Das Schweigen der Milliardäre

• »Wall Street«: Ein reicher Börsenmakler möchte die Firma Bluestar Airlines nach der Übernahme zerschlagen und in Einzelteilen verkaufen. Damit wird er Hunderte von Arbeiterfamilien in den Ruin treiben.

• »The Wolf of Wall Street«: Ein Investmentbanker und seine Firma beteiligen sich an Pennystocks und verbreiten anschließend falsche Nachrichten, bzw. Gerüchte über das Unternehmen, um den Aktienkurs in die Höhe zu treiben und so ein Vermögen zu machen.

• »Ocean’s 13«: Ein reicher Casino-Besitzer betrügt seinen weniger reichen Geschäftspartner, um sich dessen Spielbank anzueignen, und nimmt dabei auch den Herzinfarkt des anderen in Kauf.

Kein Tag vergeht, ohne dass von SPD und LINKEN Parolen gegen »Reiche«, »Superreiche« und »Besserverdiener« verbreitet werden. Reiche sind beliebte Feindbilder. Ein zentraler Vorwurf lautet, sie schadeten der Demokratie, weil sie überproportional Einfluss ausübten. Mehrheit sieht politische Macht der Reichen als Problem In den Jahren 2021 und 2022 wurde in 34 Ländern eine repräsentative Befragung über die Einstellung zu Marktwirtschaft und Kapitalismus durchgeführt. Unter anderem wurden den Befragten 18 positive und negative Aussagen über den Kapitalismus vorgelegt. Das Ergebnis zeigt, was die Menschen am Kapitalismus besonders stört – und was sie an ihm schätzen bzw. was sie weniger stört. In 33 von 34 Ländern (die einzige Ausnahme ist Vietnam) gehört die kritische Aussage »Der Kapitalismus ist von Reichen dominiert, sie bestimmen die Politik« zu den fünf am häufigsten genannten. Dies ist auch das Thema des Buches von John O. McGinnis, »Why Democracy Needs the Rich« (Encounter Books, New York, London 2026). Im Unterschied zu anderen Büchern geht es nicht primär um den – je nach Standpunkt des Autors – positiven oder negativen Beitrag von Reichen zur Wirtschaft. Das Hauptthema ist, wie der Buchtitel sagt, warum die Reichen für das Funktionieren einer demokratischen Gesellschaft wichtig sind. Oft wird Demokratie einfach als Herrschaft der Mehrheit verstanden, wobei jeder Bürger gleich viel Einfluss hat. McGinnis betont demgegenüber den Unterschied zwischen einer direkten und einer repräsentativen Demokratie. »Die Vorstellung, dass jeder in unserer Demokratie auch nur annähernd gleichen Einfluss ausüben kann, ist grundsätzlich unrealistisch.«

Reiche als Gegengewicht

Tatsächlich gebe es Gruppen, so McGinnis, die weitaus mehr Einfluss haben, so etwa Journalisten, Intellektuelle und Unterhaltungskünstler. Besonders diese Gruppen haben eine ziemlich homogene politische Meinung. Untersuchungen zeigten beispielsweise, dass an amerikanischen Universitäten das Verhältnis zwischen Professoren mit linker und konservativer Gesinnung 13:1 sei. Auch in den Medien und der Unterhaltungsindustrie (Hollywood) dominierten linke Meinungen sehr stark. Diese Gruppen formten die öffentliche Meinung und hätten weit mehr Einfluss als der durchschnittliche Bürger.