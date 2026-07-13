Der nächste Rohstoff liegt im Abfall

Deutschland will sich bei kritischen Rohstoffen unabhängiger machen. Der Rohstofffonds soll aufgestockt werden, der Nationale Sicherheitsrat behandelt Mineralien längst als Sicherheitsfrage. Doch ausgerechnet die Kreislaufwirtschaft droht zu kurz zu kommen. Dabei entscheidet sie mit darüber, ob Europas Industrie wirklich widerstandsfähiger wird.
Rohstoffe werden zur Sicherheitsfrage
Lithium, Kobalt, Nickel, Kupfer, Graphit und Seltene Erden waren lange Spezialthemen für Geologen, Einkäufer und Bergbaukonzerne. Inzwischen sind sie politische Schlüsselbegriffe. Ohne sie gibt es keine Batterien, keine Windräder, keine Elektromobilität, keine Chips, keine Drohnen und keine moderne Rüstungsindustrie.
Deutschland hat das erkannt. Der Nationale Sicherheitsrat befasst sich mit strategischen Abhängigkeiten bei kritischen Rohstoffen. Der Rohstofffonds des Bundes soll Projekte zur Gewinnung, Verarbeitung und zum Recycling unterstützen. Nach Medienberichten soll das Fondsvolumen von einer Milliarde auf 1,5 Milliarden Euro steigen.
Das klingt nach einer entschlossenen Antwort auf neue Abhängigkeiten. Doch genau hier beginnt der Streit.
Denn wer Rohstoffsicherheit nur als neue Suche nach Minen versteht, denkt zu kurz. Versorgungssicherheit entsteht nicht nur dort, wo Erz aus dem Boden geholt wird. Sie entsteht auch dort, wo Metalle länger genutzt, zurückgewonnen, aufbereitet und erneut in industrielle Kreisläufe eingespeist werden.
Der politische Fokus liegt auf Versorgung
Die Bundesregierung beschreibt den Rohstofffonds als Instrument, um die Resilienz der deutschen Wirtschaft und ihrer Lieferketten zu stärken. Die KfW dient dabei als zentrale Anlaufstelle. Förderfähig sind Projekte entlang der Wertschöpfungskette: Gewinnung, Verarbeitung und Recycling.
Genau diese Breite ist wichtig. Kritische Rohstoffe sind nicht erst dann knapp, wenn es keine Lagerstätten mehr gibt. Sie werden knapp, wenn einzelne Länder Förderung, Verarbeitung oder Export kontrollieren. China dominiert bei vielen Verarbeitungsstufen, die Demokratische Republik Kongo bei Kobalt, Chile und andere Staaten bei Lithium. Jede Konzentration kann zur politischen Schwachstelle werden.
Deshalb will die EU mit dem Critical Raw Materials Act gegensteuern. Bis 2030 sollen mindestens zehn Prozent des jährlichen Bedarfs an strategischen Rohstoffen in der EU gefördert, 40 Prozent in Europa verarbeitet und 25 Prozent durch Recycling gedeckt werden. Kein einzelnes Drittland soll mehr als 65 Prozent des EU-Bedarfs an einem strategischen Rohstoff liefern.
Das ist ehrgeizig. Aber es zeigt auch, dass Recycling nicht Beiwerk ist. Es ist Teil der Sicherheitsarchitektur.
Kreislaufwirtschaft bleibt der unterschätzte Hebel
Experten verweisen darauf, dass die Bundesregierung mit ihrer Rohstoffpolitik stark auf neue Bergbauprojekte und zu wenig auf konsequente Kreislaufwirtschaft setzt. Recycling sei zwar förderfähig, spiele bisher aber offenbar nicht die zentrale Rolle, die es strategisch spielen müsste.
Der Einwand ist relevant. Denn Recycling löst nicht alle Rohstoffprobleme, aber es kann mehrere Ziele gleichzeitig bedienen. Es senkt Importabhängigkeiten, verringert den Bedarf an Primärrohstoffen, reduziert Umweltzerstörung durch Bergbau und hält Wertstoffe länger im europäischen Industriesystem.
