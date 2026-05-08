Rohstoffmärkte drehen: Warum Öl plötzlich massiv unter Druck gerät

Besonders relevant ist die Entwicklung für die Inflation. Die stark gestiegenen Energiepreise hatten zuletzt weltweit Sorgen vor einer neuen Inflationswelle ausgelöst. Fallende Ölpreise könnten nun den Druck auf Notenbanken reduzieren und Hoffnungen auf sinkende Zinsen stärken. Genau darauf reagieren derzeit auch die Börsen positiv.