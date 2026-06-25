Gold verliert seinen Krisenglanz

Gold galt lange als Gewinner von Krieg, Inflation und Unsicherheit. Nun kippt die Stimmung am Markt: Die Deutsche Bank hat ihre Prognose deutlich gesenkt und warnt vor weiterem Abwärtsdruck. Entscheidend ist nicht mehr die geopolitische Lage, sondern die Frage, wie lange die US-Notenbank die Zinsen hoch hält.



Deutsche Bank wird vorsichtiger

Die Deutsche Bank hat ihre Goldpreis-Prognose deutlich gesenkt. In ihrem Basisszenario erwartet das Institut für das vierte Quartal nun einen Goldpreis von 4.800 Dollar je Feinunze. Sollte der Markt jedoch drei bis vier weitere Zinserhöhungen der US-Notenbank einpreisen, könnte der Preis nach Einschätzung der Bank bis auf 3.800 Dollar fallen.

Damit vollzieht die Bank einen klaren Stimmungswechsel. Noch vor wenigen Monaten dominierten geopolitische Risiken, hohe Ölpreise und Inflationssorgen die Goldfantasie. Nun rücken wieder klassische Makrofaktoren in den Vordergrund: Realzinsen, Dollarstärke und Erwartungen an die Geldpolitik.

Zinsen schlagen Geopolitik

Gold wirft keine laufenden Erträge ab. Steigen die Zinsen oder bleiben sie länger hoch, wird das Edelmetall im Vergleich zu Anleihen und Geldmarktanlagen unattraktiver. Genau diese Logik belastet den Markt derzeit.

Reuters meldete, dass der Goldpreis am 24. Juni unter die Marke von 4.000 Dollar je Feinunze fiel. Grund waren ein stärkerer Dollar und die Erwartung, dass die Federal Reserve wegen anhaltender Inflationsrisiken länger restriktiv bleibt oder sogar erneut anhebt.

Für Gold ist das ein unangenehmer Mix. Ein starker Dollar macht das Edelmetall für Käufer außerhalb des Dollarraums teurer. Höhere Zinsen erhöhen zugleich die Opportunitätskosten des Haltens von Gold.

ETF-Abflüsse und schwächere Asien-Nachfrage

Zusätzlicher Druck kommt von den Finanzinvestoren. Laut Deutsche Bank sind die Bestände goldgedeckter ETF auf ein Jahrestief gefallen. Auch am Terminmarkt bleibt die Positionierung schwach; das offene Interesse liegt dem Bericht zufolge auf dem niedrigsten Stand seit 17 Jahren.