Gerade bei Batterien, Magneten, Elektronik, Solarmodulen und Industrieanlagen steckt erhebliches Potenzial. Alte E-Auto-Batterien, Windkraftgeneratoren, Smartphones, Leiterplatten oder Elektromotoren sind keine Abfälle im klassischen Sinn. Sie sind Rohstofflager, nur eben verteilt über Haushalte, Unternehmen, Fahrzeuge und Infrastruktur.
Der Satz klingt fast banal: Der nächste Rohstoff liegt im Abfall. Wirtschaftspolitisch ist er aber entscheidend.
Bergbau bleibt problematisch
Neue Rohstoffprojekte sind nicht automatisch falsch. Europa wird auf absehbare Zeit auch neue Förderung und neue Verarbeitungskapazitäten brauchen. Ohne Lithium, Kupfer, Nickel und Seltene Erden lässt sich die Energiewende nicht bauen. Ohne sichere Lieferketten geraten Industrie und Verteidigung unter Druck.
Doch Bergbau hat einen Preis. Weltweit sind Rohstoffprojekte häufig mit massiven Eingriffen in Landschaften, Wasserhaushalte, Böden und lokale Gemeinschaften verbunden. Besonders problematisch wird es dort, wo Umweltstandards schwach, Eigentumsrechte ungeklärt oder Beschwerdemechanismen unzureichend sind.
Es gibt Menschenrechtsverletzungen, Zwangsumsiedlungen, Umweltzerstörung und mangelnde Transparenz im globalen Bergbau. Diese Kritik ist nicht neu, aber sie gewinnt an Gewicht, wenn Deutschland ausgerechnet im Namen der grünen Transformation neue Rohstoffzugänge sichern will.
Denn eine klimaneutrale Industrie verliert Glaubwürdigkeit, wenn ihre Materialien unter Bedingungen entstehen, die ökologische und soziale Schäden nur verlagern.
Importabhängigkeit verschwindet nicht durch neue Minen
Der entscheidende Punkt ist: Mehr Bergbau allein macht Deutschland nicht unabhängig. Viele Projekte brauchen Jahre bis Jahrzehnte, Genehmigungen sind schwierig, lokale Widerstände groß, Verarbeitungskapazitäten fehlen und globale Preise schwanken.
Zudem liegt die Macht oft nicht nur bei der Mine, sondern bei der Raffination. Ein Land kann Rohstoffe besitzen, aber ein anderes kontrolliert die Verarbeitung. Genau das ist bei vielen kritischen Mineralien der Fall.
Deshalb braucht Rohstoffsicherheit drei Ebenen: diversifizierte Importe, eigene Verarbeitung und Kreislaufwirtschaft. Wer nur die erste Ebene stärkt, bleibt verwundbar. Wer nur neue Minen fördert, schafft womöglich neue ökologische Konflikte, ohne die Abhängigkeit strukturell zu lösen.
Recycling ist langsamer, kleinteiliger und weniger spektakulär als ein neues Bergbauprojekt. Aber es kann langfristig stabiler wirken, weil es Rohstoffe in Europa hält.
Der geheime Aktionsplan wirft Fragen auf
Politisch interessant ist auch die Geheimhaltung des Aktionsplans Rohstoffe. Die Bundesregierung verweist auf die besondere sicherheitspolitische Relevanz und will den Plan nicht veröffentlichen.
Dass kritische Rohstoffe sicherheitspolitisch sensibel sind, ist nachvollziehbar. Wer Lieferketten, Lagerhaltung oder strategische Vorräte offenlegt, kann Verwundbarkeiten sichtbar machen. Zugleich betrifft Rohstoffpolitik aber nicht nur Sicherheit, sondern auch Umwelt, Menschenrechte, Industriepolitik und öffentliche Milliarden.
