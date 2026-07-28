Standortfaktor: Nickolas Emrich über innere Sicherheit

Herr Emrich, Ihr neues Buch beschäftigt sich mit innerer Sicherheit. Sie waren selbst mal Polizist, sind jetzt Investor und Autor. Stehen wir heute schlechter oder besser da als vor zehn Jahren?

In der Breite ist das Bild gemischt, aber in den Bereichen, die den Alltag der Menschen prägen, ist die Antwort eindeutig: schlechter. Die Gewaltkriminalität auf deutschen Bahnhöfen ist seit dem Jahr 2019 um mehr als 50 Prozent gestiegen. Gewaltdelikte an Schulen haben in manchen Bundesländern innerhalb weniger Jahre deutlich zugenommen und gerade Sexualdelikte mit großer medialer Aufmerksamkeit prägen sich in das Gedächtnis der Menschen ein. Was mich als ehemaligen Ermittler besonders beunruhigt, ist nicht die Zahl der Straftaten insgesamt, sondern die Konzentration bei Wiederholungstätern – eine kleine Gruppe, die immer wieder auffällt, ohne dass das System schnell genug reagiert. Das erzeugt ein Klima, in dem sich Bürger zurückziehen, bestimmte Orte meiden, ihren Alltag der gefühlten und tatsächlichen Unsicherheit anpassen. Das ist ökonomisch relevant; nicht nur sicherheitspolitisch.

Wie wirkt sich das Sicherheitsgefühl insbesondere auf das Anlageverhalten aus?

Sicherlich gibt es hier zahlreiche indirekte Auswirkungen. Das ist im Kern eine Vertrauensfrage: Wenn Bürger dem Staat nicht mehr zutrauen, den öffentlichen Raum und die Rechtsdurchsetzung verlässlich zu gewährleisten, suchen sie Absicherung außerhalb dieses Vertrauensverhältnisses. Konkret sehen wir das auch bei der Immobilienbewertung: Die Lagequalität einer Immobilie hängt zunehmend nicht mehr nur von Infrastruktur und Wirtschaftskraft ab, sondern explizit von der subjektiven und objektiven Sicherheitslage im Viertel. Unternehmen kalkulieren Sicherheitskosten – private Wachdienste, Kameras, Versicherungsprämien – längst in ihre Standortentscheidungen ein. Das ist eine versteckte Sicherheitssteuer, die nirgends in offiziellen Statistiken auftaucht, aber sehr real ist. Google hat sogar seine Pläne für einen Start-up-Campus in Berlin-Kreuzberg aufgegeben. Nach heftigen Protesten war absehbar, dass eine friedliche Koexistenz an diesem Ort wohl nicht möglich gewesen wäre.

Gibt es einen Dominoeffekt, wenn kleine Verstöße zu größeren führen?