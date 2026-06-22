Seltene Erden werden erneut zur politischen Waffe

China verschärft den Machtkampf mit den USA. Peking setzt zehn amerikanische Unternehmen auf eine Exportkontrollliste und verbietet die Lieferung chinesischer Dual-Use-Güter an diese Firmen. Betroffen sind unter anderem Rüstungs-, Drohnen- und Rohstoffunternehmen. Der Schritt ist eine Reaktion auf neue US-Beschränkungen gegen chinesische Tech-Konzerne.
China hat neue Exportkontrollen gegen amerikanische Unternehmen verhängt und damit den Konflikt mit den USA weiter verschärft. Zehn US-Firmen, die nach chinesischer Darstellung Verbindungen zum amerikanischen Militär haben, dürfen künftig keine chinesischen Dual-Use-Güter mehr erhalten. Gemeint sind Produkte, Technologien oder Rohstoffe, die sowohl zivil als auch militärisch genutzt werden können.
Betroffen sind unter anderem MP Materials und USA Rare Earth. Beide Unternehmen spielen eine Rolle beim Aufbau amerikanischer Lieferketten für Seltene Erden – also genau in jenem Bereich, in dem die USA ihre Abhängigkeit von China verringern wollen. Ebenfalls auf der Liste steht der Motorenhersteller Aveox. Nach Angaben von AP gehören auch Drohnenunternehmen und weitere militärnahe Firmen zu den betroffenen Unternehmen.
Das chinesische Handelsministerium begründet den Schritt mit nationaler Sicherheit und Nichtverbreitungspflichten. Zugleich ist klar: Es handelt sich um eine direkte Antwort auf US-Maßnahmen gegen chinesische Konzerne. Washington hatte zuletzt mehrere chinesische Unternehmen auf eine Liste gesetzt, die mutmaßliche Verbindungen zum chinesischen Militär haben sollen – darunter Alibaba, Baidu, BYD und Nio.
Rohstoffe werden zur Druckzone
Besonders brisant ist die Verbindung zu Seltenen Erden. Diese Rohstoffe und daraus hergestellte Magnete sind für moderne Rüstung, Elektronik, Drohnen, Raketen, Radarsysteme, E-Autos und Windkraftanlagen entscheidend. China dominiert weite Teile der Verarbeitungskette und hat diesen Hebel in den vergangenen Jahren immer stärker politisch genutzt.
Für die USA ist genau das ein strategisches Problem. Washington versucht seit Jahren, eigene Lieferketten für kritische Mineralien aufzubauen. MP Materials betreibt die einzige aktive Seltene-Erden-Mine der USA. USA Rare Earth arbeitet ebenfalls am Aufbau einer unabhängigen Mine-to-Magnet-Lieferkette. Dass ausgerechnet solche Firmen nun von chinesischen Exportkontrollen betroffen sind, ist deshalb mehr als Symbolik.
Gleichzeitig sagen Analysten, der unmittelbare wirtschaftliche Schaden könne begrenzt bleiben. Viele der betroffenen US-Firmen machen kaum direktes Geschäft in China. Der größere Effekt liegt daher im Signal: Peking zeigt, dass es bereit ist, Rohstoffe, Technologie und Exportrecht als Gegengewicht zu amerikanischen Sanktionen einzusetzen.
Auch Staatsaufträge betroffen
Neben den Exportkontrollen kündigte China weitere Maßnahmen gegen 46 amerikanische Unternehmen an. Chinesische staatliche Käufer dürfen Produkte dieser Firmen nicht mehr beschaffen. Zu den betroffenen Unternehmen gehören laut AP auch Einheiten großer US-Rüstungskonzerne wie Lockheed Martin, Raytheon und General Dynamics.
Damit weitet Peking den Konflikt über einzelne Lieferungen hinaus aus. Es geht nicht mehr nur darum, bestimmte Güter zu blockieren. China zieht Unternehmen, Rüstungspolitik, Rohstoffe und staatliche Beschaffung in ein gemeinsames Sanktionssystem.
