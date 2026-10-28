Die Milliardenfrage hinter dem KI-Rohstoff Rechenleistung

Rechenleistung entwickelt sich zu einer wirtschaftlichen Ressource, deren künftiger Preis erstmals an regulierten Terminbörsen gehandelt werden soll. Doch der für Oktober angekündigte Start entsprechender Futures ist ausgeblieben. Die amerikanische Aufsichtsbehörde prüft die neuartigen Kontrakte genauer. Gleichzeitig wächst bei Banken und Investoren die Skepsis, wie lange teure KI-Chips als werthaltige Sicherheiten für Milliardenkredite dienen können. Damit rückt eine Frage in den Mittelpunkt: Wie zuverlässig lässt sich der wirtschaftliche Wert von Rechenleistung überhaupt bestimmen?

Der geplante Börsenstart ist vorerst gescheitert

Am 5. Oktober 2026 sollte ein neuer Markt entstehen. Die amerikanische Börsengruppe CME wollte gemeinsam mit dem Datendienstleister Silicon Data erstmals standardisierte Terminkontrakte auf die Mietpreise leistungsfähiger KI-Prozessoren anbieten. Die beiden geplanten Futures beziehen sich auf Nvidias H100 und den neueren B200-Chip. Ihr Wert soll sich an Preisindizes orientieren, die die Kosten für gemietete GPU-Rechenleistung erfassen.

Doch der Handel begann nicht wie angekündigt. Bereits Ende September verschob die CME den Start wegen einer noch laufenden regulatorischen Prüfung. Ein neuer Termin steht bislang nicht fest.

Die zuständige US-Terminmarktaufsicht Commodity Futures Trading Commission (CFTC) hat ihre Prüfung um 45 Tage bis zum 9. November verlängert. Zur Begründung verweist sie auf neuartige und komplexe Fragen, die mit den geplanten Finanzprodukten verbunden sind.

Die Verlängerung bedeutet weder eine Ablehnung noch eine automatische Genehmigung. Auch der 9. November ist kein verbindlicher neuer Handelsstart. Damit bleibt ein Vorhaben vorerst in der Schwebe, das den Finanzmarkt für künstliche Intelligenz um eine neue Dimension erweitern könnte.

Warum die Aufsicht genauer hinsieht

Bereits im August hatte das Sachwert Magazin unter dem Titel »Rechenleistung wird zur neuen Rohstoff-Wette« untersucht, weshalb die Kapazität leistungsfähiger Grafikprozessoren zunehmend wie ein wirtschaftlicher Rohstoff behandelt wird. Anders als bei klassischen Rohstoff-Futures soll dabei jedoch weder Gold noch Öl oder ein anderer physischer Gegenstand gehandelt werden. Im Mittelpunkt steht der zukünftige Mietpreis für die Nutzung bestimmter KI-Prozessoren.

Das könnte Unternehmen helfen, ihre Rechenkosten langfristig kalkulierbarer zu machen. Anbieter von KI-Diensten, die große Mengen GPU-Leistung benötigen, wären dadurch möglicherweise weniger stark von schwankenden Mietpreisen abhängig. Doch für einen funktionierenden Terminmarkt braucht es mehr als einen standardisierten Vertrag. Entscheidend sind transparente Preise, ausreichend viele unabhängige Marktteilnehmer und ein Referenzwert, der tatsächliche Marktbedingungen zuverlässig abbildet. Daran knüpft die CFTC an.

In ihrer öffentlichen Konsultation untersucht die Behörde unter anderem die Größe und Liquidität des Marktes für Rechenleistung, die Verlässlichkeit der Preisbildung, mögliche Manipulationsrisiken und Fragen des Anlegerschutzes. Der Markt unterscheidet sich dabei erheblich von etablierten Rohstoffbörsen.

GPU-Mietpreise werden vielfach individuell zwischen Anbietern und Kunden vereinbart. Verfügbarkeit, Vertragslaufzeit, Standort und technische Ausstattung können die Kosten beeinflussen. Ein Preisindex muss diese Unterschiede möglichst zuverlässig erfassen. Andernfalls könnten sich Terminkontrakte auf Werte beziehen, die den tatsächlichen Beschaffungskosten einzelner Unternehmen nur unzureichend entsprechen.

