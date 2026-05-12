Kupfer über 6,35 US-Dollar: Jetzt geraten kleine Rohstofffirmen plötzlich ins Visier

Kutcho Copper entwickelt in Kanada ein Kupfer-Zink-Projekt in British Columbia und gilt im Vergleich zu großen Rohstoffkonzernen noch als vergleichsweise kleines Unternehmen. Laut Wallstreet Online könnte gerade das den Konzern für größere Wettbewerber interessant machen. Besonders in Phasen hoher Rohstoffpreise steigt traditionell die Zahl möglicher Übernahmen und Beteiligungen in der Branche.