Für die USA ist das heikel, weil militärische Lieferketten oft komplizierter sind, als sie nach außen wirken. Selbst wenn ein Rüstungskonzern nicht direkt in China einkauft, können Vorprodukte, Materialien oder Technologien aus chinesischen Lieferketten stammen. Exportkontrollen wirken deshalb nicht immer sofort – aber sie erhöhen Unsicherheit, Prüfaufwand und strategischen Druck.
Reaktion auf Washingtons Blacklist
Auslöser ist der jüngste Schritt des US-Verteidigungsministeriums. Die USA hatten mehrere chinesische Firmen auf ihre sogenannte 1260H-Liste gesetzt. Diese Liste umfasst Unternehmen, denen Washington Verbindungen zum chinesischen Militär vorwirft. Die Aufnahme auf diese Liste verhindert unter anderem bestimmte Geschäfte mit dem US-Verteidigungssektor.
Peking weist solche Vorwürfe regelmäßig zurück und spricht von politischer Diskriminierung chinesischer Unternehmen. Die neuen Exportkontrollen sind daher auch ein Gegennarrativ: China behandelt nun amerikanische Firmen als Sicherheitsrisiko.
Damit entsteht ein Muster gegenseitiger wirtschaftlicher Abschreckung. Die USA beschränken Chinas Zugang zu Hochtechnologie, Chips, Kapital und militärisch relevanten Märkten. China reagiert mit Kontrollen bei Rohstoffen, Dual-Use-Gütern und Beschaffung.
Taiwan bleibt der Hintergrundkonflikt
Auch Taiwan spielt in dieser Eskalation eine Rolle. China hat in den vergangenen Jahren wiederholt US-Rüstungskonzerne sanktioniert, die an Waffenlieferungen an Taiwan beteiligt waren. Erst im April hatte Peking auch europäische Unternehmen mit Exportkontrollen belegt, weil sie aus chinesischer Sicht an Taiwan-Geschäften beteiligt waren.
Taiwan wird von China als eigenes Territorium beansprucht. Die demokratisch gewählte Regierung in Taipeh weist diesen Anspruch zurück. Die USA liefern seit Jahrzehnten Waffen an Taiwan und sehen die Verteidigungsfähigkeit der Insel als Teil der regionalen Abschreckung gegenüber China.
Die aktuellen Maßnahmen richten sich zwar offiziell gegen amerikanische Reaktionen auf chinesische Tech-Firmen. Doch sie passen in eine größere Linie: Peking will Unternehmen abschrecken, die militärisch, technologisch oder politisch an der Eindämmung Chinas beteiligt sind.
Der Handelskrieg wird strategischer
Die neue Runde zeigt, wie weit sich der Konflikt zwischen den USA und China verschoben hat. Es geht längst nicht mehr nur um Zölle oder Handelsbilanz. Es geht um Kontrolle über Zukunftstechnologien, Rohstoffe, militärische Lieferketten und politische Einflusszonen.
Für Unternehmen wird diese Lage immer schwieriger. Wer in sensiblen Bereichen wie Chips, KI, Drohnen, Rüstung, Rohstoffen oder Batterien arbeitet, gerät schneller zwischen geopolitische Fronten. Selbst Firmen, die nur Teil einer Lieferkette sind, können plötzlich zum Ziel von Exportkontrollen werden.
China und die USA testen dabei gegenseitig ihre Verwundbarkeit. Washington nutzt seine Macht über Finanzmärkte, Halbleitertechnologie und Verbündete. Peking nutzt seine Stärke bei kritischen Rohstoffen, Industrieproduktion und Zugang zum chinesischen Markt.
Die neuen Exportkontrollen sind deshalb kein isolierter Schritt. Sie sind ein weiteres Signal, dass der Wirtschaftskonflikt zwischen China und den USA zunehmend wie ein sicherheitspolitischer Machtkampf geführt wird.
SK