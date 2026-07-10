Der nächste Rohstoffschock ist unsichtbar

China hat mit sofortiger Wirkung den Export von Helium gestoppt. Der Schritt trifft einen ohnehin angespannten Markt, weil der Iran-Krieg Lieferketten belastet und Katar als wichtiger Produzent unter Druck steht. Dabei ist Helium weit mehr als ein Gas für Partyballons: Ohne Helium geraten Chipfertigung, Medizintechnik, Forschung und Raumfahrt ins Stocken.
Ein Exportstopp für ein unsichtbares Schlüsselgas
China hat ein temporäres Exportverbot für Helium verhängt. Nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua wurde der Schritt am Freitag gemeinsam vom chinesischen Handelsministerium und der Zollverwaltung bekanntgegeben. Das Verbot gilt seit der Bekanntgabe und stützt sich auf Chinas Außenhandelsrecht.
Peking nannte zunächst keine genaue Begründung, keine Laufzeit und keine Ausnahmen. Genau das macht die Maßnahme so bemerkenswert. Sie wirkt nicht wie eine fein dosierte Lizenzpflicht, sondern wie ein sofortiger Schutzschirm für den heimischen Markt.
Helium ist dabei kein gewöhnlicher Rohstoff. Es ist farblos, geruchlos, chemisch extrem träge und besitzt einen außergewöhnlich niedrigen Siedepunkt. Gerade deshalb ist es industriell so wertvoll. Es kühlt dort, wo fast nichts anderes noch funktioniert. Es schützt dort, wo Reaktionen verhindert werden müssen. Und es ist schwer zu ersetzen.
Warum Helium so wichtig ist
In der öffentlichen Wahrnehmung hängt Helium oft an Ballons. Wirtschaftlich ist das fast eine Irreführung. Die wirklich relevanten Anwendungen liegen in der Hochtechnologie.
In der Halbleiterproduktion wird Helium unter anderem zum Kühlen, Spülen, Lecktesten und für kontrollierte Prozessumgebungen genutzt. Moderne Chipfertigung ist extrem empfindlich. Temperatur, Reinheit und Stabilität entscheiden darüber, ob Produktionsprozesse zuverlässig laufen.
Auch in der Medizin ist Helium zentral. MRT-Geräte benötigen flüssiges Helium zur Kühlung supraleitender Magnete. Zwar gibt es inzwischen Systeme mit geringerem Heliumbedarf, doch der bestehende Gerätepark bleibt abhängig von einer verlässlichen Versorgung.
Hinzu kommen Raumfahrt, Forschung, Glasfaserproduktion, Verteidigungstechnik und Tieftemperaturphysik. Helium ist also kein Luxusgas. Es ist ein stiller Betriebsstoff der modernen Infrastruktur.
China schützt die eigene Chipstrategie
Der Schritt wirkt auf den ersten Blick ungewöhnlich, weil China nicht als großer Heliumproduzent gilt. Das Land produziert nur einen kleinen Teil seines Bedarfs selbst und importiert große Mengen. Genau deshalb dürfte es bei dem Exportstopp weniger um klassische Marktmacht gehen als um Versorgungssicherung.
China will seine eigene Halbleiterindustrie stärken und unabhängiger von westlicher Technologie werden. Dafür braucht das Land nicht nur Maschinen, Chips, Fachkräfte und Software, sondern auch Prozessgase. Helium gehört zu jenen Vorprodukten, die in geopolitischen Debatten oft untergehen, aber im Ernstfall zum Flaschenhals werden können.
Wenn Peking nun Exporte stoppt, lautet die Botschaft: Was im Land gebraucht wird, bleibt im Land. Das ist Industriepolitik unter Krisenbedingungen.
Der Iran-Krieg verschärft den Engpass
Der Zeitpunkt ist entscheidend. Der globale Heliummarkt ist ohnehin angespannt. Ein erheblicher Teil der Versorgung hängt an wenigen Ländern und Anlagen. Besonders Katar spielt eine große Rolle, weil Helium dort als Nebenprodukt der Erdgas- und LNG-Produktion gewonnen wird.
