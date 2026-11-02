Yachten: Wie viel Wert bleibt an Bord?

Yachten gelten vielen als Inbegriff von Freiheit, Freizeit und gehobenem Lebensstil. Als Sachwert erscheinen sie auf den ersten Blick ebenfalls interessant: ein reales, nutzbares Objekt mit oft hohem Kaufpreis und aktivem Gebrauchtmarkt. Doch genau hier lohnt ein zweiter Blick. Denn während manche Boote über Jahre erstaunlich stabile Preise erzielen, verlieren andere deutlich an Wert. Entscheidend ist nicht allein, ob es sich um eine Yacht handelt, sondern um welche – und unter welchen Bedingungen sie gekauft, genutzt und wieder verkauft wird.

Wer von Yachten als Sachwert spricht, sollte zunächst zwischen sehr unterschiedlichen Marktsegmenten unterscheiden. Denn zwischen einer hochwertigen Fahrtensegelyacht, einer typischen Serienyacht und einer größeren Motoryacht liegen wirtschaftlich oft Welten.

Die aktuellen Marktdaten sprechen zunächst für einen lebhaften Markt. Nach Angaben der Boats Group wurden im September 2026 weltweit 3.827 Boote verkauft – ein Plus von 19,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Besonders stark entwickelte sich Europa mit einem Anstieg von 42,2 Prozent. Zugleich entfielen 84 Prozent aller erfassten Verkäufe auf Gebrauchtboote.

Das zeigt: Der Zweitmarkt ist groß, aktiv und für den Wert eines Bootes entscheidend. Allerdings folgt daraus noch nicht, dass Yachten automatisch wertstabil sind.

Segelyachten schneiden beim Werterhalt oft besser ab

Besonders aufschlussreich ist eine aktuelle Marktanalyse des Versicherungs- und Bootsdatenspezialisten Nammert. Auf Basis von mehr als 45.000 Modellen aus 3.580 Werften kommt die Auswertung zu dem Ergebnis, dass Segelyachten im Durchschnitt ihren Wert besser halten als andere Bootskategorien.

Der rechnerische jährliche Wertverlust liegt laut Nammert bei Segelyachten im Mittel bei 2,8 Prozent. Für Segelboote werden 3,2 Prozent genannt, für Motorboote 4,1 Prozent und für Motoryachten 4,5 Prozent.

Diese Zahlen beschreiben keine garantierten jährlichen Verluste einzelner Boote. Sie beruhen auf modellbezogenen Wertkurven nach Baujahren und sind deshalb eher als Markttrend denn als feste Abschreibungstabelle zu verstehen. Dennoch erlauben sie eine klare Aussage: Im Durchschnitt verlieren klassische Segelyachten langsamer an Wert als motorisierte Varianten.

Das macht sie für Käufer interessanter, die nicht nur nutzen, sondern beim Wiederverkauf auch möglichst wenig Kapital verlieren möchten.

Der erste Wertverlust trifft oft besonders hart

Gleichzeitig gilt: Auch bei Yachten gibt es meist keinen geradlinig sanften Preisverfall. Vor allem in den ersten Jahren nach dem Neukauf kann der Wert überraschend stark sinken.

Das Wassersportmagazin YACHT weist darauf hin, dass neu gekaufte Standard-Großserienyachten nach drei bis vier Jahren oft bereits 30 bis 40 Prozent weniger wert sind. Erst danach flacht der Preisverfall meist deutlich ab.

Das ist eine wichtige Erkenntnis für die Sachwertfrage. Denn sie zeigt, dass nicht nur die Art des Bootes zählt, sondern auch der Einstiegszeitpunkt. Wer ein Boot neu kauft, trägt häufig den stärksten Anfangsverlust. Wer dagegen gebraucht einsteigt, kauft oft nach dem steilsten Teil der Wertkurve. Auffällig stark fällt der Wertverlust laut Nammert oft zwischen dem fünften und zehnten Lebensjahr aus. Danach wird die Entwicklung flacher. Bei sehr alten Booten hängt der Preis dann zunehmend vom Zustand ab, weniger vom kalendarischen Alter allein.

Marke, Segment und Käuferkreis entscheiden mit

Neben Alter und Antrieb spielt die Positionierung der Marke eine erhebliche Rolle. YACHT unterscheidet dabei zwischen weit verbreiteten Serienherstellern und exklusiveren Marken.

Zu den großen Serienanbietern zählen etwa Bavaria, Beneteau, Jeanneau, Hanse oder Dufour. Solche Yachten sind im Markt gut bekannt und meist vergleichsweise leicht wieder zu verkaufen. Gerade diese breite Verfügbarkeit kann aber auch dazu führen, dass der Wertverlust stärker ausfällt.

Anders sieht es bei spezialisierten oder hochwertigeren Marken aus. Hallberg-Rassy, X-Yachts, Grand Soleil oder J/Boats gelten als Beispiele für Boote mit tendenziell höherer Wertstabilität. Der Grund liegt oft in der Bauqualität, der Markenwahrnehmung und einer Käuferschaft, die gezielt nach solchen Schiffen sucht.

Allerdings hat auch das eine Kehrseite. Je spezieller ein Boot ist, desto kleiner kann der potenzielle Käuferkreis sein. Ein höherer Wiederverkaufswert bedeutet also nicht zwangsläufig einen schnelleren Verkauf. Für Eigentümer zählt damit nicht nur, was ein Boot theoretisch wert ist, sondern auch, wie liquide dieser Wert im Markt tatsächlich wird.

Wertsteigerung ist möglich – aber die Ausnahme

Dass einzelne Boote kaum an Wert verlieren oder ihn sogar steigern, bestätigt auch der ADAC. Nach dessen Einschätzung gibt es bestimmte Modelle und Baujahre, die ihren Preis weitgehend halten oder sogar im Wert zulegen können. Ebenso weist der Automobilclub aber darauf hin, dass andere Boote schnell an Wert verlieren, weil sie am Markt wenig gefragt sind. Diese Formulierung ist entscheidend: Wertsteigerung ist möglich, aber sie ist nicht der Normalfall.