Westliche Allianz für Rohstoffe: Warum Europa und die USA ihre Versorgung neu organisieren

Die Europäische Union und die Vereinigten Staaten rücken im globalen Wettbewerb um kritische Rohstoffe enger zusammen. In Washington haben beide Seiten eine strategische Partnerschaft vereinbart, die mit einem Memorandum of Understanding und einem konkreten Aktionsplan hinterlegt ist. Ziel ist es, die Abhängigkeit von einzelnen Lieferländern zu reduzieren und die Widerstandsfähigkeit der eigenen Industrien zu stärken.
Im Zentrum steht die Sicherung sogenannter kritischer Mineralien, die für Schlüsselindustrien unverzichtbar sind. Dazu zählen unter anderem Metalle für Batterien, Halbleiter und erneuerbare Energien. Der Hintergrund ist klar: China dominiert große Teile der globalen Lieferketten – sowohl beim Abbau als auch bei der Weiterverarbeitung – und kann diese Position geopolitisch nutzen.
Der neue Pakt soll dieser Abhängigkeit gezielt entgegenwirken. Geplant sind Maßnahmen zur Diversifizierung von Bezugsquellen, zur Förderung eigener Produktion sowie zur besseren Koordination zwischen europäischen und amerikanischen Unternehmen. Gleichzeitig wollen beide Seiten Instrumente entwickeln, um Marktverzerrungen zu erkennen und gegenzusteuern.
Die Initiative geht über klassische Handelsabkommen hinaus. Sie ist Teil einer breiteren industriepolitischen Strategie, mit der westliche Staaten ihre technologische und wirtschaftliche Souveränität sichern wollen. Kritische Rohstoffe gelten dabei als Schlüsselressource, weil sie zentrale Voraussetzung für Digitalisierung, Energiewende und militärische Technologien sind.
Der Zeitpunkt ist kein Zufall. In den vergangenen Jahren haben geopolitische Spannungen und Lieferkettenprobleme die Verwundbarkeit westlicher Volkswirtschaften offengelegt. Der Pakt zwischen EU und USA ist eine direkte Reaktion darauf – und zugleich ein Signal, dass Rohstoffpolitik zunehmend zur Frage strategischer Macht wird.
Damit verschiebt sich die Rolle von Rohstoffen grundlegend. Sie sind nicht mehr nur Handelsgüter, sondern Teil geopolitischer Einflusszonen. Die neue Allianz markiert deshalb mehr als wirtschaftliche Zusammenarbeit: Sie steht für den Versuch, globale Abhängigkeiten neu zu ordnen und die Kontrolle über zentrale Ressourcen langfristig zu sichern.
SK
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