Der T. rex als Luxus-Sachwert

Ein 67 Millionen Jahre altes T.-rex-Skelett kommt bei Sotheby’s unter den Hammer. »Gus« könnte 20 bis 30 Millionen US-Dollar einbringen und gehört zu den vollständigsten Exemplaren seiner Art. Für Sammler ist das ein seltener Sachwert. Für Wissenschaftler ist es ein Alarmzeichen: Wenn Fossilien in privaten Tresoren verschwinden, verliert die Forschung unwiederbringliche Daten.

Ein Dinosaurier für den Luxusmarkt

Ein Tyrannosaurus rex ist kein klassischer Sachwert. Er wirft keine Miete ab, produziert keinen Cashflow und passt in kein normales Depot. Und doch zeigt die Auktion von »Gus«, wie weit der Markt für außergewöhnliche Sammlerobjekte inzwischen reicht.

Sotheby’s versteigert in New York eines der vollständigsten T.-rex-Skelette, die je auf den Markt gekommen sind. Die Schätzung liegt bei 20 bis 30 Millionen US-Dollar. Das ist nicht nur eine spektakuläre Summe für ein Fossil. Es ist ein Signal: Naturgeschichte ist im Hochpreissegment angekommen.

»Gus« wurde 2021 auf einer Rinderfarm im US-Bundesstaat South Dakota entdeckt und nach dem verstorbenen Landbesitzer Gary »Gus« Licking benannt. Das Skelett ist rund 67 Millionen Jahre alt, etwa 11,50 Meter lang und 3,80 Meter hoch. Es umfasst 183 Knochenelemente und ist nach Angaben des Auktionshauses zu rund 61 Prozent vollständig. Der Schädel soll sogar zu 82 Prozent erhalten sein.

Für Paläontologen sind solche Details keine Nebensache. Jedes Originalfossil ist ein Datensatz: Knochenstruktur, Bissspuren, Brüche, Verheilungen, Fundkontext, Sediment, Lage und Erhaltungszustand erzählen etwas über Evolution, Verhalten, Krankheiten und Lebensbedingungen ausgestorbener Tiere.

Für den Markt ist »Gus« aber noch etwas anderes: ein Objekt extremer Knappheit.

Seltenheit schlägt Vernunft

Bei Luxus-Sachwerten zählt oft dieselbe Logik: Was nicht reproduzierbar ist, kann teuer werden. Kunstwerke, Oldtimer, historische Uhren, seltene Münzen, Wein, Schmuck und inzwischen auch Fossilien funktionieren nach diesem Prinzip.

Ein T. rex ist dabei fast die radikalste Form von Knappheit. Es gibt nur wenige gut erhaltene Exemplare. Neue Funde sind selten, Ausgrabung und Präparation dauern Jahre, und rechtlich handelbare Skelette aus privatem Grundbesitz sind noch seltener. Wer ein solches Objekt kauft, erwirbt nicht nur Knochen. Er erwirbt Einmaligkeit, Geschichte, Status und Öffentlichkeit.

Genau deshalb steigen die Preise. Der berühmte T. rex »Sue« wurde 1997 für rund 8,4 Millionen Dollar vom Field Museum in Chicago gekauft. 2020 erzielte der T. rex »Stan« bei Christie’s 31,8 Millionen Dollar. 2024 wurde der Stegosaurus »Apex« bei Sotheby’s für 44,6 Millionen Dollar versteigert – der bisherige Rekord für ein Fossil.

Solche Summen verändern einen Markt. Sie ziehen neue Käufer an, erhöhen Erwartungen von Eigentümern und machen es für Museen schwerer, mitzuhalten.

Museen können kaum noch mitbieten

Genau hier beginnt der Konflikt. Museen und Universitäten verfügen selten über Budgets, die mit Milliardären, Hedgefonds-Gründern oder staatlich finanzierten Prestigeprojekten konkurrieren können. Selbst große Naturkundemuseen müssen Spenden einwerben, Förderer suchen und den Ankauf wissenschaftlich rechtfertigen.

Private Käufer können schneller entscheiden.

Das muss nicht automatisch schlecht enden. Einige prominente Käufer haben Fossilien Museen als Leihgabe überlassen. Der Stegosaurus »Apex« ist derzeit im American Museum of Natural History in New York zu sehen. Auch »Stan« landete nach seinem Rekordverkauf letztlich in Abu Dhabi in einem Naturkundemuseum.

Doch Leihgabe ist nicht dasselbe wie dauerhafter öffentlicher Besitz. Ein Leihvertrag kann befristet sein. Ein privater Eigentümer kann verkaufen, Bedingungen ändern oder das Objekt später entziehen. Für Wissenschaft ist diese Unsicherheit problematisch.

Forschung braucht nicht nur einmaligen Zugang. Sie braucht dauerhafte Überprüfbarkeit.

Ein Fossil ist kein Kunstwerk

Bei einem Gemälde kann private Sammlung bedeuten, dass Öffentlichkeit und Forschung weniger Zugang haben. Ärgerlich, aber das Bild bleibt in erster Linie ein kulturelles Objekt. Bei einem Fossil ist der Fall anders. Es ist zugleich Objekt und wissenschaftliche Quelle.

Paläontologische Forschung beruht darauf, dass andere Forscher Messungen überprüfen, neue Methoden anwenden, CT-Scans erstellen, Knochenstruktur untersuchen oder frühere Interpretationen korrigieren können. Was heute nicht sichtbar ist, kann morgen mit neuer Technik entscheidend werden.

Wenn ein Fossil dauerhaft in einer öffentlich zugänglichen Sammlung liegt, bleibt dieser Weg offen. Wenn es in einer privaten Sammlung verschwindet, wird Forschung abhängig vom guten Willen des Eigentümers.