Seltene Erden werden erneut zur politischen Waffe

China verschärft den Machtkampf mit den USA. Peking setzt zehn amerikanische Unternehmen auf eine Exportkontrollliste und verbietet die Lieferung chinesischer Dual-Use-Güter an diese Firmen. Betroffen sind unter anderem Rüstungs-, Drohnen- und Rohstoffunternehmen. Der Schritt ist eine Reaktion auf neue US-Beschränkungen gegen chinesische Tech-Konzerne.



China hat neue Exportkontrollen gegen amerikanische Unternehmen verhängt und damit den Konflikt mit den USA weiter verschärft. Zehn US-Firmen, die nach chinesischer Darstellung Verbindungen zum amerikanischen Militär haben, dürfen künftig keine chinesischen Dual-Use-Güter mehr erhalten. Gemeint sind Produkte, Technologien oder Rohstoffe, die sowohl zivil als auch militärisch genutzt werden können.

Betroffen sind unter anderem MP Materials und USA Rare Earth. Beide Unternehmen spielen eine Rolle beim Aufbau amerikanischer Lieferketten für Seltene Erden – also genau in jenem Bereich, in dem die USA ihre Abhängigkeit von China verringern wollen. Ebenfalls auf der Liste steht der Motorenhersteller Aveox. Nach Angaben von AP gehören auch Drohnenunternehmen und weitere militärnahe Firmen zu den betroffenen Unternehmen.

Das chinesische Handelsministerium begründet den Schritt mit nationaler Sicherheit und Nichtverbreitungspflichten. Zugleich ist klar: Es handelt sich um eine direkte Antwort auf US-Maßnahmen gegen chinesische Konzerne. Washington hatte zuletzt mehrere chinesische Unternehmen auf eine Liste gesetzt, die mutmaßliche Verbindungen zum chinesischen Militär haben sollen – darunter Alibaba, Baidu, BYD und Nio.

Rohstoffe werden zur Druckzone

Besonders brisant ist die Verbindung zu Seltenen Erden. Diese Rohstoffe und daraus hergestellte Magnete sind für moderne Rüstung, Elektronik, Drohnen, Raketen, Radarsysteme, E-Autos und Windkraftanlagen entscheidend. China dominiert weite Teile der Verarbeitungskette und hat diesen Hebel in den vergangenen Jahren immer stärker politisch genutzt.

Für die USA ist genau das ein strategisches Problem. Washington versucht seit Jahren, eigene Lieferketten für kritische Mineralien aufzubauen. MP Materials betreibt die einzige aktive Seltene-Erden-Mine der USA. USA Rare Earth arbeitet ebenfalls am Aufbau einer unabhängigen Mine-to-Magnet-Lieferkette. Dass ausgerechnet solche Firmen nun von chinesischen Exportkontrollen betroffen sind, ist deshalb mehr als Symbolik.

Gleichzeitig sagen Analysten, der unmittelbare wirtschaftliche Schaden könne begrenzt bleiben. Viele der betroffenen US-Firmen machen kaum direktes Geschäft in China. Der größere Effekt liegt daher im Signal: Peking zeigt, dass es bereit ist, Rohstoffe, Technologie und Exportrecht als Gegengewicht zu amerikanischen Sanktionen einzusetzen.

Auch Staatsaufträge betroffen

Neben den Exportkontrollen kündigte China weitere Maßnahmen gegen 46 amerikanische Unternehmen an. Chinesische staatliche Käufer dürfen Produkte dieser Firmen nicht mehr beschaffen. Zu den betroffenen Unternehmen gehören laut AP auch Einheiten großer US-Rüstungskonzerne wie Lockheed Martin, Raytheon und General Dynamics.

Damit weitet Peking den Konflikt über einzelne Lieferungen hinaus aus. Es geht nicht mehr nur darum, bestimmte Güter zu blockieren. China zieht Unternehmen, Rüstungspolitik, Rohstoffe und staatliche Beschaffung in ein gemeinsames Sanktionssystem.

Für die USA ist das heikel, weil militärische Lieferketten oft komplizierter sind, als sie nach außen wirken. Selbst wenn ein Rüstungskonzern nicht direkt in China einkauft, können Vorprodukte, Materialien oder Technologien aus chinesischen Lieferketten stammen. Exportkontrollen wirken deshalb nicht immer sofort – aber sie erhöhen Unsicherheit, Prüfaufwand und strategischen Druck.

Reaktion auf Washingtons Blacklist