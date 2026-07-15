Bargeld, Beständigkeit und Burggraben

Doch nicht nur die Frage nach der Form des Geldes beschäftigt die Anleger derzeit. Auch die Suche nach beständigen Werten rückt zunehmend in den Mittelpunkt – gerade in einer Zeit, die von politischen Spannungen geprägt ist. Claus Vogt greift in seinem Marktkommentar deshalb die jüngsten Entwicklungen am Ölmarkt auf und zeigt, welche Chancen sich daraus für Investoren im Energiesektor ergeben können. Doch für den Erfolg eines Investments sind nicht allein einzelne Marktbewegungen entscheidend. Welche Kriterien dabei helfen können, qualitativ hochwertige Unternehmen zu identifizieren, veranschaulichen gleich zwei Texte in der aktuellen Ausgabe: So zeigt Buffett-Experte David Bader-Egger in einem Gastbeitrag, wie sich anhand des Burggraben-Konzepts Unternehmen mit langfristigen Wettbewerbsvorteilen erkennen lassen und David Gardner richtet im Buchauszug den Fokus auf die Fragen, die sich Anleger vor einer Investition stellen sollten. Den Ferienbeginn nimmt indes Christoph A. Scherbaum zum Anlass, um über das Depot zu sprechen. Woran Anleger erkennen, ob ihre Strategie langfristig trägt, erfahren Sie in seiner Kolumne.