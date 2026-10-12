Europas Rohstoff-Rebellion

Lithium aus dem Erzgebirge, Batterierecycling in Nordrhein-Westfalen und neue Produktionsanlagen für strategische Industriemetalle: Die Europäische Union will ihre Abhängigkeit von internationalen Rohstofflieferanten verringern. Am 9. Oktober hat die EU-Kommission 46 weitere Projekte als strategisch wichtig eingestuft. Acht davon befinden sich in Deutschland. Für ihre Umsetzung werden voraussichtlich rund 21,1 Milliarden Euro benötigt. Die Offensive zeigt, wie ernst Europa die Versorgung mit kritischen Rohstoffen inzwischen nimmt. Sie macht aber auch deutlich, wie schwierig es ist, aus politischem Willen tatsächlich industrielle Unabhängigkeit zu schaffen.

46 Projekte gegen eine gefährliche Abhängigkeit

Europa besitzt leistungsfähige Automobilhersteller, Chemiekonzerne, Maschinenbauer und Technologieunternehmen. Doch zahlreiche Rohstoffe, die diese Industrien benötigen, stammen aus dem Ausland.

Besonders ausgeprägt ist die Abhängigkeit bei bestimmten kritischen Mineralien und ihren Verarbeitungsstufen. China besitzt hier eine starke Marktposition, etwa bei Seltenen Erden und den daraus hergestellten Komponenten für Permanentmagnete. Diese Materialien werden unter anderem für Elektromotoren, Windkraftanlagen, Elektronik und militärische Technologien benötigt.

Die Europäische Kommission will die Versorgung deshalb stärker diversifizieren. Am Freitag hat sie eine zweite Auswahlrunde strategischer Rohstoffprojekte abgeschlossen.

Insgesamt 46 Vorhaben in 16 Mitgliedstaaten erhalten den Status eines strategischen Projekts nach dem europäischen Critical Raw Materials Act. Die Auswahl umfasst 15 der 17 strategischen Rohstoffe, die im Gesetz besonders berücksichtigt werden.

Nach Angaben der Kommission wurden acht reine Gewinnungsprojekte, elf Verarbeitungsvorhaben und 19 Recyclingprojekte ausgewählt. Hinzu kommen acht integrierte Vorhaben, die mehrere Stufen der Rohstoffverarbeitung miteinander verbinden.

Damit setzt Brüssel nicht ausschließlich auf neue Bergwerke. Die EU möchte die gesamte industrielle Wertschöpfungskette stärken – von der Gewinnung über die Weiterverarbeitung bis zur Rückgewinnung aus gebrauchten Produkten.

21 Milliarden Euro sind noch nicht finanziert

Der wirtschaftliche Umfang ist erheblich.

Nach Angaben der Europäischen Kommission benötigen die 46 neuen Projekte voraussichtlich Investitionen von insgesamt rund 21,1 Milliarden Euro. Diese Summe ist jedoch keine bereits zugesagte EU-Förderung. Sie beschreibt den erwarteten Kapitalbedarf der Vorhaben.

Der Status als strategisches Projekt erleichtert den Zugang zu möglichen Finanzierungsquellen, garantiert aber weder einen Kredit noch einen staatlichen Zuschuss.

Die Kommission will Projektentwickler unter anderem bei der Suche nach Investoren und Abnehmern unterstützen. Ein wesentliches Problem bleibt bestehen: Rohstoffprojekte benötigen häufig hohe Anfangsinvestitionen, bevor überhaupt Einnahmen erzielt werden können.

Die Erkundung von Lagerstätten, technische Untersuchungen, Umweltprüfungen und der Bau industrieller Anlagen können sich über Jahre erstrecken. Gleichzeitig schwanken die Weltmarktpreise vieler Rohstoffe erheblich. Sinken die Preise während der Entwicklungsphase, können Projekte wirtschaftlich unattraktiv werden, selbst wenn ihre strategische Bedeutung unverändert hoch ist.

Wie schwierig die Finanzierung bereits ausgewählter Vorhaben sein kann, zeigt die erste Projektrunde aus dem Jahr 2025.

Die EU hat nach eigenen Angaben inzwischen mehr als zwei Milliarden Euro an finanzieller Unterstützung für strategische Rohstoffprojekte mobilisiert. Dennoch warnen Projektentwickler nach Recherchen von Reuters, dass einzelne Vorhaben ohne zusätzliche Mittel scheitern könnten.

Die neue Projektauswahl ist daher ein industriepolitischer Schritt, aber noch keine Garantie für den Bau der geplanten Anlagen.

Deutschland erhält acht strategische Projekte

Besonders stark vertreten ist Deutschland.

Acht der neu ausgewählten Vorhaben liegen in der Bundesrepublik. Kein anderer Mitgliedstaat erhielt in dieser Auswahlrunde mehr Projekte.

Sie umfassen unter anderem die Gewinnung und Verarbeitung von Lithium in Sachsen und Sachsen-Anhalt sowie das Recycling von Kupfer, Lithium, Batteriematerialien und Permanentmagneten.

Vier der acht deutschen Vorhaben gehören zum Recyclingbereich.

Ein Beispiel ist das Lithiumprojekt im sächsischen Zinnwald nahe der tschechischen Grenze. Dort soll Lithium aus einer heimischen Lagerstätte gewonnen werden. Das Metall gehört zu den zentralen Ausgangsstoffen für zahlreiche heute eingesetzte Batterietechnologien.

Ein weiteres Vorhaben betrifft die Lithiumgewinnung aus Thermalwasser im Raum Salzwedel in Sachsen-Anhalt. Solche Verfahren sollen Lithium aus mineralhaltigen Tiefenwässern erschließen und unterscheiden sich technisch vom klassischen Abbau fester Erze.

Hinzu kommen Recyclingvorhaben, etwa im Bereich der Batterierohstoffe in Aachen und bei der Rückgewinnung industriell nutzbarer Metalle. Die Projekte zeigen, dass die deutsche Rohstoffstrategie zunehmend über den Import fertiger Vorprodukte hinausgeht. Ziel ist es, zumindest einen Teil der benötigten Rohstoffe wieder im eigenen Wirtschaftsraum zu gewinnen, aufzubereiten oder zurückzugewinnen.

Warum Recycling zur strategischen Industrie wird

Von den 46 neuen Projekten entfallen 19 vollständig auf diesen Bereich. Weitere fünf verbinden Verarbeitung und Recycling. Das hat einen wirtschaftlichen Hintergrund.