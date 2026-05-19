Bitcoin Depot ist pleite

Bitcoin Depot, der nach eigenen Angaben größte Bitcoin-Automatenbetreiber Nordamerikas, hat in den USA Gläubigerschutz nach Chapter 11 beantragt. Das Unternehmen will den Betrieb geordnet abwickeln und Vermögenswerte verkaufen. Die eigenen Bitcoin-ATM-Netzwerke wurden nach Unternehmensangaben bereits offline genommen. Für die Kryptobranche ist das ein deutliches Signal: Ein steigender Bitcoin-Kurs reicht nicht aus, wenn das operative Geschäftsmodell unter regulatorischem und wirtschaftlichem Druck steht.

Bitcoin Depot betrieb zeitweise mehr als 9.000 Automaten, an denen Kunden Bargeld in Bitcoin und andere Kryptowährungen umwandeln konnten. Das Modell zielte vor allem auf Nutzer, die keinen klassischen Zugang zu Kryptobörsen hatten oder lieber mit Bargeld arbeiteten. Damit besetzte das Unternehmen eine Schnittstelle zwischen analogem Bargeldsystem und digitalem Kryptomarkt.

Genau diese Schnittstelle wurde jedoch zunehmend problematisch. Bitcoin-Automaten gelten in den USA seit Jahren als anfällig für Betrugsfälle, Geldwäscheversuche und Scam-Zahlungen. Immer wieder nutzen Kriminelle solche Automaten, um Opfer dazu zu bringen, Bargeld in Kryptowährungen umzuwandeln und an fremde Wallets zu senden. Für Betreiber bedeutet das wachsende Prüfpflichten, stärkere Identitätskontrollen, Warnhinweise, Transaktionslimits und höhere Kosten für Compliance.

Bitcoin Depot verweist in seiner Mitteilung ausdrücklich auf ein deutlich schwierigeres regulatorisches Umfeld. US-Bundesstaaten hätten strengere Vorgaben eingeführt, darunter neue Transaktionslimits, zusätzliche Compliance-Pflichten und in manchen Regionen Einschränkungen oder Verbote für Bitcoin-Automaten. Zugleich hätten Rechtsstreitigkeiten und regulatorische Verfahren zugenommen. Für ein Geschäftsmodell, das auf vielen kleinen Transaktionen über ein großes Automaten-Netz angewiesen ist, können solche Vorgaben die Wirtschaftlichkeit stark belasten.

Der Fall ist auch deshalb bemerkenswert, weil Bitcoin Depot erst 2023 an die Nasdaq gegangen war. Die Börsennotierung sollte eigentlich den nächsten Wachstumsschritt ermöglichen. Stattdessen steht nun die Abwicklung im Raum. Für Anleger ist das eine harte Erinnerung daran, dass Kryptoinfrastruktur nicht automatisch von steigenden Tokenpreisen profitiert. Entscheidend sind Umsatzqualität, Margen, Regulierung, Betrugsprävention und dauerhafte Kundennachfrage.

Besonders bitter ist der Zeitpunkt. Bitcoin selbst hat sich in den vergangenen Jahren als Anlageklasse deutlich stärker etabliert. Spot-ETFs, institutionelle Investoren und eine breitere Akzeptanz haben den Markt professionalisiert. Doch genau diese Professionalisierung kann Geschäftsmodelle unter Druck setzen, die aus der Frühphase des Kryptomarkts stammen. Wer heute Bitcoin kaufen will, nutzt oft regulierte Broker, Apps, Banken oder ETF-Produkte. Der Bedarf an Bargeldautomaten für Kryptowährungen ist dadurch weniger selbstverständlich als noch vor einigen Jahren.

Hinzu kommt ein Vertrauensproblem. Je stärker Bitcoin-Automaten mit Betrugsfällen in Verbindung gebracht werden, desto größer wird der politische Druck. Verbraucherschützer und Behörden argumentieren, dass vor allem ältere oder unerfahrene Menschen über solche Geräte zu Zahlungen an Betrüger verleitet werden können. Betreiber wiederum müssen nachweisen, dass sie Kunden schützen, Identitäten prüfen und verdächtige Transaktionen stoppen können. Das kostet Geld und verlangsamt ein Geschäft, das ursprünglich von einfacher, schneller Nutzung lebte.

Bitcoin Depot hatte bereits versucht, gegenzusteuern. Das Unternehmen verwies auf verbesserte Identitätsprüfung, Warnhinweise für Kunden und niedrigere Transaktionslimits. Doch offenbar reichten diese Maßnahmen nicht aus, um das Geschäftsmodell langfristig tragfähig zu halten. Wenn Transaktionslimits sinken, Rechtsrisiken steigen und gleichzeitig Betriebskosten für Tausende Automaten anfallen, wird Skalierung schnell zur Belastung.