Satelliten gelten häufig als digitale Hochtechnologie. Tatsächlich beruhen ihre Dienste auf einigen der aufwendigsten Sachwerte, die überhaupt gebaut werden: Raketen, Fertigungsanlagen, Startplätze, Kontrollzentren und Tausende technische Systeme im Orbit. Europas Wunsch nach größerer Unabhängigkeit könnte daraus einen neuen strategischen Investitionsschwerpunkt machen.

Mehr als 1.000 Satelliten für die Bundeswehr

Die CSU-Landesgruppe im Bundestag will Deutschlands militärische und technologische Fähigkeiten deutlich ausbauen. In einem Papier für ihre Sommerklausur fordert sie unter anderem eine Bundeswehr-Konstellation mit mehr als 1.000 Satelliten.

Diese sollen sichere Kommunikation, Aufklärung, vernetzte Informationen und ein präzises Lagebild ermöglichen. Vorgesehen sind unter anderem Radar- und Kamerasatelliten. Gleichzeitig soll die Bundeswehr ihre Drohnenflotte auf mehr als 100.000 Systeme unterschiedlicher Größe erweitern.

Noch handelt es sich um eine politische Forderung der CSU-Abgeordneten und nicht um einen beschlossenen Beschaffungsplan der Bundesregierung.

Die Größenordnung zeigt dennoch, wie stark sich die sicherheitspolitische Perspektive verändert hat. Satelliten sind längst keine Ergänzung militärischer Fähigkeiten mehr. Ohne sie funktionieren Kommunikation, Navigation, Aufklärung und die Koordinierung moderner Streitkräfte nur eingeschränkt.

Auch das Weltraumkommando der Bundeswehr beschreibt Sensorik, Bodeninfrastruktur, Kommunikation und Startfähigkeiten inzwischen als zusammenhängende Grundlage militärischer Weltraumoperationen. Künftig sollen Konstellationen auf mehreren Umlaufbahnen das widerstandsfähige Rückgrat der militärischen Führungsfähigkeit bilden.

Infrastruktur, die über der Erde schwebt

Der Begriff Infrastruktur wird meist mit Brücken, Schienen, Stromnetzen oder Rechenzentren verbunden.

Satellitensysteme erfüllen jedoch dieselben grundlegenden Kriterien. Sie stellen über Jahre hinweg Dienste bereit, benötigen hohe Anfangsinvestitionen und bilden die Voraussetzung für zahlreiche weitere wirtschaftliche und staatliche Aktivitäten.

Zur vollständigen Infrastruktur gehören nicht nur die Satelliten im Orbit. Hinzu kommen:

Entwicklungs- und Produktionsanlagen,

Trägerraketen,

Startplattformen und Weltraumbahnhöfe,

Bodenstationen und Kontrollzentren,

gesicherte Datenverbindungen,

Wartungs-, Ersatz- und Überwachungskapazitäten.

Damit entsteht eine neue Form strategischer Sachwerte: technisch hochkomplex, kapitalintensiv und häufig sowohl zivil als auch militärisch nutzbar.

Erdbeobachtung unterstützt Landwirtschaft, Katastrophenschutz und Klimaforschung. Satellitenkommunikation kann Behörden, Unternehmen und Einsatzkräfte auch dann verbinden, wenn terrestrische Netze ausfallen. Navigations- und Zeitdaten werden für Verkehr, Logistik, Energieversorgung und Finanzsysteme benötigt.

Der materielle Wert eines Satelliten liegt deshalb nicht allein in seiner Hardware. Entscheidend ist die Infrastrukturleistung, die er über seine Lebensdauer erbringt.

Die Rakete wird zum Nadelöhr

Wer Satelliten besitzt, verfügt noch nicht automatisch über die Fähigkeit, sie auch ins All zu bringen.

Genau hier setzt die Forderung der CSU an. Deutschland und Europa dürften bei Trägerraketen und Startplätzen nicht in neue Abhängigkeiten geraten. Diese seien derzeit das Nadelöhr europäischer Souveränität.

Europa ist allerdings nicht vollständig ohne eigenen Zugang zum Weltraum.

Mit Ariane 6 und Vega-C stehen wieder europäische Trägerraketen zur Verfügung. Die Ariane 6 hat ihre Leistungsfähigkeit inzwischen mehrfach unter Beweis gestellt. Im Juni 2026 brachte die stärkste Variante 36 Satelliten für Amazons Leo-Konstellation ins All und stellte damit einen neuen europäischen Nutzlastrekord auf.

