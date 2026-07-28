Ölkrise? Große Chancen für Anleger

Kurz vor Ausbruch des Israel/USA-Irankriegs kam es bereits zu einem Anstieg des Ölpreises von 55 US-Dollar pro Barrel der Marke WTI auf 65 US-Dollar – manche Marktteilnehmer erfahren eben mehr als andere. Als dann die ersten Raketen flogen, schoss der Ölpreis in wenigen Tagen bis auf 120 US-Dollar in die Höhe. Inzwischen ist er in den Bereich von 70 US-Dollar zurückgekehrt.

Der durch diesen Krieg ausgelöste Anstieg des Ölpreises sorgte unter anderem um Punkt zwölf Uhr an deutschen Zapfsäulen für Aufruhr. Diese Folge mag nun zwar vorüber sein, die Belastung der Weltwirtschaft durch die drei Monate lang erheblich höheren Energiepreise hingegen nicht.