Elon Musk: Erster Billionär der Welt

Erstens sind Erfinder und Unternehmer in der Tat zweierlei. Viele große Erfinder waren keine Unternehmer, und viele erfolgreiche Unternehmer waren keine Erfinder. Aber die Behauptung, Elon Musk habe nichts erfunden, stimmt nicht. Er ist Mitinhaber zahlreicher Patente und hat an technischen Entwicklungen bei Tesla, SpaceX und anderen Unternehmen sehr aktiv mitgewirkt. Noch wichtiger ist jedoch: Die Vorstellung, nur derjenige sei ein Erfinder, der etwas völlig Neues aus dem Nichts erschafft, greift zu kurz. Die meisten Innovationen entstehen dadurch, dass bestehende Ideen verbessert, kombiniert oder in einem völlig neuen Maßstab umgesetzt werden. Das gilt für Thomas Edison ebenso wie für Henry Ford oder Steve Jobs. Bei Musk war die eigentliche Leistung, Technologien zu entwickeln, die viele Experten für unmöglich hielten: wiederverwendbare Raketen, massentaugliche Elektroautos oder ein globales Satelliten-Internet. Das ist weit mehr als bloße Verbesserung im Detail. Das versteht übrigens auch die Ökonomin Mariana Mazzucato nicht, wenn sie behauptet, nicht Steve Jobs, sondern der Staat habe das iPhone erfunden, weil viele der zugrunde liegenden Technologien staatlich gefördert wurden. Nach dieser Logik hätte Picasso nichts geschaffen, weil alle Farben, die er verwendete, schon vorher existierten. Innovation besteht aber nicht darin, die einzelnen Bausteine zu erfinden, sondern darin, sie auf eine neue und geniale Weise zu kombinieren. Genau das haben Jobs und Musk getan.

In Politik und Gesellschaft wird immer wieder ein Verbot von Superreichtum gefordert. Sie haben dazu gerade ein Buch geschrieben. Wie antworten Sie darauf?

In meinem Buch »ZERO-SUM MINDSET« setze ich mich ausgiebig mit dem Nullsummendenken auseinander, das die Basis solcher Forderungen ist. Hier nur so viel: Schauen wir uns mal die gängigen Milliardärs-Rankings von Forbes oder Bloomberg an, in welchen Ländern es keine Milliardäre gibt. Da werden entweder sehr arme Länder wie Bangladesh, Haiti, Afghanistan, Jemen, Eritrea und Südsudan oder arme und kommunistische Länder wie Kuba und Nordkorea genannt. Die meisten Milliardäre gibt es, bezogen auf die Bevölkerung, in Ländern wie Monaco, Singapur, Liechtenstein oder der Schweiz. Auch Schweden steht mit 43 Milliardären auf nur etwa zehn Millionen Einwohner sehr weit oben in diesem Ranking. Hätte Deutschland die gleiche Milliardärsdichte wie Schweden, müssten bei uns 344 Milliardäre leben, tatsächlich sind es nur halb so viele. Übrigens ist die Milliardärsdichte in den USA lange nicht so hoch wie in Schweden. Jetzt lautet die Frage doch nur, ob man lieber in einem Land wie Schweden und der Schweiz mit vielen Milliardären leben will oder in einem Land wie Kuba oder Eritrea, wo es keine Milliardäre gibt (wobei ich mir nicht sicher bin, ob der Diktator Kim nicht doch einer ist, aber Forbes berücksichtigt Politiker nicht).