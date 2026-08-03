Gold sucht nach dem nächsten Aufwärtsschub

Gold hat einen außergewöhnlich schwankungsreichen Jahresverlauf hinter sich. Nach einem Rekord von mehr als 5.500 US-Dollar je Feinunze fiel der Preis zeitweise unter 4.000 US-Dollar. Nun mehren sich wieder die Argumente für steigende Kurse – ein Selbstläufer ist die nächste Rally allerdings nicht.

Der Goldpreis lag am Montag bei rund 4.055 US-Dollar je Feinunze. Im Juli verzeichnete das Edelmetall erstmals seit 5 Monaten wieder ein Monatsplus, blieb nach dem deutlichen Rückgang vom Januarrekord auf Jahressicht aber im Minus.

Zentralbanken bleiben die stärkste Stütze

Im 2. Quartal kauften Notenbanken weltweit netto rund 289 Tonnen Gold. Damit erreichte ihre Nachfrage wieder ein Niveau, das für die vergangenen Jahre typisch war. Zugleich zogen Anleger 45 Tonnen aus börsengehandelten Goldfonds ab. Der Markt wird derzeit also stärker von langfristigen staatlichen Käufern als von westlichen Finanzinvestoren getragen.

Viele Zentralbanken wollen ihre Reserven breiter aufstellen und die Abhängigkeit vom US-Dollar verringern. Solche Käufe erfolgen meist nicht aufgrund kurzfristiger Kursziele und können den Goldpreis deshalb auch in schwächeren Marktphasen stützen.

Die Zinsen bleiben der entscheidende Faktor

Gold wirft keine laufenden Zinsen ab. Je höher die Renditen sicherer Staatsanleihen steigen, desto größer werden seine Opportunitätskosten.

Die US-Notenbank hielt ihren Leitzins Ende Juli bei 3,5 bis 3,75 Prozent. Drei Mitglieder stimmten bereits für eine Erhöhung. Sollte die Inflation hoch bleiben und die Federal Reserve ihre Geldpolitik weiter straffen, könnte das Gold erneut belasten.

Umgekehrt würden schwächere Konjunktur- oder Arbeitsmarktdaten, sinkende Renditen und ein fallender Dollar das Edelmetall attraktiver machen. Genau diese Kombination ließ den Preis zu Wochenbeginn wieder steigen.

Neue Krisen könnten die Nachfrage zurückbringen