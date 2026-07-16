Der sichere Hafen bekommt eine Herkunftsfrage

Die EU verbietet den Handel mit Gold aus Sudan. Damit soll verhindert werden, dass Erlöse aus dem Edelmetall den Krieg zwischen Armee und Rapid Support Forces weiter finanzieren. Für Anleger ist die Nachricht mehr als ein Sanktionsdetail: Sie zeigt, dass Gold zwar als sicherer Hafen gilt, seine Herkunft aber politisch, moralisch und regulatorisch entscheidend werden kann.

Gold glänzt nicht immer neutral

Gold gilt als Krisenmetall. Es wird gekauft, wenn Währungen schwächeln, Staaten Schulden anhäufen, Kriege ausbrechen oder Anleger dem Finanzsystem misstrauen. Gold ist greifbar, knapp, weltweit handelbar und seit Jahrhunderten ein Symbol für Sicherheit.

Doch genau diese Eigenschaften machen Gold auch gefährlich attraktiv.

Weil es wertvoll, transportierbar und relativ leicht zu verkaufen ist, kann Gold nicht nur Vermögen schützen. Es kann auch Kriege finanzieren, Sanktionen umgehen und Machtstrukturen stabilisieren. Der Fall Sudan zeigt diese dunkle Seite eines der ältesten Sachwerte der Welt.

Die Europäische Union hat nun neue Sanktionen gegen Sudan beschlossen. Verboten werden Kauf, Einfuhr und Transfer von Gold mit Ursprung in Sudan. Außerdem untersagt die EU die Lieferung von Quecksilber und Zyanid nach Sudan. Beide Chemikalien werden im Goldabbau eingesetzt.

Die Botschaft ist klar: Brüssel will nicht nur Personen oder Konten treffen, sondern die Kriegsökonomie selbst.

Ein Rohstoff finanziert den Krieg

Seit April 2023 kämpfen in Sudan die reguläre Armee und die paramilitärischen Rapid Support Forces gegeneinander. Der Krieg hat das Land verwüstet, Millionen Menschen vertrieben und eine der schwersten humanitären Krisen der Gegenwart ausgelöst.

Gold spielt in diesem Konflikt eine zentrale Rolle. Sudan verfügt über bedeutende Goldvorkommen. Das Edelmetall ist eine wichtige Devisenquelle, besonders seit der Abspaltung des ölreichen Südsudan. In einem zerfallenden Staat, in dem Banken, Behörden, Lieferketten und Währung unter Druck stehen, wird Gold zur Parallelwährung der Macht.

Nach Recherchen von SWISSAID ist Gold Sudans wichtigstes Exportgut. 2024 soll es rund die Hälfte der Warenausfuhren ausgemacht haben. Die Erlöse aus dem Goldhandel werden demnach von beiden Konfliktseiten genutzt, um den Krieg zu finanzieren.

Das macht die EU-Sanktionen so bedeutsam. Sie treffen nicht ein Symbol. Sie treffen einen Geldkanal.

Die Lieferkette ist das Problem

Gold ist im globalen Handel schwerer zu kontrollieren als viele andere Rohstoffe. Es kann geschmolzen, umdeklariert, über Nachbarländer ausgeführt, in Raffinerien verarbeitet und anschließend kaum noch eindeutig einem Ursprung zugeordnet werden.

Genau darin liegt das Risiko. Ein Barren erzählt nicht von selbst, woher er kommt. Ein Schmuckstück zeigt nicht, ob sein Gold aus einer legalen Mine, aus Schmuggelrouten oder aus einem Konfliktgebiet stammt. Ein Handelsdokument kann sauber aussehen, auch wenn die Lieferkette es nicht ist.

Sudanesisches Gold fließt seit Jahren über regionale Drehscheiben. Reuters berichtete bereits 2025, dass die Vereinigten Arabischen Emirate im ersten Halbjahr fast 90 Prozent der offiziellen Goldexporte Sudans importierten. Gleichzeitig gebe es umfangreichen Schmuggel, teils über Nachbarländer und am Ende oft ebenfalls in Richtung der Golfmärkte.

Für die EU entsteht daraus ein klassisches Sanktionsproblem: Ein direktes Importverbot ist wichtig. Aber es reicht nur, wenn Herkunft, Raffinerien, Zwischenhändler und Re-Exporte tatsächlich kontrolliert werden.

Quecksilber und Zyanid treffen die Förderung

Bemerkenswert ist, dass die EU nicht nur Gold selbst sanktioniert, sondern auch Quecksilber und Zyanid. Diese Stoffe werden im Goldabbau eingesetzt, insbesondere in handwerklichen und kleineren Abbaustrukturen.

Damit zielt Brüssel nicht nur auf den Verkaufserlös, sondern auch auf die Produktionskette. Wer Gold aus konfliktgeprägten Gebieten fördern will, braucht Chemikalien, Ausrüstung, Transport, Händler, Raffinerien und Finanzkanäle.

Der Ansatz ist deshalb breiter als ein bloßes Handelsverbot. Er zeigt, dass Sanktionen zunehmend dort ansetzen, wo Rohstoffe zu Geld gemacht werden: bei Finanzierung, Technik, Verarbeitung, Logistik und Dienstleistungen.