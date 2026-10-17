Trumps Öl-Paradoxon

Donald Trump setzt zentrale neue Russland-Sanktionen aus und öffnet russischen Diesellieferungen wieder den Weg auf internationale Märkte. Damit will der US-Präsident die hohen Energiepreise bekämpfen. Doch die Internationale Energieagentur warnt, dass die weltweite Dieselversorgung noch bis weit ins Jahr 2027 angespannt bleiben könnte. Denn zwischen einem vorhandenen Rohstoff und einem tatsächlich verfügbaren Energieträger liegen Raffinerien, Transportwege und erhebliche wirtschaftliche Risiken.

Trump stoppt neue Sanktionen gegen Russland

Am 16. Oktober 2026 hat US-Präsident Donald Trump per Dekret wesentliche Bestimmungen eines erst vier Wochen zuvor unterzeichneten Sanktionsgesetzes gegen Russland ausgesetzt. Betroffen sind unter anderem zusätzliche Strafzölle auf russische Waren sowie Maßnahmen gegen Staaten, die weiterhin russisches Erdöl und Erdgas beziehen.

Der sogenannte Graham Act sollte den wirtschaftlichen Druck auf Russland wegen seines Angriffskrieges gegen die Ukraine erheblich erhöhen. Vorgesehen waren unter anderem Strafzölle von 500 Prozent auf Waren aus Russland und zusätzliche Zölle von 100 Prozent auf Einfuhren aus wichtigen Abnehmerländern russischer Energierohstoffe.

Zu diesen Ländern gehören insbesondere China und Indien, die weiterhin große Mengen russischen Öls beziehen.

Trump begründete die Aussetzung mit nationalen Interessen der Vereinigten Staaten. Das Gesetz erlaubt dem Präsidenten ausdrücklich, die vorgesehenen Maßnahmen unter bestimmten Voraussetzungen auszusetzen und den Kongress darüber zu unterrichten.

Die Entscheidung bedeutet allerdings nicht, dass sämtliche amerikanischen Russland-Sanktionen aufgehoben wurden. Bereits bestehende Maßnahmen bleiben grundsätzlich in Kraft, soweit sie nicht durch gesonderte Ausnahmen verändert werden.

Vor allem im Energiebereich hatte Washington jedoch wenige Tage zuvor bereits eine weitreichende Sonderregelung geschaffen.

Russischer Diesel soll die Preise senken

Am 9. Oktober erteilte das amerikanische Finanzministerium eine allgemeine Genehmigung für bestimmte Geschäfte mit Dieselkraftstoff russischen Ursprungs. Die Regelung erlaubt bis zum 7. April 2027 unter anderem den Verkauf, die Lieferung und die Einfuhr entsprechenden Diesels, soweit die genannten amerikanischen Sanktionsvorschriften betroffen sind.

Damit reagiert Washington auf die stark gestiegenen Kraftstoffpreise. Besonders Diesel hat sich in den vergangenen Monaten erheblich verteuert. Davon betroffen sind Transportunternehmen, Landwirtschaft, Industrie und zahlreiche weitere Wirtschaftsbereiche.

Trump kündigte nach Gesprächen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin an, Russland werde zunächst mehr als 300.000 Tonnen Diesel für den amerikanischen und internationalen Markt bereitstellen. Im November sollen weitere 500.000 Tonnen folgen, anschließend nochmals eine Million Tonnen.

Auf den ersten Blick könnte eine zusätzliche Liefermenge die angespannte Versorgungslage verbessern.

Doch die Größenordnung relativiert diesen Eindruck erheblich.

Die zunächst angekündigten 300.000 Tonnen entsprechen ungefähr 2,25 Millionen Barrel. Allein der amerikanische Verkehrssektor verbraucht nach Daten der US-Energiebehörde EIA täglich rund 2,94 Millionen Barrel Diesel.

Die erste russische Liefermenge würde damit rechnerisch nicht einmal ausreichen, um den amerikanischen Verkehrsbedarf eines einzigen Tages zu decken.

Hinzu kommt, dass angekündigte Lieferungen noch keine tatsächlich eingetroffenen Mengen sind. Für deren wirtschaftliche Wirkung müssen ausreichend Produkte vorhanden sein, geeignete Tanker bereitstehen und die Lieferungen ihre Abnehmer erreichen.

