Der nächste Rohstoffschock ist unsichtbar

China hat mit sofortiger Wirkung den Export von Helium gestoppt. Der Schritt trifft einen ohnehin angespannten Markt, weil der Iran-Krieg Lieferketten belastet und Katar als wichtiger Produzent unter Druck steht. Dabei ist Helium weit mehr als ein Gas für Partyballons: Ohne Helium geraten Chipfertigung, Medizintechnik, Forschung und Raumfahrt ins Stocken.

Ein Exportstopp für ein unsichtbares Schlüsselgas

China hat ein temporäres Exportverbot für Helium verhängt. Nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua wurde der Schritt am Freitag gemeinsam vom chinesischen Handelsministerium und der Zollverwaltung bekanntgegeben. Das Verbot gilt seit der Bekanntgabe und stützt sich auf Chinas Außenhandelsrecht.

Peking nannte zunächst keine genaue Begründung, keine Laufzeit und keine Ausnahmen. Genau das macht die Maßnahme so bemerkenswert. Sie wirkt nicht wie eine fein dosierte Lizenzpflicht, sondern wie ein sofortiger Schutzschirm für den heimischen Markt.

Helium ist dabei kein gewöhnlicher Rohstoff. Es ist farblos, geruchlos, chemisch extrem träge und besitzt einen außergewöhnlich niedrigen Siedepunkt. Gerade deshalb ist es industriell so wertvoll. Es kühlt dort, wo fast nichts anderes noch funktioniert. Es schützt dort, wo Reaktionen verhindert werden müssen. Und es ist schwer zu ersetzen.

Warum Helium so wichtig ist

In der öffentlichen Wahrnehmung hängt Helium oft an Ballons. Wirtschaftlich ist das fast eine Irreführung. Die wirklich relevanten Anwendungen liegen in der Hochtechnologie.

In der Halbleiterproduktion wird Helium unter anderem zum Kühlen, Spülen, Lecktesten und für kontrollierte Prozessumgebungen genutzt. Moderne Chipfertigung ist extrem empfindlich. Temperatur, Reinheit und Stabilität entscheiden darüber, ob Produktionsprozesse zuverlässig laufen.

Auch in der Medizin ist Helium zentral. MRT-Geräte benötigen flüssiges Helium zur Kühlung supraleitender Magnete. Zwar gibt es inzwischen Systeme mit geringerem Heliumbedarf, doch der bestehende Gerätepark bleibt abhängig von einer verlässlichen Versorgung.

Hinzu kommen Raumfahrt, Forschung, Glasfaserproduktion, Verteidigungstechnik und Tieftemperaturphysik. Helium ist also kein Luxusgas. Es ist ein stiller Betriebsstoff der modernen Infrastruktur.

China schützt die eigene Chipstrategie

Der Schritt wirkt auf den ersten Blick ungewöhnlich, weil China nicht als großer Heliumproduzent gilt. Das Land produziert nur einen kleinen Teil seines Bedarfs selbst und importiert große Mengen. Genau deshalb dürfte es bei dem Exportstopp weniger um klassische Marktmacht gehen als um Versorgungssicherung.

China will seine eigene Halbleiterindustrie stärken und unabhängiger von westlicher Technologie werden. Dafür braucht das Land nicht nur Maschinen, Chips, Fachkräfte und Software, sondern auch Prozessgase. Helium gehört zu jenen Vorprodukten, die in geopolitischen Debatten oft untergehen, aber im Ernstfall zum Flaschenhals werden können.

Wenn Peking nun Exporte stoppt, lautet die Botschaft: Was im Land gebraucht wird, bleibt im Land. Das ist Industriepolitik unter Krisenbedingungen.

Der Iran-Krieg verschärft den Engpass

Der Zeitpunkt ist entscheidend. Der globale Heliummarkt ist ohnehin angespannt. Ein erheblicher Teil der Versorgung hängt an wenigen Ländern und Anlagen. Besonders Katar spielt eine große Rolle, weil Helium dort als Nebenprodukt der Erdgas- und LNG-Produktion gewonnen wird.

Der Krieg im Iran und Störungen im Nahen Osten haben die Unsicherheit erhöht. Wenn Transportwege, Energieanlagen oder LNG-Prozesse betroffen sind, kann das auch Helium treffen. AP berichtet, dass der Iran-Krieg globale Lieferketten belastet und Preise bereits deutlich gestiegen sind.

Damit wird Helium Teil derselben Logik wie Öl, Gas, seltene Erden oder kritische Mineralien: Ein regionaler Konflikt kann globale Hochtechnologie treffen.