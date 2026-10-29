Kanadas Rohstoffschatz hat einen Haken

Kanada verfügt über bedeutende Rohstoffvorkommen, die für Europas Industrie zunehmend strategische Bedeutung gewinnen. Beim EU-Kanada-Gipfel in Montreal sollen deshalb auch neue Wege zur Finanzierung von Bergbau- und Verarbeitungsprojekten auf den Weg gebracht werden. Doch der wirtschaftliche Wert eines Rohstoffvorkommens bemisst sich nicht allein an seiner Größe. Entscheidend sind Förderkosten, Verarbeitungskapazitäten, Marktpreise und die Frage, ob aus geologischen Ressourcen tatsächlich verkaufsfähige Industriematerialien werden.

Wenn sich die Spitzen der Europäischen Union und Kanadas am 29. und 30. Oktober in Montreal treffen, stehen nicht nur Handelsbeziehungen und geopolitische Interessen auf der Tagesordnung. Auch die Versorgung mit kritischen Rohstoffen gehört zu den zentralen Themen. Kanada verfügt über umfangreiche Vorkommen von Nickel, Lithium, Graphit, Kobalt und Seltenen Erden – Materialien, ohne die zahlreiche Zukunftstechnologien nicht auskommen.

Für Europa sind diese Ressourcen vor allem deshalb interessant, weil sich die internationalen Lieferketten bei vielen strategischen Rohstoffen auf wenige Länder konzentrieren. China besitzt insbesondere bei der Verarbeitung eine dominante Stellung. Kanada könnte helfen, diese Abhängigkeiten zu verringern.

Bereits seit 2021 verbindet beide Wirtschaftsräume eine strategische Rohstoffpartnerschaft. Sie soll Investitionen fördern und die gesamte Wertschöpfungskette von der Gewinnung über die Verarbeitung bis zur industriellen Nutzung stärken.

Der aktuelle Gipfel könnte dieser Zusammenarbeit einen zusätzlichen Finanzierungsschub verleihen. Für den 30. Oktober ist die Unterzeichnung eines Rahmenabkommens zwischen Kanada und der Europäischen Investitionsbank (EIB) angekündigt. Es soll Voraussetzungen für Investitionen der Bank in kanadische Projekte schaffen, darunter auch im Rohstoffsektor.

Eine Finanzierungszusage für konkrete Bergbauvorhaben wäre damit allerdings noch nicht verbunden.

Kanadas Reichtum liegt bislang teilweise nur auf dem Papier

Die Dimension der kanadischen Bodenschätze ist beträchtlich. Nach Angaben des kanadischen Ministeriums für natürliche Ressourcen wurden 2024 mehr als 60 unterschiedliche Mineralien und Metalle im Gesamtwert von umgerechnet rund 64,3 Milliarden kanadischen Dollar gefördert.

Bei Nickel gehört Kanada bereits zu den bedeutenden Produzenten. Rund 125.000 Tonnen wurden 2024 in kanadischen Bergwerken gewonnen. Das entsprach etwa 3,5 Prozent der weltweiten Förderung.

Anders sieht es bei den Seltenen Erden aus. Kanada verfügt nach amtlichen Angaben über bekannte Ressourcen von etwa 15,2 Millionen Tonnen, gemessen als Seltene-Erden-Oxide. Damit zählt das Land zu den rohstoffreichen Standorten dieser Materialgruppe. Eine kommerzielle Förderung Seltener Erden im industriellen Maßstab findet bislang jedoch nicht statt.

Diese Diskrepanz ist für die Bewertung von Bodenschätzen wesentlich.

Ein geologisch nachgewiesenes Vorkommen ist nicht automatisch eine wirtschaftlich förderbare Reserve. Als Ressourcen werden mineralische Konzentrationen bezeichnet, bei denen eine wirtschaftliche Gewinnung grundsätzlich in Betracht kommen kann. Für die Einstufung als Reserve müssen weitergehende Untersuchungen zeigen, dass der Abbau unter konkreten technischen, wirtschaftlichen und rechtlichen Bedingungen tatsächlich möglich ist.

Dazu gehören unter anderem ausreichende Erzgehalte, geeignete Förderverfahren, Genehmigungen, belastbare Kostenrechnungen und realistische Absatzmöglichkeiten.

Selbst umfangreiche Vorkommen können wirtschaftlich wertlos bleiben, wenn ihre Erschließung mehr kostet, als der spätere Verkauf der gewonnenen Rohstoffe einbringt.

Der eigentliche Engpass liegt häufig nach dem Bergbau

Die Konzentration auf Fördermengen verdeckt ein weiteres Problem: Für viele industrielle Anwendungen genügt es nicht, einen Rohstoff aus der Erde zu holen.

