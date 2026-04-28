Westliche Allianz für Rohstoffe: Warum Europa und die USA ihre Versorgung neu organisieren

Die Europäische Union und die Vereinigten Staaten rücken im globalen Wettbewerb um kritische Rohstoffe enger zusammen. In Washington haben beide Seiten eine strategische Partnerschaft vereinbart, die mit einem Memorandum of Understanding und einem konkreten Aktionsplan hinterlegt ist. Ziel ist es, die Abhängigkeit von einzelnen Lieferländern zu reduzieren und die Widerstandsfähigkeit der eigenen Industrien zu stärken.