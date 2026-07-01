Wenn digitales Bezahlen zum Risiko wird

Schweden galt lange als Vorbild der bargeldlosen Gesellschaft. Bezahlt wurde mit Karte, Smartphone oder Swish, Bargeld verschwand aus vielen Geschäften fast vollständig. Nun steuert das Land um: Lebensmittelgeschäfte und Apotheken müssen wieder Bargeld annehmen – aus Gründen der Sicherheit, Teilhabe und Krisenvorsorge.



Schweden geht beim Bezahlen einen Schritt zurück – oder genauer: einen Schritt zur Seite. Seit dem 1. Juli gilt ein neues Gesetz, das Lebensmittelgeschäfte und Apotheken verpflichtet, Bargeld anzunehmen. Damit korrigiert das Land eine Entwicklung, die international lange als besonders modern galt.

In kaum einem europäischen Land ist digitales Bezahlen so selbstverständlich wie in Schweden. Selbst kleine Beträge werden häufig mit Karte, Smartphone oder dem schwedischen Bezahldienst Swish beglichen. Viele Geschäfte hatten Bargeld komplett abgeschafft. Schilder mit dem Hinweis, dass nur bargeldlose Zahlungen akzeptiert werden, gehörten längst zum Alltag.

Doch was bequem ist, ist nicht automatisch robust. Genau an diesem Punkt setzt das neue Gesetz an. Die schwedische Regierung und die Zentralbank sehen Bargeld inzwischen wieder stärker als Teil einer widerstandsfähigen Infrastruktur. Es geht nicht um Nostalgie, sondern um die Frage, ob Menschen im Krisenfall noch bezahlen können.

Bargeld als Notfall-Infrastruktur

Die schwedische Zentralbank empfiehlt Erwachsenen, rund 1.000 Kronen in bar zu Hause zu haben. Das entspricht etwa 90 Euro. Der Betrag soll nicht große Rücklagen ersetzen, sondern im Ernstfall reichen, um das Nötigste kaufen zu können.

Hintergrund ist die Sorge, dass digitale Zahlungssysteme ausfallen können: durch technische Störungen, Cyberangriffe, Stromausfälle oder andere Krisen. Schweden hat solche Risiken bereits erlebt. 2021 legte ein Cyberangriff Hunderte Supermarktfilialen lahm. Wenn Kassensysteme, Kartenzahlung oder Internetverbindungen nicht funktionieren, wird eine vollständig digitale Zahlungswelt schnell verletzlich.

Bargeld ist in diesem Zusammenhang nicht nur Zahlungsmittel, sondern Redundanz. Es ist eine zweite Spur im System. Genau das macht es für eine hochdigitalisierte Gesellschaft wieder interessant: nicht als Hauptweg, sondern als Ausweichmöglichkeit.

Es geht auch um Teilhabe

Neben der Krisenvorsorge spielt Inklusion eine zentrale Rolle. Nicht alle Menschen können oder wollen digital bezahlen. Ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen, Menschen ohne Zugang zu bestimmten Bank- oder Smartphone-Diensten oder Personen mit geringer digitaler Sicherheit geraten in einer rein bargeldlosen Umgebung schnell unter Druck.