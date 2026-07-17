Bargeldabschaffung und digitaler Euro

n den Jahren 2020 bis 2022 wurde im Zuge der sogenannten COVID-»Pandemie« unsere Freiheit so stark eingeschränkt, wie sonst nur in Kriegszeiten oder totalitären Staaten. Nach einer kurzen Phase der Lockerung soll nun mit der Einführung des digitalen Euro die totale Kontrolle über unser Leben zementiert werden. In dieser Schrift zeige ich auf, welche Interessen hinter der mit aller Macht betriebenen digitalen Transformation stehen, welche Folgen das für Ihr Leben und Ihre Privatsphäre hat und was Sie tun können, um Ihre Privatsphäre und Ihre ökonomische Souveränität zu schützen.

Der »War on Cash«, der »Krieg gegen das Bargeld« begann in Deutschland mit einem Paukenschlag: Der ehemalige IWF-Chefökonom Kenneth Rogoff hielt im November 2014 im Münchner ifo-Institut einen Vortrag, in dem er das Bargeld diffamierte und die Vorzüge elektronischer Zahlungssysteme anpries. Rogoff war sich nicht zu schade, Bilder zu zeigen, auf denen Bündel von Bargeld, Päckchen von Rauschgift und Maschinenpistolen nebeneinander zu sehen waren. Der Inhalt dieser kruden Botschaft: Bargeld fördere Kriminalität und Terrorismus.