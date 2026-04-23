Rohstoff-Deal im Erzgebirge: 150 Millionen Euro für Wolfram-Projekt in Pöhla

Das Projekt in Pöhla galt lange als Vorzeigevorhaben für eine mögliche Renaissance des Bergbaus in Deutschland. Bereits 2024 hatte das sächsische Oberbergamt die Genehmigung für den Bau eines neuen Bergwerks erteilt. Geplant ist, jährlich rund 400.000 Tonnen Erz zu fördern. Der Zugang zur Lagerstätte soll über eine etwa zwei Kilometer lange Rampe erfolgen, während die Aufbereitung der Rohstoffe in einer Anlage in Mittweida vorgesehen ist.