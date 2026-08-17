Technologie im Trend

Währenddessen steht der erfahrene Marktkommentator Claus Vogt der Begeisterung rund um den Einsatz Künstlicher Intelligenz zurückhaltend gegenüber. In seinem aktuellen Text geht er der Frage nach, ob der aktuelle Hype bereits Züge einer Blase trägt. Auch bei Kryptowährungen scheiden sich bekanntlich die Geister: Während die einen Bitcoin und Co. als wegweisende Form der Wertanlage betrachten, handelt es sich für die anderen dabei vor allem um spekulative Investments. Bestsellerautorin und »Finanzdiva« Katja Eckardt hat sich dennoch auf die Krypto-Piste gewagt. In ihrem Gastbeitrag schildert sie ihre Erfahrungen und erklärt, was angehende Krypto-Investorinnen vor dem ersten Schritt wissen sollten. Doch wie stabil sind die Märkte eigentlich in einem Umfeld, das jederzeit von der nächsten Krise oder einer digitalen Innovation erschüttert werden kann? Unter der Oberfläche scheint bereits eine größere Unruhe zu herrschen, als es die Kurse derzeit vermuten lassen; so sieht es jedenfalls Christoph A. Scherbaum. In seinem aktuellen Beitrag richtet der Kolumnist daher seinen Blick auf die vermeintlich kleinen Börsenbeben.