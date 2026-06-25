Ölpreise stürzen – doch die Entspannung trügt

Der Ölpreis ist nach dem Rahmenabkommen zwischen den USA und Iran kräftig gefallen. Brent rutschte zeitweise unter 75 Dollar je Barrel und liegt damit deutlich unter dem Krisenhoch von 126 Dollar. Doch der Markt preist bereits sehr viel Hoffnung ein – und unterschätzt womöglich, wie lange die Normalisierung wirklich dauert.
Risikoprämie verschwindet aus dem Ölpreis
Nach dem Rahmenabkommen zwischen den USA und Iran haben die Ölpreise deutlich nachgegeben. Die Nordseesorte Brent fiel zur Wochenmitte erstmals seit Beginn des Iran-Kriegs Ende Februar wieder unter 75 Dollar je Barrel. Gegenüber dem Krisenhoch von 126 Dollar entspricht das einem Rückgang von rund 40 Prozent.
Der Preissturz zeigt vor allem eines: Die Märkte gehen derzeit davon aus, dass der Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus weiter zunimmt und die Produktion im Mittleren Osten wieder hochgefahren werden kann. Reuters meldete am Donnerstag ebenfalls fallende Ölpreise; Brent zur Lieferung im August lag demnach bei 72,68 Dollar je Barrel, WTI bei 69,58 Dollar.
Hormus bleibt der entscheidende Engpass
Die Straße von Hormus ist der zentrale Risikofaktor. Während des Iran-Kriegs war der Verkehr durch die Meerenge massiv gestört, was die Energieversorgung weltweit belastete. Nun passieren wieder mehr Tanker die Route, und Daten des Analyseunternehmens Kpler deuten auf eine deutliche Erholung des Verkehrs hin.
Doch genau hier liegt das Risiko: Der Markt behandelt die Lage bereits fast wie eine Normalisierung, obwohl diese operativ noch nicht erreicht ist. Mögliche Schäden an Infrastruktur, Minenräumung, Versicherungskosten, fehlende Tankerkapazitäten und neue Routenplanung können die Rückkehr zu stabilen Lieferketten deutlich verzögern.
Leere Lager könnten die Preise stützen
Hinzu kommt ein zweiter Faktor: die Lagerbestände. Laut Internationaler Energieagentur sanken die weltweiten Ölvorräte bis zum 12. Juni um 252 Millionen Barrel. In den OECD-Staaten wurden allein 163 Millionen Barrel entnommen, um ausfallende Lieferungen aus der Golfregion abzufedern.
Diese Vorräte müssen nun wieder aufgefüllt werden. Damit entsteht zusätzliche Nachfrage ausgerechnet in einer Phase, in der auch der Sommerreiseverkehr den Bedarf an Benzin, Diesel und Kerosin erhöht. Der Preisrückgang kann Verbraucher und Unternehmen kurzfristig entlasten, aber er beseitigt nicht automatisch die strukturelle Knappheit.
Banken senken ihre Prognosen
Mehrere große Investmentbanken haben ihre Ölpreisprognosen nach dem Rahmenabkommen reduziert. Goldman Sachs und Morgan Stanley erwarten für das vierte Quartal einen Brent-Preis von 80 Dollar je Barrel. Citigroup ist optimistischer und rechnet mit 70 Dollar, allerdings unter der Voraussetzung, dass die Handelsströme durch Hormus bereits im Juli weitgehend normal laufen.
Das zeigt die Spannbreite der Erwartungen. Kommt mehr Öl aus der Region schneller auf den Markt, könnte der Druck auf die Preise anhalten. Verzögert sich die Normalisierung, wäre der jüngste Preissturz dagegen überzogen.
Atempause für Verbraucher und Wirtschaft
Für die Weltwirtschaft ist der Rückgang dennoch eine wichtige Entlastung. Niedrigere Ölpreise dämpfen Transportkosten, Energiepreise und Inflationsdruck. Auch für Zentralbanken kann das relevant werden, weil Energiepreise stark auf die Inflationserwartungen wirken. Reuters weist darauf hin, dass der Ölpreisrückgang den inflationären Effekt eines stärkeren Dollars teilweise abfedert.
Für Deutschland bedeutet das: Tankstellenpreise, Logistikkosten und industrielle Energiekosten könnten sich kurzfristig entspannen. Allerdings bleibt die Entlastung fragil, solange Versorgung, Schiffsverkehr und Lagerbestände nicht wieder stabil sind.
Der Markt handelt Hoffnung – nicht Normalität
Der Ölpreisrückgang ist deshalb kein eindeutiges Signal für eine entspannte Lage. Er zeigt vor allem, dass Anleger die geopolitische Risikoprämie schnell auspreisen. Genau darin liegt die Gefahr.
Wenn sich die Straße von Hormus langsamer normalisiert, Lagerbestände länger aufgefüllt werden müssen oder neue politische Spannungen aufflammen, kann der Ölmarkt rasch wieder drehen. Der Preissturz ist eine Atempause – aber noch kein belastbarer Befreiungsschlag.
SK