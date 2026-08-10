Gold nach der Rally: Jetzt rückt die Fed in den Fokus

Nach einer kräftigen Rally gönnt sich der Goldpreis zum Wochenstart eine Verschnaufpause. Während Anleger auf die neuen US-Inflationsdaten warten, bleibt auch der Ölmarkt angesichts der Lage an der Straße von Hormus nervös.

Gold hält sich nach Sieben-Wochen-Hoch

Der Goldpreis ist nach seinem höchsten Stand seit 7 Wochen zunächst etwas zurückgefallen. Am Montagmorgen notierte der aktiv gehandelte Dezember-Future bei rund 4.395 US-Dollar je Feinunze. Im weiteren Handelsverlauf stabilisierte sich der Spotpreis wieder bei rund 4.345 US-Dollar. Die Bewegung fällt damit bislang eher als Konsolidierung nach der jüngsten Rally denn als deutlicher Richtungswechsel aus.

Für Anleger richtet sich der Blick nun vor allem auf die US-Inflationsdaten. Am Mittwoch werden die Verbraucherpreise für Juli veröffentlicht. Analysten rechnen mit einer leichten Abschwächung der Inflationsrate von 3,5 auf 3,4 Prozent. Schwächere Preisdaten könnten die Erwartungen an eine weitere Zinserhöhung der US-Notenbank Fed dämpfen – und damit Gold unterstützen, da das Edelmetall selbst keine Zinsen abwirft. Nach den jüngsten schwachen Arbeitsmarktdaten haben Marktteilnehmer die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung im September bereits zurückgenommen.

Ölpreise bleiben vom Nahen Osten abhängig