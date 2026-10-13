Schwarzes Gold gegen gelbes Gold

Gold gilt als Krisenwährung. Doch ausgerechnet die Eskalation des Nahostkonflikts könnte dem Edelmetall zunehmend schaden. Steigende Ölpreise heizen die Inflation an, treiben Zinserwartungen und stärken den US-Dollar. Die Großbanken HSBC und Bank of America haben ihre Erwartungen an den Goldmarkt deshalb zurückgenommen. Dahinter steht ein wirtschaftlicher Zusammenhang, der die übliche Vorstellung vom sicheren Hafen auf die Probe stellt.

Wenn geopolitische Konflikte eskalieren, suchen Anleger häufig Zuflucht in Gold. Das Edelmetall gilt als Wertaufbewahrungsmittel, das unabhängig von staatlichen Zahlungsversprechen existiert und gerade in unsicheren Zeiten gefragt ist. Doch die derzeitige Entwicklung am Goldmarkt folgt einer anderen Logik: Während der Krieg im Nahen Osten die Energieversorgung belastet und die Unsicherheit hoch bleibt, haben steigende Ölpreise und Zinsen den Goldpreis unter Druck gesetzt.

Am 12. Oktober verlor Gold rund 0,6 Prozent und fiel auf etwa 4.169 US-Dollar je Feinunze. Gleichzeitig stiegen die Ölpreise infolge neuer Angriffe auf die Energieinfrastruktur Saudi-Arabiens. Einen Tag später erholte sich Gold wieder leicht, während Ölpreise und Dollar nachgaben.

Die gegenläufigen Bewegungen verdeutlichen, weshalb die Goldpreisentwicklung derzeit nicht allein anhand geopolitischer Risiken erklärt werden kann. Entscheidend ist zunehmend, welche wirtschaftlichen Folgen die Konflikte auslösen.

In diesem Umfeld haben zwei internationale Großbanken ihre Einschätzungen zum Goldmarkt überarbeitet. Während HSBC seine mittelfristigen Prognosen moderat zurücknahm, warnt die Bank of America vor erheblichen Kursverlusten, falls die Ölpreise weiter steigen.

Warum teures Öl zum Problem für Gold wird

Der Zusammenhang beginnt beim Ölpreis. Steigt Rohöl über längere Zeit deutlich im Preis, verteuern sich nicht nur Benzin, Diesel und Heizenergie. Auch Transportkosten, industrielle Produktion und zahlreiche Vorprodukte können betroffen sein.

Unternehmen versuchen, höhere Kosten teilweise an ihre Kunden weiterzugeben. Dadurch kann der Inflationsdruck zunehmen, selbst wenn die gesamtwirtschaftliche Nachfrage schwächer wird.

Für Zentralbanken entsteht daraus ein schwieriges Problem. Einerseits belasten hohe Energiepreise Unternehmen und Verbraucher und können das Wirtschaftswachstum bremsen. Andererseits erschweren sie die Rückkehr zu einer niedrigen und stabilen Inflation.

Eine Notenbank, die deshalb ihre Zinsen länger hoch halten oder sogar weiter anheben muss, verändert zugleich die Attraktivität von Gold.

Das Edelmetall wirft selbst keine laufenden Zinsen ab. Steigen die Renditen von Staatsanleihen oder anderen vergleichsweise sicheren Zinsanlagen, erhöhen sich die sogenannten Opportunitätskosten der Goldhaltung: Anleger verzichten auf höhere Zinserträge, wenn sie stattdessen unverzinstes Gold besitzen.

Hinzu kommt die Entwicklung des US-Dollars. Höhere amerikanische Zinsen können die Nachfrage nach Dollar-Anlagen stärken. Wertet der Dollar auf, verteuert sich das international in US-Dollar gehandelte Gold für Käufer aus anderen Währungsräumen, sofern deren Landeswährungen nicht entsprechend mitsteigen.

