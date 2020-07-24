Silberpreise überflügeln Gold und erreichen Siebenjahreshoch

Das übertrifft sogar die Gewinne bei Gold. Über 1.800 US-Dollar pro Unze ist Gold gestiegen und nähert sich nun einem Allzeithoch von 1.920 US-Dollar, das 2011 erreicht wurde. Der Anstieg liegt seit dem Jahresbeginn bei 24 Prozent.
In der Fertigung von Elektrofahrzeugen ist Silber eine Schlüsselkomponente. Wie CNN Business berichtet, kommt die Hälfte der Nachfrage nach Silber von industriellen Käufern. Voraussichtlich wird das oft als „Edelmetall des armen Mannes“ bezeichnete Silber noch weiter im Preis steigen.