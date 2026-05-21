Weltbild oder Wohlstand?

Rund zehn Prozent der Haushalte in Deutschland besitzen etwa die Hälfte des Nettovermögens – so lautet das Ergebnis einer Untersuchung der Deutschen Bundesbank, welches regelmäßig Anlass zu gesellschaftlicher Kritik bietet. Gleichzeitig wird vor dem Hintergrund der aktuellen Wirtschaftslage deutlich: Das Sparbuch reicht für den langfristigen Vermögensaufbau längst nicht mehr aus. Wer seinen finanziellen Status verbessern will, wird an den Kapitalmärkten kaum mehr vorbeikommen! Zwischen diesem theoretischen Wissen und der praktischen Umsetzung besteht allerdings eine deutliche Diskrepanz – mit fatalen Folgen für die Volkswirtschaft. Den möglichen Ursachen widmet sich Dr. Dr. Rainer Zitelmann in unserer Coverstory. Hier analysiert der Historiker, Soziologe und Bestseller-Autor die Entstehung des Feindbilds Reichtum, beleuchtet die Rolle medialer Erzählungen und zeigt, welche Folgen das Schweigen wohlhabender Investoren für wirtschaftliche Debatten haben kann.
Währenddessen richtet Gastautor Marc Friedrich den Blick auf die Rolle des Staates. Warum die Ursache für die aktuellen wirtschaftlichen Herausforderungen seiner Ansicht nach vor allem auf der Ausgabeseite zu finden ist und welche Aspekte dringend in die politische Debatte aufgenommen werden sollten, erfahren Sie in seinem Beitrag. Selbstverständlich stehen neben den gesellschaftlichen Entwicklungen auch konkrete Investmentchancen im Fokus dieses ePapers: Während der Börsen-Kenner Christoph A. Scherbaum vor allem zu Baustein-Aktien rät, sieht Marktkommentator Claus Vogt bei industriellen Rohstoffen attraktive Perspektiven. Die zukünftige Relevanz physischer Werte war auch auf der Invest-Messe im April Gegenstand fachlicher Diskussionen. Eine Zusammenfassung der wichtigsten Themen und Einschätzungen hochkarätiger Experten finden Sie in der Nachberichterstattung in dieser Ausgabe.