Der Nahostkonflikt wirkt damit auf zwei Wegen auf den Goldmarkt. Die geopolitische Unsicherheit kann die Nachfrage nach einem sicheren Hafen erhöhen. Ein anhaltender Ölpreisschock kann gleichzeitig Inflation, Zinserwartungen und Dollar stärken und dadurch den Goldpreis belasten.

Welche Wirkung überwiegt, hängt von der jeweiligen wirtschaftlichen und geldpolitischen Situation ab.

Bank of America rechnet mit weiteren Rückschlägen

Die Analysten der Bank of America haben ihre kurzfristige Einschätzung Anfang Oktober deutlich vorsichtiger formuliert. Für das vierte Quartal 2026 erwarten sie einen durchschnittlichen Goldpreis von rund 4.000 US-Dollar je Feinunze. Zwischenzeitlich halten sie einen Rückgang auf 3.750 Dollar für möglich.

Noch deutlicher fällt ein Stressszenario für das kommende Jahr aus. Sollte der Nahostkonflikt anhalten und der Ölpreis auf 150 US-Dollar je Barrel steigen, könnte Gold 2027 nach Berechnungen der Bank im Jahresdurchschnitt auf rund 3.500 Dollar fallen.

Dabei handelt es sich ausdrücklich nicht um die Basisprognose. Die Bank beschreibt ein mögliches Ergebnis unter besonders ungünstigen Voraussetzungen.

An ihrem grundsätzlich positiven längerfristigen Ausblick hält sie fest. In einer am 12. Oktober veröffentlichten Analyse nennt Bank of America für 2027 einen durchschnittlichen Goldpreis von 4.813 Dollar.

Zwischen dem optimistischeren Basisszenario und dem ölpreisgetriebenen Stressszenario liegen damit mehr als 1.300 Dollar je Feinunze. Die erhebliche Differenz unterstreicht, wie empfindlich die Prognosen auf Annahmen über Energiepreise, Inflation und Geldpolitik reagieren.

Die Bank erwartet, dass eine nachhaltige Erholung des Goldpreises vor allem dann wahrscheinlicher wird, wenn die Inflationssorgen nachlassen, der US-Dollar seine Aufwertung beendet und die amerikanische Notenbank von ihrem restriktiven geldpolitischen Kurs abrückt.

Auch HSBC wird vorsichtiger

Die britische Großbank HSBC hat ihre durchschnittliche Goldpreisprognose für 2026 von 4.560 auf 4.490 US-Dollar je Feinunze gesenkt. Für 2027 reduzierte sie ihre Erwartung von 4.925 auf 4.825 Dollar.

Bereits im Juli hatte HSBC ihre Prognosen deutlich zurückgenommen. Die erneute Anpassung zum Oktober fällt im Vergleich dazu moderat aus.

Wichtig ist die Unterscheidung zwischen Jahresdurchschnitt und Jahresendkurs. Die für 2026 erwarteten 4.490 Dollar beschreiben den durchschnittlichen Goldpreis über das gesamte Kalenderjahr. Daraus lässt sich nicht unmittelbar ableiten, welchen Kurs HSBC für den Dezember erwartet.

Die Bank geht weiterhin davon aus, dass der langfristige Anlagebedarf und die Nachfrage institutioneller Investoren den Goldmarkt unterstützen können. Kurzfristig hält sie jedoch zusätzlichen Preisdruck für möglich.

Besonders aufmerksam beobachten die Analysten die Marke von 4.000 Dollar. In diesem Bereich könnte die Nachfrage der Zentralbanken nach Einschätzung von HSBC wieder stärker werden und den Preis stabilisieren.

Ob sich daraus tatsächlich ein belastbarer Boden entwickelt, lässt sich allerdings nicht allein aus einer Preisprognose ableiten. Entscheidend ist, ob Käufer bei fallenden Kursen in ausreichendem Umfang zusätzliche Nachfrage erzeugen.

Könnten Zentralbanken plötzlich Gold verkaufen?