant erschien, muss unter heutigen Bedingungen nicht zwangsläufig genauso bewertet werden.

Das bedeutet allerdings nicht, dass alter Bergbau automatisch wieder rentabel wird.

Eine Ressource im Boden ist noch kein Vermögen

Bei Rohstoffen wird häufig ein entscheidender Unterschied übersehen: Geologisch vorhandenes Material ist noch keine wirtschaftlich nutzbare Reserve.

Damit aus einem möglichen Vorkommen tatsächlich ein Bergbauprojekt entstehen kann, müssen zahlreiche Bedingungen gleichzeitig erfüllt sein. Entscheidend sind unter anderem Konzentration und Menge des Rohstoffs, Tiefe und Geometrie der Lagerstätte, technische Gewinnbarkeit, Energie- und Verarbeitungskosten, Umweltauflagen, Infrastruktur, Finanzierung sowie die langfristig erwartbaren Marktpreise.

Schon kleine Veränderungen können eine Kalkulation kippen.

Steigt der Rohstoffpreis stark, kann eine zuvor uninteressante Lagerstätte wirtschaftlich werden. Steigen gleichzeitig Energie-, Bau- oder Finanzierungskosten, kann derselbe Effekt wieder verschwinden. Neue Verfahren können tiefer liegende Vorkommen erreichbar machen, während strengere Umweltauflagen oder hohe Sanierungskosten ein Projekt verteuern.

Der Wert eines Rohstoffvorkommens ergibt sich deshalb nicht allein daraus, was im Gestein steckt. Er entsteht erst aus dem Zusammenspiel von Geologie, Technologie, Markt und Genehmigungsfähigkeit.

Für den Oberharz ist die jetzt gestartete Forschung gerade deshalb interessant. Bevor überhaupt über einen möglichen wirtschaftlichen Wert gesprochen werden kann, muss genauer bekannt sein, wie die Mineralsysteme unter der Erde aufgebaut sind.

Neue Technik soll tiefer in den Untergrund schauen

Die aktuelle Erlaubnis gehört zum Forschungsverbund DESMEX-MinD, der seit März 2026 läuft und bis Februar 2029 geplant ist. Zehn Projektpartner aus Wissenschaft, Behörden und Wirtschaft untersuchen Mineralsysteme im Oberharz und im Erzgebirge.