Ein Schluck kann Millionen kosten

Alternative Sachwerte werden als Teil des Vermögensschutzes immer interessanter. Neben Uhren, Sneakern, Kunst oder Oldtimern ist ausgewählter Whisky eine spannende Anlagemöglichkeit mit langer Tradition. Die Renditemöglichkeiten sind hierbei unterschiedlich und können sehr schwanken. Zunächst ist Whisky einfach ein Produkt. Einen guten Whisky herzustellen, bedarf mehrerer Schritte, die über die Qualität des fertigen Produktes entscheiden. Malzen, gären, destillieren, in den richtigen Fässern reifen lassen – all das gehört dazu und entscheidet darüber, wieviel eine Flasche im Handel kostet. Hier sind die Preise kaufmännisch sinnvoll kalkuliert. Doch auf dem Sammlermarkt endet das Kalkulieren, denn hier geht es fast ausschließlich um Emotionen.