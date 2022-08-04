Zurückhaltung bei Investitionen: Ölkonzerne geben Rekordgewinne an Aktionäre weiter

Die fünf größten westlichen Ölkonzerne haben durch die hohen Ölpreise satte Gewinne gemacht und schütten jetzt Dividenden und Aktienrückkäufe in Höhe von fast 30 Milliarden Euro aus. BP, Shell, TotalEnergies, Chevron und Exxon wollen die Gewinne, die laut dem Onlineportal »t-online« insgesamt rund 60 Milliarden Euro betragen, nicht in neue Öl- und Gasprojekte investieren und stattdessen an die Aktionäre ausschütten. Zwar werden laufende und bereits geplante Projekte der Konzerne weitergeführt, doch mit langfristigen Zielen halten sie sich zurück und beobachten angesichts der wirtschaftlichen und klimapolitischen Lage die künftige Nachfrage.