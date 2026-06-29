Der lange Weg aufs Börsenparkett:

Herr Acar, kürzlich haben Sie mit Ihrem Unternehmen den Schritt an die Wiener Börse gewagt. Warum haben Sie sich jetzt dazu entschieden – welche Faktoren waren entscheidend und welche Risiken haben Sie im Vorfeld intensiv diskutiert?
Wir haben uns sehr bewusst für das Listing an der Wiener Börse entschieden, weil wir den Zugang zum Kapitalmarkt als wichtigen nächsten Schritt für die weitere Entwicklung der FIT Group AG sehen. Unser Unternehmen befindet sich in einer dynamischen Wachstumsphase. Um dieses Wachstum gezielt zu beschleunigen, strategische Projekte schneller umzusetzen und neue Märkte zu erschließen, kann externes Kapital ein wesentlicher Faktor sein.
Natürlich haben wir diesen Schritt im Vorfeld intensiv geprüft. Ein Börsenlisting bringt nicht nur Chancen, sondern auch zusätzliche Verantwortung mit sich – insbesondere in Bezug auf Transparenz, Reporting, Kapitalmarktkommunikation und interne Prozesse. Eine zentrale Frage war daher, ob wir als Unternehmen die notwendigen Kapazitäten haben, um diesen Anforderungen dauerhaft gerecht zu werden.
Nach sorgfältiger Abwägung waren wir überzeugt, dass das Unternehmen dafür gut aufgestellt ist. Rückblickend hat sich diese Einschätzung bestätigt: Wir konnten das Listing erfolgreich umsetzen und sehen es als wichtigen Meilenstein auf unserem weiteren Wachstumspfad.
Gibt es Aspekte in Bezug auf die Vorbereitung eines Börsengangs, die sich aus Ihrer Sicht als besonders wichtig herausgestellt haben? Was, denken Sie, wird von Unternehmern in einer solchen Situation häufig unterschätzt?
Aus meiner Sicht wird vor allem der Arbeitsaufwand häufig unterschätzt. Ein Börsengang beziehungsweise ein Börsenlisting ist kein kurzfristiges Projekt, sondern ein intensiver Prozess, der das Unternehmen über einen längeren Zeitraum stark fordert. Bei uns lagen zwischen den ersten Gesprächen mit unserem Kapitalmarktpartner und dem erfolgreichen Listing rund zwei Jahre.
In dieser Zeit mussten wir uns mit zahlreichen Themen auseinandersetzen: rechtliche und organisatorische Anforderungen, Finanzstruktur, Investor Relations, Kapitalmarktverständnis, Unternehmenskommunikation und interne Abläufe. Dieser Prozess war anspruchsvoll, aber auch sehr wertvoll. Wir haben als Unternehmer und als Organisation enorm viel gelernt.
Besonders wichtig ist, dass ein Unternehmen nicht nur die formalen Anforderungen erfüllt, sondern auch mental und strukturell bereit ist. Ein Börsenlisting ist nicht nur ein Finanzierungsthema. Es ist auch ein Professionalisierungsschritt für das gesamte Unternehmen. Genau dieser Punkt wird aus meiner Sicht häufig unterschätzt.
Der Markt für Nutrition-Produkte wächst seit Jahren. Welche Trends treiben diese Entwicklung?
Wir sehen einen sehr klaren gesellschaftlichen Trend: Menschen möchten länger gesund, leistungsfähig und aktiv bleiben. Es geht nicht mehr nur darum, kurzfristig ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Vielmehr rücken nachhaltige Gesundheit, Energie, Fokus, Prävention und Lebensqualität im Alltag immer stärker in den Mittelpunkt.
Ein weiterer wichtiger Faktor ist der Wunsch nach hochwertigen Nutrition-Produkten, die auf einer möglichst natürlichen Basis beruhen. Verbraucher informieren sich heute deutlich intensiver über Inhaltsstoffe, Herkunft, Qualität und tatsächlichen Nutzen. Sie möchten verstehen, was sie zu sich nehmen und welchen Mehrwert ein Produkt für ihre Gesundheit und Leistungsfähigkeit bieten kann.
