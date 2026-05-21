Weltbild oder Wohlstand?

Rund zehn Prozent der Haushalte in Deutschland besitzen etwa die Hälfte des Nettovermögens – so lautet das Ergebnis einer Untersuchung der Deutschen Bundesbank, welches regelmäßig Anlass zu gesellschaftlicher Kritik bietet. Gleichzeitig wird vor dem Hintergrund der aktuellen Wirtschaftslage deutlich: Das Sparbuch reicht für den langfristigen Vermögensaufbau längst nicht mehr aus. Wer seinen finanziellen Status verbessern will, wird an den Kapitalmärkten kaum mehr vorbeikommen! Zwischen diesem theoretischen Wissen und der praktischen Umsetzung besteht allerdings eine deutliche Diskrepanz – mit fatalen Folgen für die Volkswirtschaft. Den möglichen Ursachen widmet sich Dr. Dr. Rainer Zitelmann in unserer Coverstory. Hier analysiert der Historiker, Soziologe und Bestseller-Autor die Entstehung des Feindbilds Reichtum, beleuchtet die Rolle medialer Erzählungen und zeigt, welche Folgen das Schweigen wohlhabender Investoren für wirtschaftliche Debatten haben kann.