Auf der Suche nach Sammlerwein

In Wein zu investieren ist ein Ansatz, der immer mehr Liebhaber und Sammler anzieht. Wein ist ein materieller Vermögenswert, der für seine Fähigkeit bekannt ist, im Laufe der Zeit an Wert zu gewinnen. Wenige Weine eignen sich für Investitionen. Bei Vega Sicila Unico kann man von einem Trophy Wein sprechen, der sich für eine langfristige Anlage in Spitzenweine anbietet. Eine Investition in Vega Sicilia benötigt einen langen Atem.