Für uns ist besonders der Bereich Longevity spannend. Das Thema gewinnt international stark an Bedeutung, insbesondere in den USA. Wir sind überzeugt, dass Longevity, Prävention und moderne Nutrition-Lösungen auch in Europa und im DACH-Raum weiter an Relevanz gewinnen werden. Menschen sind zunehmend bereit, bewusst in ihre Gesundheit zu investieren – vorausgesetzt, Qualität, Wirkung und Vertrauen stimmen.
Worauf sollten potenzielle Anleger achten, wenn sie sich für eine Investition in diesem Segment entscheiden?
Anleger sollten das Nutrition und Health Segment grundsätzlich mit einem langfristigen Blick betrachten. Es handelt sich um Wachstumsmärkte, aber nachhaltiger unternehmerischer Erfolg entsteht nicht über Nacht. Entscheidend ist, ob ein Unternehmen eine klare Strategie, ein glaubwürdiges Produktportfolio und die operative Fähigkeit hat, Wachstum auch tatsächlich umzusetzen.
Wichtig ist außerdem, nicht nur auf den allgemeinen Markttrend zu achten. Der Markt für Nutrition-Produkte wächst, ist aber zugleich wettbewerbsintensiv. Deshalb sollten potenzielle Investoren prüfen, ob sich ein Unternehmen differenzieren kann – etwa über Produktqualität, Marke, Vertrieb, Innovationskraft, Kundenbindung und die Fähigkeit, neue Zielgruppen oder Märkte zu erschließen.
Für Anleger, die sich mit unserem Unternehmen beschäftigen, ist aus unserer Sicht vor allem die langfristige Perspektive entscheidend. Wir verfolgen klare Wachstumspläne und möchten Investoren ansprechen, die diesen Weg ebenfalls langfristig mitgehen und das Potenzial im Health-, Nutrition- und Longevity-Markt verstehen.
Wohin wird sich das Nutrition und Health Segment Ihrer Ansicht nach in den kommenden Jahren entwickeln? Welche weiteren strategischen Schritte ergeben sich daraus für Sie und Ihr Unternehmen?
Wir sind überzeugt, dass das Nutrition und Health Segment in den kommenden Jahren weiter wachsen wird. Gesundheit entwickelt sich für viele Menschen zu einem zentralen Bestandteil ihres Lebensstils. Gleichzeitig steigt die Bereitschaft, aktiv in Prävention, Wohlbefinden, Leistungsfähigkeit und langfristige Lebensqualität zu investieren.
Die Menschen möchten gute Produkte, denen sie vertrauen können und die zu ihren persönlichen Gesundheitszielen passen. Dabei werden Qualität, Transparenz und Wirksamkeit eine immer wichtigere Rolle spielen. Genau hier sehen wir große Chancen: Wir möchten nicht nur Produkte anbieten, sondern einen relevanten Beitrag zu einem moderneren Verständnis von Gesundheit, Nutrition und Longevity leisten.
Strategisch bedeutet das für uns, dass wir unser Produktportfolio gezielt weiterentwickeln, neue Kundengruppen ansprechen und unsere Marktposition im DACH-Raum sowie perspektivisch darüber hinaus ausbauen wollen. Ein besonderer Fokus liegt auf dem Bereich Longevity. Während dieses Thema in den USA bereits eine sehr starke Dynamik hat, sehen wir in Europa noch erhebliches Potenzial.
Unser Anspruch ist es, diese Entwicklung aktiv mitzugestalten. Es ergeben sich daraus zusätzliche Möglichkeiten, sowohl beim Ausbau der Marke als auch bei der Erschließung neuer Märkte, der Weiterentwicklung unserer Produkte und der Ansprache langfristig orientierter Investoren.
(L)
Unser Gesprächspartner:
Dili Acar ist seit dem Jahr 2020 als Gründer und Vorstandsvorsitzender der FIT GROUP AG bekannt. Das börsennotierte Unternehmen hat sich auf Nutrition, Health und Longevity spezialisiert.