Der Krieg im Iran und Störungen im Nahen Osten haben die Unsicherheit erhöht. Wenn Transportwege, Energieanlagen oder LNG-Prozesse betroffen sind, kann das auch Helium treffen. AP berichtet, dass der Iran-Krieg globale Lieferketten belastet und Preise bereits deutlich gestiegen sind.
Damit wird Helium Teil derselben Logik wie Öl, Gas, seltene Erden oder kritische Mineralien: Ein regionaler Konflikt kann globale Hochtechnologie treffen.
Kein klassischer Rohstoffkrieg, aber ein Warnsignal
China dominiert den Heliummarkt nicht so, wie es bei manchen seltenen Erden, Magnetmaterialien oder bestimmten Raffineriekapazitäten der Fall ist. Deshalb sollte man den Exportstopp nicht überzeichnen. Er wird den Weltmarkt vermutlich nicht allein kippen.
Aber er verschärft ein bereits enges System. Wenn ein Land, das selbst auf Importe angewiesen ist, Exporte stoppt, zeigt das, wie nervös die Lage geworden ist. Helium wird nicht mehr als frei verfügbarer Industriebetriebsstoff behandelt, sondern als strategisches Gut.
Das ist der eigentliche Punkt. Die Weltwirtschaft lernt gerade, dass nicht nur Chips knapp werden können. Auch die Stoffe, die man braucht, um Chips herzustellen, sind politisch und geografisch verwundbar.
Die Lieferkette beginnt früher als gedacht
Für Unternehmen ist die Nachricht unbequem. Viele Lieferkettenanalysen enden beim fertigen Bauteil oder beim unmittelbaren Zulieferer. Doch kritische Abhängigkeiten liegen oft weiter vorn: bei Prozessgasen, Spezialchemikalien, Reinstwasser, Quarz, Graphit, Neon, Helium oder seltenen Metallen.
Der Helium-Exportstopp zeigt, dass Versorgungssicherheit nicht nur Lagerhaltung von Endprodukten bedeutet. Wer Halbleiter, Medizintechnik, Forschungseinrichtungen oder Raumfahrt betreibt, muss wissen, welche unsichtbaren Stoffe seine Systeme am Laufen halten.
Für die Chipindustrie ist das besonders sensibel. Sie steht ohnehin unter Druck: KI treibt Nachfrage, Staaten investieren in nationale Fertigung, Exportkontrollen bremsen Technologieflüsse, und geopolitische Krisen verteuern Inputs. Helium kommt nun als weiterer Risikofaktor hinzu.
Europa sollte genau hinsehen
Für Europa ist die Meldung ein Warnsignal. Die EU spricht viel über technologische Souveränität, Chipfertigung und strategische Rohstoffe. Doch Souveränität entscheidet sich nicht nur an Fabriken. Sie entscheidet sich auch an Gasen, Vorprodukten, Spezialcontainern, Raffinerien und Lagerkapazitäten.
Helium lässt sich nicht einfach beliebig herstellen. Es wird vor allem aus heliumhaltigem Erdgas gewonnen. Ist es einmal in die Atmosphäre entwichen, ist es wirtschaftlich kaum zurückzuholen. Das macht Recycling, Rückgewinnung und effiziente Nutzung wichtiger.
Europa muss deshalb nicht nur über neue Chipwerke sprechen, sondern auch über die Versorgung mit den unscheinbaren Stoffen, die solche Werke benötigen. Ohne Helium läuft kein Hightech-Plan zuverlässig.
Der Ballon war nie die Geschichte
Der chinesische Exportstopp ist nicht deshalb wichtig, weil Helium knapp für Ballons werden könnte. Er ist wichtig, weil er zeigt, wie eng moderne Technologie an wenige Spezialstoffe gebunden ist.
Halbleiter, MRT, Raumfahrt, Forschung und Verteidigung hängen an einem Gas, das kaum jemand im Alltag wahrnimmt. Genau solche unsichtbaren Abhängigkeiten werden in Krisen sichtbar.
China zieht Helium nicht aus einer Position absoluter Marktdominanz vom Weltmarkt ab. China zieht Helium ab, weil es selbst Sorge hat, genug davon zu haben.
Und das ist vielleicht die stärkere Nachricht: Wenn selbst große Industriemächte bei unscheinbaren Prozessstoffen nervös werden, ist die nächste Lieferkettenkrise längst mehr als eine Möglichkeit.