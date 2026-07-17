Deutschlands Rohstoffsouveränität beginnt unter Tage

Im Erzgebirge wird an einem neuen Verfahren zur Gewinnung von Indium geforscht. Das seltene Technologiemetall steckt unter anderem in Displays, Touchscreens, Elektronik und bestimmten Solarzellen. Für Deutschland ist das Projekt mehr als regionale Bergbaugeschichte: Es zeigt, wie dringend Europa eigene Quellen für kritische Rohstoffe sucht.
Ein alter Bergbauort wird zum Technologietest
Das Erzgebirge kennt Bergbau. Silber, Zinn, Kobalt, Uran – über Jahrhunderte wurde die Region von Rohstoffen geprägt. Nun rückt ein Metall in den Mittelpunkt, das kaum jemand im Alltag benennt, obwohl fast jeder es nutzt: Indium.
Im Besucherbergwerk Zinnkammern Pöhla wurden in den vergangenen Wochen zehn Bohrungen durchgeführt. Insgesamt entnahmen die Forscher Bohrkerne mit einer Länge von 130 Metern. Dahinter steht das Freiberger Bergbauunternehmen Saxore. Im benachbarten Tellerhäuser plant das Unternehmen seit Jahren ein vollständig untertägiges Zinnbergwerk. Neben Zinn geht es dort auch um Indium.
Nach Angaben von Saxore enthält die Lagerstätte rund 700 Tonnen Indium-Metall. Damit geht es nicht um ein symbolisches Forschungsprojekt, sondern um einen potenziell relevanten Baustein europäischer Rohstoffversorgung.
Noch ist daraus kein Bergwerk im industriellen Betrieb geworden. Aber die Bohrungen markieren einen wichtigen Schritt: Sie sollen zeigen, ob ein neues, schonenderes Verfahren in größerem Maßstab funktionieren kann.
Was Indium so wichtig macht
Indium ist ein seltenes Technologiemetall. Es ist weich, silbrig und wird meist nicht als Hauptrohstoff gefördert, sondern fällt häufig als Nebenprodukt bei Zink- oder Zinnlagerstätten an. Genau das macht die Versorgung kompliziert. Wenn Indium nur mit anderen Metallen zusammen anfällt, lässt sich die Produktion nicht beliebig hochfahren.
Besonders wichtig ist Indium-Zinn-Oxid. Dieses Material ist transparent und gleichzeitig leitfähig. Deshalb wird es in Flachbildschirmen, Touchscreens, Displays, Sensoren und optoelektronischen Anwendungen eingesetzt. Auch in bestimmten Dünnschicht-Solarzellen, Halbleiteranwendungen, Loten und Speziallegierungen spielt Indium eine Rolle.
Streng genommen ist Indium keine Seltene Erde. Es gehört nicht zur Gruppe der Seltenerdmetalle. Aber es ist selten, wirtschaftlich wichtig und technologisch schwer ersetzbar. Genau deshalb wird es in der Rohstoffdebatte schnell mit Seltenen Erden und anderen kritischen Metallen in einem Atemzug genannt.
Der Unterschied ist fachlich wichtig. Die strategische Bedeutung bleibt trotzdem hoch.
Biolaugung statt Sprengung
Der spannendste Punkt an dem Projekt ist nicht nur der Rohstoff selbst, sondern das Verfahren. Im Rahmen des EU-Projekts »Xtract« wird untersucht, ob Indium mithilfe von Mikroorganismen durch sogenannte Biolaugung aus dem Gestein gelöst werden kann.
Vereinfacht gesagt: Statt Gestein großflächig abzubauen, zu sprengen, an die Oberfläche zu bringen und dort aufzubereiten, sollen Lösungen unter Tage in das Gestein eingebracht werden. Diese lösen bestimmte Metalle heraus. Anschließend wird die Flüssigkeit wieder gefördert und das Metall herausgefiltert.
Das klingt technisch, hat aber große politische Bedeutung. Denn Bergbauprojekte scheitern in Europa nicht nur an Geologie oder Geld. Sie scheitern oft an Akzeptanz, Umweltfragen, Genehmigungen, Halden, Flächenverbrauch, Wasser, Lärm und Eingriffen in Landschaften.
Wenn ein Verfahren Rohstoffe unter Tage gewinnen kann, ohne klassische sichtbare Abbaustrukturen im großen Stil, könnte das die Akzeptanz erhöhen. Es wäre kein Bergbau ohne Risiken. Aber es könnte ein anderer Bergbau sein.