Genau deshalb entsteht ein Spannungsverhältnis. Wenn ein Rohstoffplan unter Verschluss bleibt, ist schwer zu beurteilen, ob Kreislaufwirtschaft, Recycling, Verbrauchsreduktion und Menschenrechtsstandards wirklich ausreichend berücksichtigt werden.
Sicherheitspolitik darf nicht zur Blackbox werden, wenn sie langfristige Industrie- und Umweltentscheidungen prägt.
Der industrielle Wert des Recyclings
Für Unternehmen ist Recycling nicht nur moralisch attraktiv. Es kann wirtschaftlich strategisch werden. Wer Zugang zu Sekundärrohstoffen hat, verringert Preisrisiken, Lieferkettenrisiken und geopolitische Abhängigkeiten. Das gilt besonders für Industrien mit hohem Materialbedarf: Automobilbau, Batteriezellen, Elektrotechnik, Maschinenbau, Windkraft, Rüstung und Halbleiter.
Die Herausforderung liegt in der Umsetzung. Europa braucht bessere Sammelsysteme, mehr Recyclingkapazität, klare Standards für Design und Rücknahme, digitale Produktpässe, Investitionen in Aufbereitungstechnologien und verlässliche Nachfrage nach Sekundärmaterial.
Ohne diese Infrastruktur bleibt Kreislaufwirtschaft ein schönes Wort. Mit ihr wird sie zur Rohstoffpolitik.
Das gilt besonders, weil viele Zukunftsprodukte erst in den kommenden Jahren in großen Mengen zurückkommen werden. E-Auto-Batterien, Solarmodule und Windkraftanlagen entstehen heute. Ihre Rohstoffe werden morgen relevant. Wer jetzt keine Rückgewinnungsstrukturen aufbaut, verliert diese Materialien erneut aus dem europäischen System.
Rohstoffsouveränität heißt weniger Verbrauch
Ein unbequemer Punkt wird in der Debatte oft ausgeblendet: Auch Recycling ersetzt nicht jede neue Nachfrage. Wenn Deutschland und Europa immer mehr Geräte, Fahrzeuge, Speicher, Rechenzentren und Rüstungssysteme bauen, steigt der Materialbedarf weiter.
Deshalb gehört zur Rohstoffstrategie auch die Frage, wie viel Primärrohstoffverbrauch überhaupt notwendig ist. Effizienz, Reparierbarkeit, längere Produktlebensdauer, Second-Life-Nutzung von Batterien, modulare Bauweise und geringerer Materialeinsatz sind keine Öko-Randthemen. Sie sind Sicherheitsfaktoren.
Rohstoffautonomie entsteht nicht nur durch mehr Zugriff. Sie entsteht auch durch weniger Verschwendung.
Das ist der politische Kern des Streits: Will Deutschland vor allem neue Bezugsquellen sichern? Oder will es sein industrielles Rohstoffmodell grundsätzlich umbauen?
Der eigentliche Fehler
Die Bundesregierung liegt nicht falsch, wenn sie kritische Rohstoffe zur strategischen Frage macht. Sie liegt auch nicht falsch, wenn sie Versorgungssicherheit finanziell absichern will. Ohne Rohstoffpolitik wird Deutschland in der Transformation verwundbar.
Der Fehler läge darin, Rohstoffsicherheit zu eng zu verstehen.
Wer nur Minen, Partnerschaften und Lagerhaltung denkt, behandelt Symptome. Wer Kreislaufwirtschaft, Recycling und Verbrauchsreduktion konsequent mitdenkt, verändert die Struktur der Abhängigkeit.
Genau das macht den FR-Gastbeitrag newsfähig. Er verweist auf einen Konflikt, der in den kommenden Jahren größer wird: Die grüne und digitale Transformation braucht Rohstoffe. Aber wenn sie diese Rohstoffe nach alter Logik beschafft, produziert sie neue Abhängigkeiten und neue Schäden.
Deutschland sucht Sicherheit im Boden. Ein Teil der Antwort liegt längst im Kreislauf.
SK