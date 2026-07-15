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Bargeld, Beständigkeit und Burggraben

Was beim Vermögensaufbau wirklich zählt

Die Barzahlung verliert an Bedeutung – und das nicht nur in nordeuropäischen Ländern wie Norwegen und Schweden. Auch in Deutschland schreitet diese Entwicklung voran: Selbst Parkautomaten akzeptieren vielerorts keine Barzahlung mehr. Und erst kürzlich zeigte sogar eine Studie der Bundesbank, dass bargeldlose Zahlungsverfahren im Jahr 2025 hierzulande erstmals überwogen. »Rettet unser Bargeld« – das ist das Credo von Prof. Dr. Max Otte. Kaum etwas könnte daher zeitgemäßer sein als ein Auszug aus seinem gleichnamigen Buch, der die Coverstory dieser Ausgabe bildet. Darin widmet sich der Ökonom und Publizist der Frage, warum das Bargeld für viele Menschen weit mehr ist als nur ein Zahlungsmittel und welche Risiken eine zunehmend digitale Finanzwelt mit sich bringen kann.

2 Min.

Von 
15.07.2026

Doch nicht nur die Frage nach der Form des Geldes beschäftigt die Anleger derzeit. Auch die Suche nach beständigen Werten rückt zunehmend in den Mittelpunkt – gerade in einer Zeit, die von politischen Spannungen geprägt ist. Claus Vogt greift in seinem Marktkommentar deshalb die jüngsten Entwicklungen am Ölmarkt auf und zeigt, welche Chancen sich daraus für Investoren im Energiesektor ergeben können. Doch für den Erfolg eines Investments sind nicht allein einzelne Marktbewegungen entscheidend. Welche Kriterien dabei helfen können, qualitativ hochwertige Unternehmen zu identifizieren, veranschaulichen gleich zwei Texte in der aktuellen Ausgabe: So zeigt Buffett-Experte David Bader-Egger in einem Gastbeitrag, wie sich anhand des Burggraben-Konzepts Unternehmen mit langfristigen Wettbewerbsvorteilen erkennen lassen und David Gardner richtet im Buchauszug den Fokus auf die Fragen, die sich Anleger vor einer Investition stellen sollten. Den Ferienbeginn nimmt indes Christoph A. Scherbaum zum Anlass, um über das Depot zu sprechen. Woran Anleger erkennen, ob ihre Strategie langfristig trägt, erfahren Sie in seiner Kolumne.

Den gesamten Beitrag »Bargeld, Beständigkeit und Burggraben« und weitere interessante Texte lesen Sie im aktuellen SACHWERT Magazin ePaper Ausgabe 166 -> LINK

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