Ölpreise stürzen – doch die Entspannung trügt

Der Ölpreis ist nach dem Rahmenabkommen zwischen den USA und Iran kräftig gefallen. Brent rutschte zeitweise unter 75 Dollar je Barrel und liegt damit deutlich unter dem Krisenhoch von 126 Dollar. Doch der Markt preist bereits sehr viel Hoffnung ein – und unterschätzt womöglich, wie lange die Normalisierung wirklich dauert.



Risikoprämie verschwindet aus dem Ölpreis

Nach dem Rahmenabkommen zwischen den USA und Iran haben die Ölpreise deutlich nachgegeben. Die Nordseesorte Brent fiel zur Wochenmitte erstmals seit Beginn des Iran-Kriegs Ende Februar wieder unter 75 Dollar je Barrel. Gegenüber dem Krisenhoch von 126 Dollar entspricht das einem Rückgang von rund 40 Prozent.

Der Preissturz zeigt vor allem eines: Die Märkte gehen derzeit davon aus, dass der Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus weiter zunimmt und die Produktion im Mittleren Osten wieder hochgefahren werden kann. Reuters meldete am Donnerstag ebenfalls fallende Ölpreise; Brent zur Lieferung im August lag demnach bei 72,68 Dollar je Barrel, WTI bei 69,58 Dollar.

Hormus bleibt der entscheidende Engpass

Die Straße von Hormus ist der zentrale Risikofaktor. Während des Iran-Kriegs war der Verkehr durch die Meerenge massiv gestört, was die Energieversorgung weltweit belastete. Nun passieren wieder mehr Tanker die Route, und Daten des Analyseunternehmens Kpler deuten auf eine deutliche Erholung des Verkehrs hin.

Doch genau hier liegt das Risiko: Der Markt behandelt die Lage bereits fast wie eine Normalisierung, obwohl diese operativ noch nicht erreicht ist. Mögliche Schäden an Infrastruktur, Minenräumung, Versicherungskosten, fehlende Tankerkapazitäten und neue Routenplanung können die Rückkehr zu stabilen Lieferketten deutlich verzögern.

Leere Lager könnten die Preise stützen

Hinzu kommt ein zweiter Faktor: die Lagerbestände. Laut Internationaler Energieagentur sanken die weltweiten Ölvorräte bis zum 12. Juni um 252 Millionen Barrel. In den OECD-Staaten wurden allein 163 Millionen Barrel entnommen, um ausfallende Lieferungen aus der Golfregion abzufedern.

Diese Vorräte müssen nun wieder aufgefüllt werden. Damit entsteht zusätzliche Nachfrage ausgerechnet in einer Phase, in der auch der Sommerreiseverkehr den Bedarf an Benzin, Diesel und Kerosin erhöht. Der Preisrückgang kann Verbraucher und Unternehmen kurzfristig entlasten, aber er beseitigt nicht automatisch die strukturelle Knappheit.