Airbnb legt explosiven Börsenstart hin

Zuvor war der Börsenstart von Airbnb schon heiß erwartet worden. Schon vor dem Börsenstart wurde angekündigt, dass die Preisspanne
auf 56 bis 60 US-Dollar für die Aktien angehoben werden sollten. Letztendlich lag der Ausgabepreis der Aktien sogar bei 68 US-Dollar. Der lang erwartete Börsenstart der Onlineplattform fand am Donnerstag mit einem regelrechten Senkrechtstart statt. Am ersten Tag legte die Aktie zwischenzeitlich um 120 Prozent zu, auf 146 US-Dollar pro Aktie. Der Kurs schloss am Donnerstag nur unwesentlich geringer mit 144,71 US-Dollar.