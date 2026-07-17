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Bargeldabschaffung und digitaler Euro

Das Ende von Demokratie und Freiheit

Auszug aus dem Buch »Rettet unser Bargeld« von Prof. Dr. Max Otte

Nachdem wir uns 2002 von der D-Mark verabschieden und nach 2010 hinnehmen mussten, dass die Europäische Union zu einer Schulden- und Transferunion umgestaltet wurde, begann im Jahr 2014 ein massiver Propagandafeldzug gegen das Bargeld. Schnell folgten tatsächliche Einschränkungen für Bargeld im Zahlungsverkehr. Mit erschreckender Geschwindigkeit werden nun Banknoten und Geldmünzen aus dem Verkehr gedrängt und durch digitale Zahlungsmittel ersetzt.  

 

2 Min.

Erschienen in Ausgabe 166, am 15.07.2026
Von 
17.07.2026
©Alexander Heil

n den Jahren 2020 bis 2022 wurde im Zuge der sogenannten COVID-»Pandemie« unsere Freiheit so stark eingeschränkt, wie sonst nur in Kriegszeiten oder totalitären Staaten. Nach einer kurzen Phase der Lockerung soll nun mit der Einführung des digitalen Euro die totale Kontrolle über unser Leben zementiert werden. In dieser Schrift zeige ich auf, welche Interessen hinter der mit aller Macht betriebenen digitalen Transformation stehen, welche Folgen das für Ihr Leben und Ihre Privatsphäre hat und was Sie tun können, um Ihre Privatsphäre und Ihre ökonomische Souveränität zu schützen.

Der »War on Cash«, der »Krieg gegen das Bargeld« begann in Deutschland mit einem Paukenschlag: Der ehemalige IWF-Chefökonom Kenneth Rogoff hielt im November 2014 im Münchner ifo-Institut einen Vortrag, in dem er das Bargeld diffamierte und die Vorzüge elektronischer Zahlungssysteme anpries. Rogoff war sich nicht zu schade, Bilder zu zeigen, auf denen Bündel von Bargeld, Päckchen von Rauschgift und Maschinenpistolen nebeneinander zu sehen waren. Der Inhalt dieser kruden Botschaft: Bargeld fördere Kriminalität und Terrorismus.

Den gesamten Beitrag »Bargeldabschaffung und digitaler Euro« und weitere interessante Texte lesen Sie im aktuellen SACHWERT Magazin ePaper Ausgabe 166 -> LINK

 

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