Die Europäische Weltraumorganisation ESA bezeichnet Ariane 6 und Vega-C ausdrücklich als Garanten des europäischen Zugangs zum All. Beide Systeme sollen weiterentwickelt werden, um Kosten zu senken und mehr Starts pro Jahr zu ermöglichen.

Das Problem ist daher weniger das völlige Fehlen europäischer Raketen als die verfügbare Kapazität.

Europa benötigt verschiedene Trägersysteme für unterschiedliche Nutzlasten, kürzere Wartezeiten und die Möglichkeit, ausgefallene Satelliten im Krisenfall schnell zu ersetzen. Eine einzelne schwere Rakete kann diese Anforderungen nicht allein erfüllen.

Wer nur wenige Starttermine anbieten kann, bleibt trotz eigener Technologie verwundbar.

Kleine Raketen für große Konstellationen

Besonders wichtig werden deshalb sogenannte Microlauncher. Sie sollen kleinere und mittlere Satelliten flexibler in niedrige Erdumlaufbahnen bringen.

Zu den bekanntesten europäischen Anbietern gehört das deutsche Unternehmen Isar Aerospace. Seine zweistufige Spectrum-Rakete ist 28 Meter hoch und für Nutzlasten von bis zu 1.000 Kilogramm in niedrige Umlaufbahnen ausgelegt.

Der erste Testflug im März 2025 endete nach rund 30 Sekunden. Eine Untersuchung führte das Scheitern unter anderem auf ein unbeabsichtigt geöffnetes Ventil und den anschließenden Verlust der Lagekontrolle zurück. Das Sicherheitssystem funktionierte nach Angaben des Unternehmens wie vorgesehen.

Der zweite Flug soll erstmals mehrere kleine Nutzlasten transportieren und der weiteren Qualifizierung des Systems dienen. Parallel baut Isar Aerospace seine industrielle Basis aus. In einer neuen, 40.000 Quadratmeter großen Anlage bei München sollen langfristig mehr als 30 Raketen pro Jahr produziert werden können. Mehrere weitere Spectrum-Träger befinden sich bereits in Fertigung.

Das verdeutlicht den Sachwertcharakter des Geschäfts.

Ein Raumfahrtunternehmen besteht nicht nur aus Patenten, Software und Ingenieurwissen. Es benötigt Triebwerksprüfstände, Produktionslinien, Spezialmaschinen, Lagerflächen und eigene Startinfrastruktur.

Der Schritt vom einzelnen Prototyp zur Serienfertigung verlangt enorme Investitionen in physische Kapazitäten.

Startplätze werden zum strategischen Vermögen

Raketen benötigen geeignete Startorte. Diese sind knapp, politisch sensibel und geografisch nur begrenzt verfügbar.

Starts in polare und sonnensynchrone Umlaufbahnen erfolgen bevorzugt von Küstenregionen im Norden, damit ausgebrannte Stufen und mögliche Trümmerteile nicht über dicht besiedeltes Gebiet fallen.

Isar Aerospace nutzt deshalb einen eigenen Startkomplex am norwegischen Weltraumbahnhof Andøya. Zusätzlich will das Unternehmen eine weitere Startanlage am geplanten Spaceport Nova Scotia in Kanada errichten. Der erste Start von dort ist für 2028 vorgesehen.

Auch die Bundesregierung prüft, ob eine zusätzliche Startmöglichkeit für militärische Trägerraketen geschaffen werden sollte. Hintergrund ist der Wunsch, Satelliten bei Bedarf ohne Abhängigkeit von amerikanischen Anbietern oder wenigen ausländischen Startplätzen in den Orbit befördern zu können.

Ein Weltraumbahnhof ist damit weit mehr als eine spektakuläre Abschussrampe.

Er umfasst Straßen, Energieversorgung, Treibstoffanlagen, Sicherheitszonen, Leitstände, Kommunikationssysteme und technische Einrichtungen für Vorbereitung und Integration der Raketen. Ein geeigneter Startplatz kann deshalb zu einem strategischen Infrastrukturvermögen werden – ähnlich wie ein Hafen, Flughafen oder bedeutender Logistikknoten.

Der Staat wird zum Ankerkunden

Große Infrastrukturprojekte benötigen langfristig planbare Nachfrage.