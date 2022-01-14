WWF: »Das Ende der Fossilen ist weltweit unausweichlich«

In ihrem zweiten Klimabericht hat die Stiftung für Natur- und Umweltschutz WWF ein sicheres Ende der fossilen Brennstoffe prognostiziert. Der im Januar veröffentlichte Bericht »Megatrends der Energiewende II« sieht große Fortschritte im Ausbau grüner Energien. Dies wird Angaben der Nichtregierungsorganisation zufolge besonders im Vergleich zum Jahr 2015, dem Zeitpunkt der Veröffentlichung des ersten WWF-Klimaberichts, deutlich. Laut Viviane Raddatz, Leiterin Klimaschutz und Energiepolitik beim WWF-Deutschland, stamme global gesehen die derzeitige Kraftwerksleistung zu über 80 Prozent aus erneuerbaren Energien. Besonders hervorzuheben sind nach einer im Klimabericht veröffentlichten Grafik die Solar- sowie die Windenergie.