Europa sucht eigene Quellen
Das Projekt passt in eine größere europäische Rohstoffstrategie. Die EU will bei kritischen Rohstoffen unabhängiger werden. Der Critical Raw Materials Act setzt Benchmarks: Bis 2030 sollen 10 Prozent des EU-Bedarfs strategischer Rohstoffe in Europa gefördert, 40 Prozent hier verarbeitet und 25 Prozent recycelt werden. Zudem soll die Abhängigkeit von einzelnen Drittstaaten sinken.
Diese Ziele sind ambitioniert. Europa hat zwar Rohstoffvorkommen, Forschung, Industrie und Nachfrage. Aber es hat auch lange Genehmigungsverfahren, hohe Umweltstandards, politische Widerstände und oft zu wenig Verarbeitungskapazität.
Genau deshalb sind Projekte wie im Erzgebirge so interessant. Sie zeigen, ob sich europäische Rohstoffförderung mit moderner Technik, geringerer Umweltbelastung und industrieller Relevanz verbinden lässt.
Europa kann nicht jede Abhängigkeit durch heimischen Bergbau lösen. Aber ohne eigene Projekte bleiben Rohstoffstrategien Papier.
Sachwerte werden strategischer
Für die Kategorie Sachwerte ist der Fall besonders spannend. Rohstoffe sind keine abstrakten Tabellenwerte. Sie liegen im Boden, müssen erkundet, finanziert, genehmigt, gefördert, verarbeitet und in Lieferketten integriert werden.
Ein Metall wie Indium zeigt, wie eng Sachwerte inzwischen mit Technologiepolitik verbunden sind. Früher dachte man bei Sachwerten oft an Gold, Immobilien, Land oder klassische Industriemetalle. Heute gehören kritische Rohstoffe dazu, weil sie die Grundlage für Digitalisierung, Energiewende, Verteidigung, Raumfahrt und Elektronik bilden.
Der Wert liegt dabei nicht nur im Metallpreis. Er liegt in der Kontrolle über Lieferketten.
Wer Zugang zu kritischen Rohstoffen hat, hat mehr Handlungsspielraum. Wer nur importiert, bleibt abhängig von Produzenten, Handelsrouten, Raffinerien, Exportkontrollen und geopolitischen Konflikten.
Indium aus dem Erzgebirge würde den Weltmarkt nicht umstürzen. Aber es könnte ein Stück Resilienz schaffen.
Der lange Weg vom Bohrkern zum Markt
Trotzdem ist Vorsicht nötig. Bohrkerne sind noch kein Rohstoffstrom. Ein Pilotprojekt ist noch keine industrielle Förderung. Und eine Lagerstätte ist noch kein wirtschaftlich tragfähiges Bergwerk.
Nun müssen die Bohrkerne ausgewertet werden. Danach soll eine Pilotanlage entstehen. Zusätzlich braucht es Genehmigungen, technische Nachweise, Finanzierung, Umweltprüfungen, Akzeptanz vor Ort und später Kunden, die das Material abnehmen.
Der mögliche Probebetrieb liegt nicht unmittelbar vor der Tür. Berichte nennen als frühesten Start einen Zeitraum gegen Ende des Jahrzehnts. Das ist typisch für Bergbau. Zwischen Entdeckung, Erkundung, Pilotphase und Produktion liegen Jahre.
Gerade deshalb ist der aktuelle Schritt trotzdem relevant. Wer erst Rohstoffe sucht, wenn Lieferketten reißen, ist zu spät.
Die neue Rohstofffrage lautet Akzeptanz
Deutschland hat bei Rohstoffen ein Dilemma. Einerseits wächst das Bewusstsein, wie abhängig Industrie, Energiewende und digitale Wirtschaft von Metallen sind. Andererseits stößt Bergbau im eigenen Land schnell auf Skepsis.
Viele Bürger wollen sichere Lieferketten, saubere Technologien und weniger Abhängigkeit von China, Russland oder instabilen Regionen. Aber Rohstoffförderung vor der eigenen Haustür bleibt politisch schwierig.
Das Erzgebirge könnte deshalb zum Testfall werden. Wenn es gelingt, einen alten Bergbaustandort mit neuer Technik, untertägiger Förderung und möglichst geringer Sichtbarkeit zu entwickeln, könnte das eine neue Debatte ermöglichen.
Nicht romantisch. Nicht naiv. Aber realistischer.
Denn ohne Rohstoffe gibt es keine Displays, keine Chips, keine Solaranlagen, keine Batterien, keine Windkraft, keine Verteidigungstechnik und keine moderne Industrie.
SK