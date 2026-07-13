Der nächste Rohstoff liegt im Abfall

Deutschland will sich bei kritischen Rohstoffen unabhängiger machen. Der Rohstofffonds soll aufgestockt werden, der Nationale Sicherheitsrat behandelt Mineralien längst als Sicherheitsfrage. Doch ausgerechnet die Kreislaufwirtschaft droht zu kurz zu kommen. Dabei entscheidet sie mit darüber, ob Europas Industrie wirklich widerstandsfähiger wird.

Rohstoffe werden zur Sicherheitsfrage

Lithium, Kobalt, Nickel, Kupfer, Graphit und Seltene Erden waren lange Spezialthemen für Geologen, Einkäufer und Bergbaukonzerne. Inzwischen sind sie politische Schlüsselbegriffe. Ohne sie gibt es keine Batterien, keine Windräder, keine Elektromobilität, keine Chips, keine Drohnen und keine moderne Rüstungsindustrie.

Deutschland hat das erkannt. Der Nationale Sicherheitsrat befasst sich mit strategischen Abhängigkeiten bei kritischen Rohstoffen. Der Rohstofffonds des Bundes soll Projekte zur Gewinnung, Verarbeitung und zum Recycling unterstützen. Nach Medienberichten soll das Fondsvolumen von einer Milliarde auf 1,5 Milliarden Euro steigen.

Das klingt nach einer entschlossenen Antwort auf neue Abhängigkeiten. Doch genau hier beginnt der Streit.

Denn wer Rohstoffsicherheit nur als neue Suche nach Minen versteht, denkt zu kurz. Versorgungssicherheit entsteht nicht nur dort, wo Erz aus dem Boden geholt wird. Sie entsteht auch dort, wo Metalle länger genutzt, zurückgewonnen, aufbereitet und erneut in industrielle Kreisläufe eingespeist werden.

Der politische Fokus liegt auf Versorgung

Die Bundesregierung beschreibt den Rohstofffonds als Instrument, um die Resilienz der deutschen Wirtschaft und ihrer Lieferketten zu stärken. Die KfW dient dabei als zentrale Anlaufstelle. Förderfähig sind Projekte entlang der Wertschöpfungskette: Gewinnung, Verarbeitung und Recycling.

Genau diese Breite ist wichtig. Kritische Rohstoffe sind nicht erst dann knapp, wenn es keine Lagerstätten mehr gibt. Sie werden knapp, wenn einzelne Länder Förderung, Verarbeitung oder Export kontrollieren. China dominiert bei vielen Verarbeitungsstufen, die Demokratische Republik Kongo bei Kobalt, Chile und andere Staaten bei Lithium. Jede Konzentration kann zur politischen Schwachstelle werden.

Deshalb will die EU mit dem Critical Raw Materials Act gegensteuern. Bis 2030 sollen mindestens zehn Prozent des jährlichen Bedarfs an strategischen Rohstoffen in der EU gefördert, 40 Prozent in Europa verarbeitet und 25 Prozent durch Recycling gedeckt werden. Kein einzelnes Drittland soll mehr als 65 Prozent des EU-Bedarfs an einem strategischen Rohstoff liefern.

Das ist ehrgeizig. Aber es zeigt auch, dass Recycling nicht Beiwerk ist. Es ist Teil der Sicherheitsarchitektur.

Kreislaufwirtschaft bleibt der unterschätzte Hebel

Experten verweisen darauf, dass die Bundesregierung mit ihrer Rohstoffpolitik stark auf neue Bergbauprojekte und zu wenig auf konsequente Kreislaufwirtschaft setzt. Recycling sei zwar förderfähig, spiele bisher aber offenbar nicht die zentrale Rolle, die es strategisch spielen müsste.

Der Einwand ist relevant. Denn Recycling löst nicht alle Rohstoffprobleme, aber es kann mehrere Ziele gleichzeitig bedienen. Es senkt Importabhängigkeiten, verringert den Bedarf an Primärrohstoffen, reduziert Umweltzerstörung durch Bergbau und hält Wertstoffe länger im europäischen Industriesystem.

Gerade bei Batterien, Magneten, Elektronik, Solarmodulen und Industrieanlagen steckt erhebliches Potenzial. Alte E-Auto-Batterien, Windkraftgeneratoren, Smartphones, Leiterplatten oder Elektromotoren sind keine Abfälle im klassischen Sinn. Sie sind Rohstofflager, nur eben verteilt über Haushalte, Unternehmen, Fahrzeuge und Infrastruktur.

Der Satz klingt fast banal: Der nächste Rohstoff liegt im Abfall. Wirtschaftspolitisch ist er aber entscheidend.

Bergbau bleibt problematisch

Neue Rohstoffprojekte sind nicht automatisch falsch. Europa wird auf absehbare Zeit auch neue Förderung und neue Verarbeitungskapazitäten brauchen. Ohne Lithium, Kupfer, Nickel und Seltene Erden lässt sich die Energiewende nicht bauen. Ohne sichere Lieferketten geraten Industrie und Verteidigung unter Druck.

Doch Bergbau hat einen Preis. Weltweit sind Rohstoffprojekte häufig mit massiven Eingriffen in Landschaften, Wasserhaushalte, Böden und lokale Gemeinschaften verbunden. Besonders problematisch wird es dort, wo Umweltstandards schwach, Eigentumsrechte ungeklärt oder Beschwerdemechanismen unzureichend sind.

Es gibt Menschenrechtsverletzungen, Zwangsumsiedlungen, Umweltzerstörung und mangelnde Transparenz im globalen Bergbau. Diese Kritik ist nicht neu, aber sie gewinnt an Gewicht, wenn Deutschland ausgerechnet im Namen der grünen Transformation neue Rohstoffzugänge sichern will.

Denn eine klimaneutrale Industrie verliert Glaubwürdigkeit, wenn ihre Materialien unter Bedingungen entstehen, die ökologische und soziale Schäden nur verlagern.

Importabhängigkeit verschwindet nicht durch neue Minen

Der entscheidende Punkt ist: Mehr Bergbau allein macht Deutschland nicht unabhängig. Viele Projekte brauchen Jahre bis Jahrzehnte, Genehmigungen sind schwierig, lokale Widerstände groß, Verarbeitungskapazitäten fehlen und globale Preise schwanken.

Zudem liegt die Macht oft nicht nur bei der Mine, sondern bei der Raffination. Ein Land kann Rohstoffe besitzen, aber ein anderes kontrolliert die Verarbeitung. Genau das ist bei vielen kritischen Mineralien der Fall.