Das wäre gerade für Marktteilnehmer problematisch, die ihre Ausgaben mithilfe solcher Futures absichern möchten.

Auch die Konkurrenz entwickelt eigene Finanzprodukte

Die Verschiebung bei der CME bedeutet allerdings nicht, dass das Interesse am neuen Markt nachlässt. Auch die internationale Börsengruppe Intercontinental Exchange (ICE) arbeitet an eigenen GPU-Futures. Gemeinsam mit dem Datenanbieter Ornn plant sie Terminkontrakte auf verschiedene Generationen von KI-Prozessoren. Als Referenz dient der Ornn Compute Price Index, der auf tatsächlich erfassten Markttransaktionen beruhen soll. Für die H100- und B200-Kontrakte sind bereits Produktspezifikationen veröffentlicht worden.

Auch hier gilt: Die Bekanntgabe von Vertragsbedingungen oder technischen Handelsdaten belegt noch keinen tatsächlich aufgenommenen regulären Börsenhandel. Die Entwicklung zeigt dennoch, dass mehrere Finanzmarktakteure an derselben wirtschaftlichen Infrastruktur arbeiten.

Langfristig könnten unterschiedliche Preisindizes und Handelsplätze miteinander konkurrieren. Für Unternehmen wäre das möglicherweise vorteilhaft, wenn sich daraus transparentere Marktpreise und bessere Absicherungsmöglichkeiten ergeben. Zugleich stellt sich die Frage, ob der noch junge Markt für mehrere unterschiedliche Referenzpreise bereits genügend Liquidität bietet. Denn ein Terminmarkt erfüllt seine wirtschaftliche Funktion erst dann zuverlässig, wenn tatsächlich ausreichend gehandelt wird.

Wie lange bleibt ein KI-Chip wertvoll?

Während die Börsen an der Handelbarkeit von Rechenleistung arbeiten, beschäftigt Banken und Investoren eine verwandte Frage:

Welchen wirtschaftlichen Wert besitzen die Maschinen, die diese Leistung erzeugen?

Nvidia hatte im August Pläne für Finanzierungsplattformen vorgestellt, über die gemeinsam mit großen Kapitalgebern mehr als 500 Milliarden Dollar für KI-Infrastruktur mobilisiert werden sollen. Zu den genannten Partnern gehören unter anderem Blackstone, Apollo und KKR. Dabei geht es auch um Finanzierungsmodelle, bei denen hochwertige KI-Prozessoren als Sicherheiten für Kredite dienen.

Anfang Oktober berichtete Reuters jedoch, dass mehrere Banken und institutionelle Investoren solche Modelle zurückhaltender beurteilen als Nvidia selbst. Im Mittelpunkt steht die wirtschaftliche Nutzungsdauer der Chips.

Nvidia verweist auf die Möglichkeit, leistungsfähige Prozessoren über einen Zeitraum von bis zu zehn Jahren produktiv einzusetzen. Einige Kreditgeber kalkulieren dagegen vorsichtiger und berücksichtigen bei ihren Finanzierungsmodellen Abschreibungszeiträume von etwa drei bis vier Jahren. Dabei geht es nicht zwangsläufig darum, wann ein Chip technisch ausfällt.

Entscheidend ist vielmehr, wie lange er am Markt ausreichend hohe Mieteinnahmen erzielen kann. Ein Prozessor kann nach mehreren Jahren weiterhin einwandfrei funktionieren und trotzdem wirtschaftlich deutlich weniger wert sein, weil neuere Modelle leistungsfähiger oder energieeffizienter sind.

Für Kreditgeber entsteht dadurch ein erhebliches Bewertungsrisiko. Wenn der Marktwert der hinterlegten Hardware schneller sinkt als erwartet, könnte die Sicherheit eines langfristigen Kredits an Wert verlieren.

Banken verlangen zusätzliche Sicherheiten