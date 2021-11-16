Zinn-Recycling reduziert Kosten und schützt die Umwelt

Das Zinn sammelt Andreas Heubach auf zwei einfachen Wegen ein: Verkaufs-Interessenten können zum einen direkt im Ladengeschäft in unmittelbarer Nähe des Autobahnkreuzes »A3 A6 A9 Schwaig« vorbeikommen, Wiegen und Analyse persönlich mitverfolgen und den Ankaufsbetrag gleich in bar erhalten. Erscheint die Anfahrt zum Firmensitz in der Nähe von Nürnberg zu aufwendig und/oder die Menge zu gering, sendet Andreas Heubach DHL-Paketscheine per E-Mail zu, die dann für den unkomplizierten Versand genutzt werden können. Die Zahlung erfolgt umgehend per Online-Überweisung. Eintreffen, Auspacken und Wiegen der Zinn-Sendungen werden lückenlos per Videokamera dokumentiert. Andreas Heubach, der das Familienunternehmen in der 3. Generation führt, legt traditionell großen Wert auf transparente und seriöse Abläufe und hundertprozentige Kundenzufriedenheit. Privatverkäufer schlagen mit dieser Methode gleich zwei Fliegen mit einer Klappe: Abstellkammern und Dachböden werden unkompliziert »ausgedünnt«, gleichzeitig wird wieder Geld ins Portemonnaie gespült.