Warum Rohöl noch kein Diesel ist

Der entscheidende Engpass der gegenwärtigen Energiekrise liegt nicht ausschließlich bei den vorhandenen Erdölvorkommen oder der Rohölförderung.

Diesel entsteht erst durch die Verarbeitung von Rohöl in Raffinerien. Dabei wird der Rohstoff in unterschiedliche Produkte aufgeteilt und durch weitere technische Verfahren verarbeitet. Neben Diesel entstehen unter anderem Benzin, Kerosin und weitere Mineralölprodukte.

Welche Mengen sich gewinnen lassen, hängt sowohl von der Zusammensetzung des Rohöls als auch von der technischen Ausstattung der Raffinerie ab.

Ein Land kann deshalb über erhebliche Erdölreserven verfügen und trotzdem Probleme bei der Versorgung mit bestimmten Kraftstoffen haben. Diese Situation zeigt sich derzeit in Russland.

Ukrainische Drohnenangriffe haben in den vergangenen Monaten wiederholt russische Raffinerien getroffen und deren Produktionskapazitäten beeinträchtigt. Russland hatte deshalb zeitweise selbst die Ausfuhr von Diesel beschränkt, um den heimischen Markt ausreichend versorgen zu können.

Die russische Regierung hat inzwischen Exportbeschränkungen teilweise gelockert. Doch damit stehen nicht automatisch zusätzliche Kraftstoffmengen zur Verfügung.

Die Internationale Energieagentur weist in ihrem Ölmarktbericht vom 14. Oktober ausdrücklich darauf hin, dass die Lockerung russischer Ausfuhrbeschränkungen die globale Dieselversorgung voraussichtlich kaum wesentlich verbessern werde.

Der Grund sei die eingeschränkte Betriebsfähigkeit russischer Raffinerien. Eine politische Entscheidung kann Handelswege öffnen. Sie kann aber weder beschädigte Anlagen unmittelbar reparieren noch fehlende Verarbeitungskapazitäten ersetzen.

Der weltweite Dieselmarkt verliert erhebliche Mengen

Die Probleme Russlands treffen auf eine ohnehin außergewöhnlich angespannte internationale Versorgungslage. Nach Angaben der Internationalen Energieagentur lagen die weltweiten Exporte von Diesel und Gasöl im September 2026 rund 700.000 Barrel pro Tag unter dem Niveau des Vorjahresmonats.

Besonders stark war der Rückgang bei Lieferungen aus Russland und dem Nahen Osten. Die Nettoexporte dieser Regionen sanken zusammen um etwa 1,3 Millionen Barrel täglich. Höhere Lieferungen aus anderen Ländern, vor allem den Vereinigten Staaten und China, konnten den Ausfall nur teilweise ausgleichen.

Eine wesentliche Ursache sind die militärischen Auseinandersetzungen im Nahen Osten. Sie haben Raffinerien, Transportwege und die Versorgung asiatischer Abnehmer erheblich beeinträchtigt.

Im September erreichten die internationalen Dieselpreise zeitweise Rekordwerte. In Europa und den Vereinigten Staaten wurden auf Großhandelsebene Preise um 220 Dollar je Barrel verzeichnet.

Ein Barrel entspricht rund 159 Litern.

Dabei darf dieser Großhandelspreis nicht mit dem Tankstellenpreis gleichgesetzt werden. Letzterer enthält zusätzlich unter anderem Steuern, Vertriebskosten und weitere Preisbestandteile. Dabei wurde Diesel zeitweise nahezu doppelt so teuer gehandelt wie Rohöl und deutlich über seinem Vorkrisenniveau lag. Dieser Unterschied macht sichtbar, dass nicht nur der Rohstoff selbst knapp ist, sondern vor allem seine Weiterverarbeitung und Verfügbarkeit am richtigen Ort.

Warum der Ölpreis nicht den Dieselpreis bestimmt

Rohöl und Diesel werden zwar auf miteinander verbundenen Märkten gehandelt, ihre Preise entwickeln sich aber nicht zwangsläufig im gleichen Verhältnis.