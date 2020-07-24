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Silberpreise überflügeln Gold und erreichen Siebenjahreshoch

2 Min.

Von 
24.07.2020
Silberpreise überflügeln Gold und erreichen Siebenjahreshoch
©Depositphotos.com/delionphoto
Die Silberpreise sind auf den höchsten Stand seit sieben Jahren gestiegen. Der fallende US-Dollar und eine Rekordtief bei den Zinsen fördern den Run auf sichere Anlagemöglichkeiten. Um mehr als 18 Prozent hat das Edelmetall diese Woche zugelegt, auf einen Höchststand von 23,24 US-Dollar die Unze, wie CNN Business berichtet. In diesem Jahr sind die Silberpreise um 28 Prozent gestiegen.

Das übertrifft sogar die Gewinne bei Gold. Über 1.800 US-Dollar pro Unze ist Gold gestiegen und nähert sich nun einem Allzeithoch von 1.920 US-Dollar, das 2011 erreicht wurde. Der Anstieg liegt seit dem Jahresbeginn bei 24 Prozent.

Investoren suchen aufgrund der befürchteten globalen Rezession durch die Coronakrise nach einer verlässlichen Wertanlage. Der schwache Dollar ermöglicht es auch ausländischen Investoren, günstiger in Gold und Silber investieren zu können. Andere sichere Anlagen, wie US-Staatsanleihen sind durch das Rekordtief der Zinsen deutlich weniger attraktiv.

In der Fertigung von Elektrofahrzeugen ist Silber eine Schlüsselkomponente. Wie CNN Business berichtet, kommt die Hälfte der Nachfrage nach Silber von industriellen Käufern. Voraussichtlich wird das oft als „Edelmetall des armen Mannes“ bezeichnete Silber noch weiter im Preis steigen.

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