Auf der Suche nach Sammlerwein

In Wein zu investieren ist ein Ansatz, der immer mehr Liebhaber und Sammler anzieht. Wein ist ein materieller Vermögenswert, der für seine Fähigkeit bekannt ist, im Laufe der Zeit an Wert zu gewinnen. Wenige Weine eignen sich für Investitionen. Bei Vega Sicila Unico kann man von einem Trophy Wein sprechen, der sich für eine langfristige Anlage in Spitzenweine anbietet. Eine Investition in Vega Sicilia benötigt einen langen Atem.
Ein Weinsammler oder Investor genießt jedoch bereits ab Erwerb die Vorteile der Asset-Diversifikation, Inflationsschutz als auch die Option des direkten Konsums. Nachfolgend ist die Preisentwicklung ausgewählter Jahrgänge dokumentiert. Das von Eloy Lecanda bereits in 1864 geründete Weingut liegt im Herzen des Ribera-del-Duero nahe Valbuena del Duero. Im Jahr 1897 erwarb die Familie Herrero Vázquez das Weingut und verantwortete die Weinproduktion für viele Jahrzehnte.
Seit 1982 steht die Familie Álvarez an der Spitze von Vega Sicilia. Neben dem Erwerb von Vega Sicilia entwickelte die Familie parallel auch das Gut Alión, welches in direkter Nähe zum Mutterweingut für einen moderneren Weinstil steht und sich damit vom puren Klassizismus von Vega Sicilia unterscheidet. Des Weiteren ist die Familie Alvarez ebenfalls in Toro (Pintia), in Tokaj (Oremus) und in der Rioja (Macán) aktiv.