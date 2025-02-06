Ein Schluck kann Millionen kosten

Alternative Sachwerte werden als Teil des Vermögensschutzes immer interessanter. Neben Uhren, Sneakern, Kunst oder Oldtimern ist ausgewählter Whisky eine spannende Anlagemöglichkeit mit langer Tradition. Die Renditemöglichkeiten sind hierbei unterschiedlich und können sehr schwanken. Zunächst ist Whisky einfach ein Produkt. Einen guten Whisky herzustellen, bedarf mehrerer Schritte, die über die Qualität des fertigen Produktes entscheiden. Malzen, gären, destillieren, in den richtigen Fässern reifen lassen – all das gehört dazu und entscheidet darüber, wieviel eine Flasche im Handel kostet. Hier sind die Preise kaufmännisch sinnvoll kalkuliert. Doch auf dem Sammlermarkt endet das Kalkulieren, denn hier geht es fast ausschließlich um Emotionen.
Nur so ist zu erklären, dass zum Beispiel eine Flasche »The Macallan 1926 Adami« bei einer Auktion im Jahr 2023 in London knapp 2,5 Millionen Euro erzielt hat. Zuvor lag der Rekord für eine 0,75-Liter-Flasche »The Macallan 1926 Fine and Rare« bei knapp 1,5 Millionen Pfund. Es gibt sicher nicht viele Produkte, die aus Getreide hergestellt werden und derartige Preise erzielen.