Loslassen können

Sonnencreme, Reisepass, Depot in Ruhe lassen. Warum der cleverste Move vor dem Urlaub darin besteht, gar keinen zu machen. Die ersten Bundesländer sind schon in den Sommerferien, die Autobahnen füllen sich, und auch bei mir liegt der Koffer schon halb gepackt in der Ecke. Und wie jedes Jahr um diese Zeit erreicht mich dieselbe Frage von Freunden, Bekannten und Lesern: »Was mache ich eigentlich mit meinem Depot, bevor ich für zwei Wochen offline bin?«

Meine Antwort ist inzwischen zum Ritual geworden und sie überrascht die meisten: »Machen Sie möglichst wenig. Packen Sie den Koffer. Lassen Sie das Depot in Ruhe. Und kommen Sie erholt zurück.«

Ich weiß, das klingt fast fahrlässig. Die Märkte machen schließlich keine Sommerpause – Zinsentscheidungen, Quartalszahlen, geopolitische Überraschungen, dazwischen die nächste KI-Meldung, die alles verändern soll. Aber genau hier liegt der Punkt, den ich in den letzten Jahren immer wieder bestätigt sah: Ihr Depot muss das nicht in Echtzeit begleiten. Nicht, wenn es vernünftig aufgestellt ist.