Lithium muss beispielsweise zu geeigneten chemischen Verbindungen verarbeitet werden, bevor es in Batterien eingesetzt werden kann. Bei Seltenen Erden sind aufwendige Trennverfahren erforderlich, um einzelne Elemente zu gewinnen und anschließend für Hochleistungsmagnete nutzbar zu machen. Diese Verarbeitungsschritte sind international besonders ungleich verteilt.

Nach dem Rohstoffbericht 2026 der Internationalen Energieagentur (IEA) entfielen 2025 rund 85 Prozent der weltweiten Verarbeitung Seltener Erden auf China. Zwar konnten neue Kapazitäten in den Vereinigten Staaten und Malaysia den chinesischen Marktanteil gegenüber 2023 etwas reduzieren. Die Abhängigkeit bleibt dennoch außerordentlich hoch.

Bei zahlreichen anderen kritischen Materialien nimmt die Konzentration sogar weiter zu. Die führenden Verarbeitungsstandorte – vor allem China und bei Nickel Indonesien – verantworteten nach IEA-Angaben in den vergangenen zwei Jahren mehr als drei Viertel des weltweiten Produktionszuwachses bei raffinierten Rohstoffen.

Das hat unmittelbare wirtschaftliche Konsequenzen.

Eine neue Nickelmine in Kanada kann die geografische Herkunft des Rohstoffs diversifizieren. Wird das gewonnene Material jedoch anschließend in einem anderen, bereits dominierenden Land weiterverarbeitet, bleibt ein wesentlicher Teil der Lieferabhängigkeit bestehen.

Versorgungssicherheit entsteht daher erst, wenn auch die nachgelagerten Produktionsstufen ausreichend diversifiziert sind.

Warum neue Minen nicht kurzfristig helfen

Hinzu kommen die langen Entwicklungszeiten von Bergbauprojekten. Nach einer Untersuchung der IEA benötigten größere Minen, die zwischen 2010 und 2019 ihre Produktion aufnahmen, von der Entdeckung des Vorkommens bis zum Förderbeginn durchschnittlich mehr als 16 Jahre.

Diese historische Zahl ist kein fester Zeitplan für jedes neue Projekt. Sie verdeutlicht jedoch, wie groß der Abstand zwischen einem Rohstofffund und dessen industrieller Nutzung sein kann.

Zunächst müssen Geologen Größe und Beschaffenheit des Vorkommens untersuchen. Anschließend folgen technische Machbarkeitsstudien, Umweltprüfungen, Genehmigungsverfahren und Finanzierungsverhandlungen. Erst danach können Förderanlagen, Straßen, Energieversorgung und gegebenenfalls Verarbeitungsbetriebe entstehen.

In dünn besiedelten kanadischen Regionen können bereits fehlende Verkehrs- und Stromanschlüsse erhebliche zusätzliche Investitionen erforderlich machen.

Hinzu kommen ökologische Anforderungen. Bergbau kann beträchtliche Eingriffe in Landschaft, Wasserhaushalt und Ökosysteme verursachen. Gerade in Kanada spielen zudem die Rechte indigener Gemeinschaften und deren Beteiligung an entsprechenden Vorhaben eine wichtige Rolle.

Hohe Rohstoffpreise allein garantieren deshalb noch keine schnelle Ausweitung der Produktion.

Ein Nickelprojekt zeigt die wirtschaftlichen Hürden

Wie komplex die Erschließung strategischer Rohstoffe sein kann, zeigt das Dumont-Nickelprojekt in der kanadischen Provinz Québec.

Die Europäische Kommission nahm das Vorhaben im Juni 2025 in ihre Liste strategischer Rohstoffprojekte außerhalb der EU auf. Es soll künftig Nickel und Kobalt liefern und damit insbesondere die Versorgung der Batterieindustrie stärken.

Nach Angaben des Projektentwicklers ist bei voller Auslastung eine jährliche Nickelproduktion von rund 25.000 Tonnen vorgesehen. Für die erste Bauphase werden Investitionen von etwa 1,2 Milliarden kanadischen Dollar veranschlagt.

Obwohl das Projekt bereits über wesentliche Genehmigungen verfügt, befindet es sich noch in der Entwicklungsphase.

Für 2026 konzentriert sich das Unternehmen nach eigenen Angaben auf den Abschluss der Finanzierung, langfristige Liefervereinbarungen mit Abnehmern und weitere technische Vorbereitungen. Der Baubeginn wird für 2027 angestrebt.

Die Aufnahme in die europäische Liste strategischer Projekte ist damit ein politisch und wirtschaftlich bedeutsames Signal, aber keine Garantie für eine erfolgreiche Umsetzung.