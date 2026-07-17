Deutschlands Rohstoffsouveränität beginnt unter Tage

Im Erzgebirge wird an einem neuen Verfahren zur Gewinnung von Indium geforscht. Das seltene Technologiemetall steckt unter anderem in Displays, Touchscreens, Elektronik und bestimmten Solarzellen. Für Deutschland ist das Projekt mehr als regionale Bergbaugeschichte: Es zeigt, wie dringend Europa eigene Quellen für kritische Rohstoffe sucht.

Ein alter Bergbauort wird zum Technologietest

Das Erzgebirge kennt Bergbau. Silber, Zinn, Kobalt, Uran – über Jahrhunderte wurde die Region von Rohstoffen geprägt. Nun rückt ein Metall in den Mittelpunkt, das kaum jemand im Alltag benennt, obwohl fast jeder es nutzt: Indium.

Im Besucherbergwerk Zinnkammern Pöhla wurden in den vergangenen Wochen zehn Bohrungen durchgeführt. Insgesamt entnahmen die Forscher Bohrkerne mit einer Länge von 130 Metern. Dahinter steht das Freiberger Bergbauunternehmen Saxore. Im benachbarten Tellerhäuser plant das Unternehmen seit Jahren ein vollständig untertägiges Zinnbergwerk. Neben Zinn geht es dort auch um Indium.

Nach Angaben von Saxore enthält die Lagerstätte rund 700 Tonnen Indium-Metall. Damit geht es nicht um ein symbolisches Forschungsprojekt, sondern um einen potenziell relevanten Baustein europäischer Rohstoffversorgung.

Noch ist daraus kein Bergwerk im industriellen Betrieb geworden. Aber die Bohrungen markieren einen wichtigen Schritt: Sie sollen zeigen, ob ein neues, schonenderes Verfahren in größerem Maßstab funktionieren kann.

Was Indium so wichtig macht

Indium ist ein seltenes Technologiemetall. Es ist weich, silbrig und wird meist nicht als Hauptrohstoff gefördert, sondern fällt häufig als Nebenprodukt bei Zink- oder Zinnlagerstätten an. Genau das macht die Versorgung kompliziert. Wenn Indium nur mit anderen Metallen zusammen anfällt, lässt sich die Produktion nicht beliebig hochfahren.

Besonders wichtig ist Indium-Zinn-Oxid. Dieses Material ist transparent und gleichzeitig leitfähig. Deshalb wird es in Flachbildschirmen, Touchscreens, Displays, Sensoren und optoelektronischen Anwendungen eingesetzt. Auch in bestimmten Dünnschicht-Solarzellen, Halbleiteranwendungen, Loten und Speziallegierungen spielt Indium eine Rolle.

Streng genommen ist Indium keine Seltene Erde. Es gehört nicht zur Gruppe der Seltenerdmetalle. Aber es ist selten, wirtschaftlich wichtig und technologisch schwer ersetzbar. Genau deshalb wird es in der Rohstoffdebatte schnell mit Seltenen Erden und anderen kritischen Metallen in einem Atemzug genannt.

Der Unterschied ist fachlich wichtig. Die strategische Bedeutung bleibt trotzdem hoch.

Biolaugung statt Sprengung

Der spannendste Punkt an dem Projekt ist nicht nur der Rohstoff selbst, sondern das Verfahren. Im Rahmen des EU-Projekts »Xtract« wird untersucht, ob Indium mithilfe von Mikroorganismen durch sogenannte Biolaugung aus dem Gestein gelöst werden kann.

Vereinfacht gesagt: Statt Gestein großflächig abzubauen, zu sprengen, an die Oberfläche zu bringen und dort aufzubereiten, sollen Lösungen unter Tage in das Gestein eingebracht werden. Diese lösen bestimmte Metalle heraus. Anschließend wird die Flüssigkeit wieder gefördert und das Metall herausgefiltert.

Das klingt technisch, hat aber große politische Bedeutung. Denn Bergbauprojekte scheitern in Europa nicht nur an Geologie oder Geld. Sie scheitern oft an Akzeptanz, Umweltfragen, Genehmigungen, Halden, Flächenverbrauch, Wasser, Lärm und Eingriffen in Landschaften.

Wenn ein Verfahren Rohstoffe unter Tage gewinnen kann, ohne klassische sichtbare Abbaustrukturen im großen Stil, könnte das die Akzeptanz erhöhen. Es wäre kein Bergbau ohne Risiken. Aber es könnte ein anderer Bergbau sein.

Europa sucht eigene Quellen

Das Projekt passt in eine größere europäische Rohstoffstrategie. Die EU will bei kritischen Rohstoffen unabhängiger werden. Der Critical Raw Materials Act setzt Benchmarks: Bis 2030 sollen 10 Prozent des EU-Bedarfs strategischer Rohstoffe in Europa gefördert, 40 Prozent hier verarbeitet und 25 Prozent recycelt werden. Zudem soll die Abhängigkeit von einzelnen Drittstaaten sinken.

Diese Ziele sind ambitioniert. Europa hat zwar Rohstoffvorkommen, Forschung, Industrie und Nachfrage. Aber es hat auch lange Genehmigungsverfahren, hohe Umweltstandards, politische Widerstände und oft zu wenig Verarbeitungskapazität.

Genau deshalb sind Projekte wie im Erzgebirge so interessant. Sie zeigen, ob sich europäische Rohstoffförderung mit moderner Technik, geringerer Umweltbelastung und industrieller Relevanz verbinden lässt.