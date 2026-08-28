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Teufelszeug Kryptowährungen

Ein Gastbeitrag von Katja Eckardt

Homeoffice, geschlossene Kindergärten, Homeschooling: Willkommen in meiner Welt. Mein Arbeitsalltag ist schräg. Mama, Ehefrau, Finanzdiva, Börsen-Junkie. Das geht runter wie Öl. Während ich diesen Text schreibe, läuft die Waschmaschine auf Hochtouren, der Trockner ruft, ich koche und schau mir Yaniv Tals Präsentation auf YouTube an. Erwischt! Sie fragen sich jetzt wahrscheinlich: Wer ist das denn? Wo wir schon beim Thema wären. 

2 Min.

Erschienen in Ausgabe 167, am 17.08.2026
Von 
28.08.2026
©Depositphotos / nuttapongmohock02, Photogenika

Ab auf die Krypto-Piste!

Keine Angst! Ich werfe Sie jetzt nicht ins eiskalte Coin-Gewässer. Besser: Es erwartet Sie eine lauwarme Brühe mit vielversprechenden Tipps, die Ihnen Lust auf ein kleines Krypto-Abenteuer machen. Meins begann im Januar 2021. Und ich muss sagen: Ich hatte selten so viel Spaß. Was sich beim Coin-Shopping als besonders hilfreich erwiesen hat, lege ich Ihnen jetzt ans Herz. Kurz und knackig. Es folgen ein paar Haushaltstipps für den Krypto-Einstieg. Von mir. Für Sie. Los geht’s!

Warum?

Zugegeben: Ich als dreifache Helikopter-Mama fand Bitcoin & Co. anfangs gar nicht cool. Das Teufelszeug war für mich keine Grundlage für den langfristigen Vermögensaufbau. In meinen Augen waren Kryptowährungen spekulativ – etwas, das blutjungen, unerschrockenen Lifestyle-Börsianern Spaß macht, die den ultimativen Rendite-Kick suchen. Zudem hat mich die Idee abgeschreckt, dass man seine Coins auf einer Cold Wallet (= Krypto-Geldbörse) vor digitalen Langfingern schützen soll – eine Tatsache, die technisches Geschick erfordert. Etwas, das ich nicht habe. Und jetzt fragen Sie sicherlich: Warum hat die jetzt plötzlich Bock auf Krypto? Nennen Sie mich Spätzünder, aber es scheint, die Welt gerät immer mehr aus den Fugen. Stichwort: Corona-Pandemie, Lieferengpässe, Wirtschaft im Dauer-Krisenmodus und verheerende Staatsschuldenexplosion.

Den gesamten Beitrag »Teufelszeug Kryptowährungen« und weitere interessante Texte lesen Sie im aktuellen SACHWERT Magazin ePaper Ausgabe 167 -> LINK

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