Der lange Weg aufs Börsenparkett:

Herr Acar, kürzlich haben Sie mit Ihrem Unternehmen den Schritt an die Wiener Börse gewagt. Warum haben Sie sich jetzt dazu entschieden – welche Faktoren waren entscheidend und welche Risiken haben Sie im Vorfeld intensiv diskutiert?

Wir haben uns sehr bewusst für das Listing an der Wiener Börse entschieden, weil wir den Zugang zum Kapitalmarkt als wichtigen nächsten Schritt für die weitere Entwicklung der FIT Group AG sehen. Unser Unternehmen befindet sich in einer dynamischen Wachstumsphase. Um dieses Wachstum gezielt zu beschleunigen, strategische Projekte schneller umzusetzen und neue Märkte zu erschließen, kann externes Kapital ein wesentlicher Faktor sein.

Natürlich haben wir diesen Schritt im Vorfeld intensiv geprüft. Ein Börsenlisting bringt nicht nur Chancen, sondern auch zusätzliche Verantwortung mit sich – insbesondere in Bezug auf Transparenz, Reporting, Kapitalmarktkommunikation und interne Prozesse. Eine zentrale Frage war daher, ob wir als Unternehmen die notwendigen Kapazitäten haben, um diesen Anforderungen dauerhaft gerecht zu werden.

Nach sorgfältiger Abwägung waren wir überzeugt, dass das Unternehmen dafür gut aufgestellt ist. Rückblickend hat sich diese Einschätzung bestätigt: Wir konnten das Listing erfolgreich umsetzen und sehen es als wichtigen Meilenstein auf unserem weiteren Wachstumspfad.

Gibt es Aspekte in Bezug auf die Vorbereitung eines Börsengangs, die sich aus Ihrer Sicht als besonders wichtig herausgestellt haben? Was, denken Sie, wird von Unternehmern in einer solchen Situation häufig unterschätzt?

Aus meiner Sicht wird vor allem der Arbeitsaufwand häufig unterschätzt. Ein Börsengang beziehungsweise ein Börsenlisting ist kein kurzfristiges Projekt, sondern ein intensiver Prozess, der das Unternehmen über einen längeren Zeitraum stark fordert. Bei uns lagen zwischen den ersten Gesprächen mit unserem Kapitalmarktpartner und dem erfolgreichen Listing rund zwei Jahre.

In dieser Zeit mussten wir uns mit zahlreichen Themen auseinandersetzen: rechtliche und organisatorische Anforderungen, Finanzstruktur, Investor Relations, Kapitalmarktverständnis, Unternehmenskommunikation und interne Abläufe. Dieser Prozess war anspruchsvoll, aber auch sehr wertvoll. Wir haben als Unternehmer und als Organisation enorm viel gelernt.

Besonders wichtig ist, dass ein Unternehmen nicht nur die formalen Anforderungen erfüllt, sondern auch mental und strukturell bereit ist. Ein Börsenlisting ist nicht nur ein Finanzierungsthema. Es ist auch ein Professionalisierungsschritt für das gesamte Unternehmen. Genau dieser Punkt wird aus meiner Sicht häufig unterschätzt.

Der Markt für Nutrition-Produkte wächst seit Jahren. Welche Trends treiben diese Entwicklung?

Wir sehen einen sehr klaren gesellschaftlichen Trend: Menschen möchten länger gesund, leistungsfähig und aktiv bleiben. Es geht nicht mehr nur darum, kurzfristig ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Vielmehr rücken nachhaltige Gesundheit, Energie, Fokus, Prävention und Lebensqualität im Alltag immer stärker in den Mittelpunkt.

Ein weiterer wichtiger Faktor ist der Wunsch nach hochwertigen Nutrition-Produkten, die auf einer möglichst natürlichen Basis beruhen. Verbraucher informieren sich heute deutlich intensiver über Inhaltsstoffe, Herkunft, Qualität und tatsächlichen Nutzen. Sie möchten verstehen, was sie zu sich nehmen und welchen Mehrwert ein Produkt für ihre Gesundheit und Leistungsfähigkeit bieten kann.