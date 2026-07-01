Wenn digitales Bezahlen zum Risiko wird

Schweden galt lange als Vorbild der bargeldlosen Gesellschaft. Bezahlt wurde mit Karte, Smartphone oder Swish, Bargeld verschwand aus vielen Geschäften fast vollständig. Nun steuert das Land um: Lebensmittelgeschäfte und Apotheken müssen wieder Bargeld annehmen – aus Gründen der Sicherheit, Teilhabe und Krisenvorsorge.
Schweden geht beim Bezahlen einen Schritt zurück – oder genauer: einen Schritt zur Seite. Seit dem 1. Juli gilt ein neues Gesetz, das Lebensmittelgeschäfte und Apotheken verpflichtet, Bargeld anzunehmen. Damit korrigiert das Land eine Entwicklung, die international lange als besonders modern galt.
In kaum einem europäischen Land ist digitales Bezahlen so selbstverständlich wie in Schweden. Selbst kleine Beträge werden häufig mit Karte, Smartphone oder dem schwedischen Bezahldienst Swish beglichen. Viele Geschäfte hatten Bargeld komplett abgeschafft. Schilder mit dem Hinweis, dass nur bargeldlose Zahlungen akzeptiert werden, gehörten längst zum Alltag.
Doch was bequem ist, ist nicht automatisch robust. Genau an diesem Punkt setzt das neue Gesetz an. Die schwedische Regierung und die Zentralbank sehen Bargeld inzwischen wieder stärker als Teil einer widerstandsfähigen Infrastruktur. Es geht nicht um Nostalgie, sondern um die Frage, ob Menschen im Krisenfall noch bezahlen können.
Bargeld als Notfall-Infrastruktur
Die schwedische Zentralbank empfiehlt Erwachsenen, rund 1.000 Kronen in bar zu Hause zu haben. Das entspricht etwa 90 Euro. Der Betrag soll nicht große Rücklagen ersetzen, sondern im Ernstfall reichen, um das Nötigste kaufen zu können.
Hintergrund ist die Sorge, dass digitale Zahlungssysteme ausfallen können: durch technische Störungen, Cyberangriffe, Stromausfälle oder andere Krisen. Schweden hat solche Risiken bereits erlebt. 2021 legte ein Cyberangriff Hunderte Supermarktfilialen lahm. Wenn Kassensysteme, Kartenzahlung oder Internetverbindungen nicht funktionieren, wird eine vollständig digitale Zahlungswelt schnell verletzlich.
Bargeld ist in diesem Zusammenhang nicht nur Zahlungsmittel, sondern Redundanz. Es ist eine zweite Spur im System. Genau das macht es für eine hochdigitalisierte Gesellschaft wieder interessant: nicht als Hauptweg, sondern als Ausweichmöglichkeit.
Es geht auch um Teilhabe
Neben der Krisenvorsorge spielt Inklusion eine zentrale Rolle. Nicht alle Menschen können oder wollen digital bezahlen. Ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen, Menschen ohne Zugang zu bestimmten Bank- oder Smartphone-Diensten oder Personen mit geringer digitaler Sicherheit geraten in einer rein bargeldlosen Umgebung schnell unter Druck.
Wenn selbst Grundversorgung nur noch digital funktioniert, wird Bezahlen zur Zugangshürde. Lebensmittel und Medikamente gehören jedoch zu den Bereichen, in denen Ausschluss besonders problematisch ist. Deshalb betrifft das schwedische Gesetz zunächst genau diese Orte: Supermärkte und Apotheken.
Das ist kein vollständiges Bargeld-Comeback. Schweden wird nicht wieder zum Münz- und Scheine-Land. Die Mehrheit der Menschen wird weiter digital zahlen. Auch das neue Gesetz enthält Ausnahmen, etwa für bestimmte Läden ohne Personal oder Situationen, in denen Bargeldannahme Sicherheitsrisiken verursacht. Trotzdem ist der Schritt bemerkenswert, weil er die Richtung der Debatte verändert.
Vom Fortschrittsversprechen zur Systemfrage
Lange galt bargeldloses Bezahlen als eindeutiger Fortschritt: schneller, einfacher, effizienter. Für Händler sinkt der Aufwand mit Kassenbeständen, für Kunden wird der Alltag bequemer, für Zahlungsdienstleister entstehen neue Geschäftsmodelle. Doch die schwedische Entscheidung zeigt, dass Effizienz nicht das einzige Kriterium ist.
Je stärker Alltagszahlungen von digitalen Systemen abhängen, desto wichtiger werden Kontrolle, Zugang und Ausfallsicherheit. Wer betreibt die Infrastruktur? Was passiert bei Störungen? Wer bleibt ausgeschlossen? Und wie abhängig wird eine Gesellschaft von wenigen technischen Schnittstellen?
Für Deutschland ist der schwedische Kurswechsel besonders interessant. Hier wird Bargeld zwar noch deutlich häufiger genutzt, doch auch hier nimmt bargeldloses Bezahlen zu. Zugleich werden Bankfilialen und Geldautomaten vor allem im ländlichen Raum weniger. Die Frage lautet also nicht nur, ob Menschen bar bezahlen wollen, sondern ob sie es im Zweifel überhaupt noch können.
Bargeld ist mehr als Gewohnheit
Bargeld ist kein Sachwert im klassischen Sinn. Es ist keine Immobilie, kein Edelmetall, kein Kunstwerk. Aber es ist ein physischer Zugang zu Wert und Kaufkraft. Genau deshalb gehört die Debatte in eine Panorama-Rubrik rund um Werte, Sicherheit und Alltag: Bargeld macht sichtbar, dass Vermögen und Versorgung nicht nur auf Kontoständen beruhen, sondern auch auf funktionierenden Infrastrukturen.
Schwedens neues Gesetz ist damit keine romantische Rückkehr zur alten Kasse. Es ist ein nüchterner Hinweis darauf, dass moderne Systeme Ausweichwege brauchen. Eine Gesellschaft kann digital sein und trotzdem Bargeld schützen. Vielleicht ist gerade das die eigentliche Lehre: Fortschritt wird stabiler, wenn er nicht alles Alte abschafft, nur weil es weniger glänzt.
SK